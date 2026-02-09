Xbox calienta febrero con estrenos variados, regresos esperados y sorpresas en Game Pass

La segunda semana de febrero llega con una de esas alineaciones que reflejan bien la estrategia actual de Xbox: variedad antes que uniformidad. Entre el 9 y el 13 de febrero, el catálogo se expande con títulos que van desde grandes regresos de franquicias reconocidas hasta propuestas independientes con ideas poco convencionales, varias de ellas reforzadas por su llegada directa a Game Pass.

No se trata de una semana dominada por un solo género o un único lanzamiento estrella, sino de un mosaico de experiencias que buscan públicos distintos, con apuestas narrativas, técnicas y jugables muy claras.

Uno de los lanzamientos más llamativos es Relooted (10 de febrero), disponible desde el primer día en Game Pass. Su planteamiento se desmarca de lo habitual al proponer golpes estratégicos con un trasfondo político y cultural poco común en el medio. Aquí no se encarna a criminales profesionales, sino a personas corrientes de distintos países africanos cuyo objetivo es recuperar artefactos expuestos en museos occidentales. El enfoque abierto, donde la planificación queda completamente en manos del jugador, convierte cada misión en una experiencia distinta y refuerza su identidad como juego de sigilo con mensaje.



El 11 de febrero marca el regreso de una saga muy querida con Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Más que una simple remasterización, este lanzamiento busca reinterpretar Yakuza 3 con mejoras profundas en combate, presentación y contenido narrativo. Okinawa y Tokio vuelven a ser escenarios clave en una historia centrada en Kazuma Kiryu y su lucha por proteger a quienes ama. El añadido de Dark Ties, un juego independiente protagonizado por Yoshitaka Mine, amplía el universo con una historia más íntima, centrada en la caída personal y la búsqueda de sentido dentro del mundo de la yakuza.



El 12 de febrero es, sin duda, el día más cargado de la semana. BlazBlue Entropy Effect X llega a Game Pass con una propuesta roguelite que traduce el ADN de la franquicia de pelea a un formato de acción en 2D ágil y técnico. Su apartado visual y la respuesta precisa de los controles lo convierten en una opción ideal para quienes buscan desafío y ritmo.

Ese mismo día, RIDE 6 refuerza el catálogo para quienes prefieren la simulación. Más de 250 motocicletas, nuevas categorías y circuitos todoterreno apuntan a una experiencia que busca representar la cultura biker como identidad, no solo como competencia. El cross-play y la personalización profunda refuerzan su enfoque a largo plazo.

Entre las propuestas más curiosas del 12 de febrero está Roadside Research (Game Preview), donde los alienígenas no conquistan la Tierra, sino que administran una gasolinera. Su mezcla de cooperativo, gestión y humor absurdo lo posiciona como uno de esos títulos diseñados para sesiones compartidas, sin tomarse demasiado en serio, pero con mecánicas claras.

También ese día aparecen simuladores y juegos de nicho que siguen ampliando el espectro del catálogo: Cash Cleaner Simulator, con su peculiar aproximación al crimen desde el trabajo invisible; Centipede Gun, un roguelite creativo enfocado en combinaciones imposibles; Disciples: Domination, que regresa a la estrategia de fantasía oscura por turnos; y Heart of the Forest, una experiencia narrativa de horror psicológico basada en decisiones.

El 13 de febrero concentra varios de los lanzamientos más esperados. High On Life 2 llega directamente a Game Pass como una secuela que apuesta por escalar todo lo que definió al original: humor irreverente, armas parlantes y una narrativa que mezcla ciencia ficción con sátira. Esta vez, el conflicto es más personal, con una amenaza directa a la familia del protagonista y una conspiración que vuelve a poner a la humanidad en riesgo.

Ese mismo día también se lanza REANIMAL, una aventura cooperativa de horror desarrollada por los creadores originales de Little Nightmares. La exploración conjunta, el diseño opresivo y el enfoque narrativo prometen una experiencia intensa, donde la colaboración es tan importante como la supervivencia.

Para quienes buscan algo más relajado o experimental, el cierre de la semana incluye propuestas como Rune Factory: Guardians of Azuma, que combina agricultura, reconstrucción y fantasía japonesa; Puzzle Book y Real Cake Maker, pensados para públicos familiares; o Guess the Flag!, orientado al conocimiento y la memoria.

En conjunto, la semana del 9 al 13 de febrero no busca imponer una tendencia única, sino demostrar la amplitud del ecosistema Xbox. Entre grandes nombres, apuestas independientes y la constante presencia de Game Pass, queda claro que febrero arranca con una oferta pensada para distintos ritmos, gustos y formas de jugar.

