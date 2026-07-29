Abelardo de la Espriella nombra a María Carolina Restrepo como directora del ICBF

Este miércoles 29 de julio, Abelardo de la Espriella nombró a María Carolina Restrepo Cañavera, de 55 años, como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). A través de sus redes sociales, De la Espriella manifestó que "la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes exige una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público. Por eso, he designado a María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Agregó el mandatario entrante que en su gobierno "el ICBF iniciará una transformación profunda: cero tolerancia con la corrupción, contratación transparente, controles rigurosos, fortalecimiento de las madres comunitarias, procesos de adopción más eficientes y una protección integral para la infancia. Porque el futuro de Colombia comienza con el bienestar de sus niños".



La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes exige una institución fuerte, transparente y liderada por personas con experiencia, mérito y un compromiso inquebrantable con el servicio público.



Por eso, he designado a María Carolina Restrepo Cañavera como directora del… pic.twitter.com/bkN0OZZJdQ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 29, 2026

Trayectoria de María Carolina Restrepo, directora del ICBF designada

María Carolina Restrepo estuvo ejerciendo como jefe de debate en la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario; especialista en Administración de Empresas de Harvard University; especialista en Finanzas Corporativas del CESA; especialista de Negociación, Conciliación y Arbitraje de la Universidad del Rosario; especialista en Fiscalidad Internacional (Universidad Santiago de Compostela 2006 y Universidad Austral de Buenos Aires 2005).



Su experiencia en el campo político ha sido como candidata al Congreso de la República por los partidos Centro Democrático y Salvación Nacional.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias