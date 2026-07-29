¿Qué sigue en el proceso judicial de Angie Rodríguez contra gobierno Petro? Habla el abogado

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, ha hecho una serie de acusaciones en contra del presidente Gustavo Petro, Juliana Guerrero, entre otras personas pertenecientes o cercanas al Gobierno nacional. Wilson Ruiz, abogado de la exfuncionaria, habló con Noticias Caracol sobre cómo avanza el proceso judicial en torno a este caso y aseguró que sí existen pruebas para demostrar los señalamientos de Rodríguez.

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En primer lugar, sobre el papel que habría tenido Juliana Guerrero dentro del gobierno Petro y las pruebas que dice tener Rodríguez, Ruiz afirmó que “uno de los delitos que hemos colocado allí es por el constreñimiento que usó el presidente; es decir, presionando a Angie para que nombre a determinadas personas sin tener los requisitos legales que debe tener una persona para poder ser designada en un cargo. Lo otro, el tráfico de influencias, que consiste en abusar de ese poder que él tiene para determinar quién o quiénes ocupan un cargo o una silla dentro del Gobierno. Todas las pruebas las estamos recopilando para poder hacerlas llegar y que la justicia actúe”.



En cuanto a chats y comunicaciones a los cuales se refirió Angie Rodríguez, Wilson Ruiz manifestó que “uno qué puede esperarse de una señora como Juliana Guerrero, que resulta que pretendía ser la viceministra de las Juventudes de nuestro país y es increíble que estaba presentando documentos en los cuales, en 15 días, había obtenido el título profesional para poder ocupar ese cargo de tanta responsabilidad. Angie, inmediatamente, se opuso a este nombramiento porque observó que había documentos apócrifos o falsos. Eso no le gustó al presidente de la República y el 13 de enero de 2026 la retiró del cargo del Dapre y la designó en el Fondo de Adaptación, donde también decidió sacarla. Por los medios decía que la iba a sacar porque tenía temas mentales. Iban a destinar un billón de pesos que tenían destinación oficial para La Mojana; ese fue un grave problema porque otro de los delitos que nosotros colocamos allí se llama peculado por aplicación oficial diferente, porque están cogiendo recursos públicos que ya estaban destinados hasta 2029 para enviarlos a otros menesteres”.



"Los calificativos la están perjudicando": abogado de Angie Rodríguez

Otra de las denuncias que Angie Rodríguez hizo tiene que ver con conversaciones que ella dice haber tenido con el presidente Petro y en las que el mandatario le habría atribuido ciertos calificativos. Ante esto, el abogado Ruiz señaló que “lo más delicado es que el presidente lo ha dicho en redes sociales. Uno no puede tratar de narcotraficante a una persona que ni siquiera se ha fumado un cigarrillo en su vida. Tampoco puede tratar de incompetente a una persona que está terminando su doctorado y había tenido notas sobresalientes de más de 4,5. Tú no puedes tratarla de paramilitar porque te dio la gana de hacerlo. Eso es una gran ofensa para las personas. Yo creo que son los calificativos que, infortunadamente, la están perjudicando y por eso colocamos otro delito que se llama calumnia e injuria, porque tú jamás puedes dirigirte a una persona sin poder comprobar los hechos de lo que estás diciendo”.

El abogado aseguró que Angie Rodríguez estuvo siendo extorsionada y recibiendo amenazas de muerte, al parecer, por miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), para que ella trasladara recursos del Fondo de Adaptación y se los entregara. Según él, hay pruebas en chats de WhatsApp y llamadas telefónicas. “Estamos aportando las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo.



"Los daños a ella, a su hijo y a sus padres son delicados"

También aseguró Ruiz que “la persecución sistemática hacia la señora Angie Rodríguez, toda esa cantidad de calificativos en contra de ella y ejercer presión psicológica le han causado graves daños de tipo mental. En este momento está en un nivel de estrés muy grave. Está medicada. Los daños que le han causado a ella, a su hijo y a sus padres son delicados y, por eso, se van a reclamar daños morales; se va a pedir que el presidente reconozca públicamente que se equivocó con ella y medidas de no repetición”.



Por último, el abogado de Angie Rodríguez se refirió al supuesto intento de envenenamiento que sufrió su clienta y aseguró que las personas que cometieron este acto ya están identificadas por Rodríguez y que las pruebas están siendo aportadas a la Fiscalía.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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