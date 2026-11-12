Annie McCausland acompañará a Yoko Takahashi en una noche dedicada a Evangelion

La música del anime tiene una capacidad particular para conectar con el público. Algunas canciones terminan convirtiéndose en himnos que sobreviven al paso de los años y que, con apenas unos segundos de reproducción, transportan a los fanáticos a sus escenas favoritas.

En ese grupo se encuentra la música de Neon Genesis Evangelion, una franquicia que dejó una marca importante en la historia de la animación japonesa. Su identidad musical es parte fundamental de su legado y ha conseguido mantener viva la conexión con distintas generaciones de seguidores.

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Por eso, escuchar en directo las canciones que acompañaron esta historia representa una experiencia especial para quienes han seguido la producción desde sus primeros años o la descubrieron mucho después.



Bogotá se prepara para recibir una celebración dedicada precisamente a ese universo, con una programación que irá más allá de un concierto tradicional y que reunirá diferentes propuestas musicales alrededor de la cultura japonesa.

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La cita tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre de 2026 en el Lourdes Music Hall, ubicado en la carrera 13 #64-56, como parte de La Noche de la Luna Púrpura, un evento que tendrá como gran protagonista a Yoko Takahashi, reconocida mundialmente por interpretar los himnos musicales de Neon Genesis Evangelion.

La presentación marcará la primera visita de la cantante japonesa a Colombia y contará con una invitada nacional: Annie McCausland será la encargada de abrir el espectáculo.

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Annie McCausland se suma a la celebración musical

La participación colombiana estará a cargo de Annie McCausland, cantante barranquillera que ha construido una trayectoria vinculada a la música geek, el anime y la cultura asiática.

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Su recorrido incluye presentaciones en encuentros como SOFA, OZ FEST, Namazu Fest, Comic Con Colombia y Expogeek. También ha llevado su propuesta musical hasta Japón, donde en 2015 participó como invitada de la Embajada de Colombia en Tokio. Durante esa experiencia presentó su música en directo y grabó el videoclip de It's My Day en español y japonés.

McCausland también hace parte del Coro de la Ópera de Colombia desde 2005 y ha participado en producciones de ópera y zarzuela. Su exploración musical incluye sonidos pop, electrónicos, influencias folclóricas y música japonesa.

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En su etapa más reciente también se ha acercado al heavy metal progresivo como vocalista de la banda Kull Trigger. Su presencia en el evento permitirá sumar una representación colombiana a una noche dedicada a la música de una de las franquicias más reconocidas del anime.

Música, tributos y una fiesta dedicada a Evangelion

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La programación de La Noche de la Luna Púrpura también incluirá otras actividades para los seguidores de la franquicia.

Entre ellas se encuentra una presentación especial de Evangelion Rock, que ofrecerá un tributo musical inspirado en el universo de la serie. A esto se sumará la TOKYO-3 Party, una fiesta temática pensada para quienes quieran cantar, bailar y compartir con otros fanáticos de Neon Genesis Evangelion.

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El encuentro también tendrá una experiencia especial para quienes deseen conocer a la artista japonesa. El Meet & Greet con Yoko Takahashi estará incluido en la categoría de boletería EVA-01, que permitirá compartir un momento con la cantante y conservar un recuerdo de su visita a Bogotá.

Las demás categorías de entradas también contemplan beneficios adicionales.

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Con esta programación, La Noche de la Luna Púrpura busca reunir diferentes expresiones de la cultura japonesa en un mismo escenario, con la música de Yoko Takahashi como eje central y una serie de actividades pensadas para la comunidad otaku.

El próximo 19 de noviembre, Bogotá tendrá una cita con uno de los nombres más reconocidos de la música del anime, en una noche que reunirá nostalgia, interpretaciones en vivo y una celebración dedicada a Evangelion.

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