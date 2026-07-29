En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
PRECIO DEL DÓLAR
ANGIE RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
YO ME LLAMO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Abelardo de la Espriella nombra a María Carolina Restrepo como directora del ICBF

Abelardo de la Espriella nombra a María Carolina Restrepo como directora del ICBF

"Su trayectoria de más de 30 años será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país", dijo De la Espriella en sus redes sociales.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de jul, 2026
Comparta en:
Abelardo de la Espriella nombra a María Carolina Restrepo como directora del ICBF
María Carolina Restrepo, directora del ICBF designada -
Colprensa

Este miércoles 29 de julio, Abelardo de la Espriella nombró a María Carolina Restrepo Cañavera, de 55 años, como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). A través de sus redes sociales, De la Espriella manifestó que "la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes exige una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público. Por eso, he designado a María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Agregó el mandatario entrante que en su gobierno "el ICBF iniciará una transformación profunda: cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia. Porque el futuro de Colombia comienza con el bienestar de sus niños".

Últimas Noticias

¿Qué sigue en el proceso judicial de Angie Rodríguez contra el gobierno de Gustavo Petro?
POLÍTICA

¿Qué sigue en el proceso judicial de Angie Rodríguez contra gobierno Petro? Habla el abogado

Posesión de Abelardo de la Espriella: presidentes y personajes que ya confirmaron asistencia
POLÍTICA

Posesión de Abelardo de la Espriella: ¿qué mandatarios ya confirmaron su asistencia?

Trayectoria de María Carolina Restrepo, directora del ICBF designada

María Carolina Restrepo estuvo ejerciendo como jefe de debate en la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario; especialista en Administración de Empresas de Harvard University; especialista en Finanzas Corporativas del CESA; especialista de Negociación, Conciliación y Arbitraje de la Universidad del Rosario; especialista en Fiscalidad Internacional (Universidad Santiago de Compostela 2006 y Universidad Austral de Buenos Aires 2005).

Su experiencia en el campo político ha sido como candidata al Congreso de la República por los partidos Centro Democrático y Salvación Nacional.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Abelardo de la Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad