Aether & Iron llega a PC en marzo con una Nueva York alternativa marcada por decisiones

El panorama de los juegos de rol narrativos sumará una nueva propuesta a finales de marzo. Aether & Iron, desarrollado por Seismic Squirrel, confirmó su llegada a PC el próximo 31 de marzo de 2026 a través de Steam, con una apuesta clara por la toma de decisiones, la construcción de personajes y un mundo alternativo inspirado en la Nueva York de los años treinta.

El juego sitúa su historia en una línea temporal distinta, donde el descubrimiento del “éter” permitió el desarrollo de tecnología antigravitacional y transformó la ciudad en un entorno vertical dominado por nuevas jerarquías de poder. Este contexto sirve como base para una narrativa que explora temas como la corrupción, la ambición y la fragilidad de las alianzas en una metrópolis que crece hacia arriba, pero se descompone desde adentro.

La protagonista es Gia, una contrabandista que intenta sobrevivir entre organizaciones criminales, intereses políticos y acuerdos que rara vez son estables. A lo largo de la historia, el jugador define su camino a través de decisiones constantes que influyen no solo en el destino de la protagonista, sino también en el rumbo de la ciudad y en la vida de quienes la habitan. El enfoque no está puesto en una dicotomía simple entre el bien y el mal, sino en elecciones con consecuencias ambiguas, muchas veces inevitables.



Uno de los pilares de Aether & Iron es su sistema de rol narrativo apoyado en tres habilidades principales: Engaño, Astucia y Agallas. Estas estadísticas determinan tanto el desempeño en combate como las opciones de diálogo disponibles y el acceso a decisiones de mayor riesgo. Incluso las acciones aparentemente calculadas están sujetas a la incertidumbre, ya que el éxito o el fracaso depende de tiradas de dados, un recurso que refuerza la tensión narrativa y la sensación de vivir en un entorno impredecible.



En el plano jugable, el título propone una combinación poco habitual: combates tácticos por turnos entre vehículos. Lejos de los enfrentamientos tradicionales entre personajes, aquí los automóviles impulsados por éter se convierten en el centro de la acción. El jugador puede construir, mejorar y personalizar una flota de vehículos, adaptándolos a su estilo de juego con herramientas propias del contrabando, como compartimentos ocultos, cortinas de humo o armamento improvisado. Este sistema no solo aporta variedad mecánica, sino que también se integra de forma coherente con la narrativa del bajo mundo criminal.

El reclutamiento de compañeros es otro elemento clave. Cada aliado cuenta con habilidades específicas y una historia personal que se desarrolla a lo largo del juego. Estas relaciones influyen tanto en los diálogos como en el desempeño durante los combates, reforzando la idea de que las decisiones no se toman en aislamiento, sino dentro de una red de intereses y lealtades cambiantes.

En el apartado creativo, Aether & Iron reúne un equipo con experiencia previa en franquicias reconocidas del género. El guion y el diseño narrativo cuentan con profesionales que han trabajado en sagas como Mass Effect y Far Cry, mientras que la banda sonora original está a cargo de Christopher Tin y Alex Williamson, compositores asociados a la serie Civilization y con reconocimiento en los premios Grammy. La música cumple un rol importante en la ambientación, reforzando el tono melancólico y tenso de esta ciudad alternativa.

El proyecto también destaca por la participación de talento latinoamericano. El diseño conceptual de los vehículos estuvo a cargo del artista mexicano Juan Santos, originario de Uruapan, Michoacán, cuya visión aporta personalidad y coherencia visual a los automóviles de éter que definen la identidad del juego. Este aporte se integra con una dirección artística inspirada en el art decó y en los cómics detectivescos de los años 30, construyendo un estilo visual reconocible sin recurrir a la nostalgia superficial.

Aether & Iron llegará con voces completas en inglés y textos localizados a varios idiomas, incluido el español para España y Latinoamérica, lo que amplía su accesibilidad desde el primer día. Además, el título contará con una demo disponible en Steam, permitiendo a los jugadores acercarse a su propuesta antes del lanzamiento oficial.

Con su énfasis en decisiones significativas, una ambientación alternativa bien definida y una jugabilidad que combina narrativa y estrategia vehicular, Aether & Iron se perfila como una propuesta que busca diferenciarse dentro del RPG narrativo. Su estreno en marzo marcará el inicio de un viaje donde cada elección, por pequeña que parezca, puede inclinar el destino de una ciudad entera.

