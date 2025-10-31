Apex Legends “Amplificación” eleva el ritmo con un Olympus renovado y acción aérea rediseñada

Cuando una franquicia como Apex Legends sigue encontrando formas de reinventarse sin perder su identidad, el resultado es algo digno de atención. Su nueva temporada, “Amplificación”, no solo refresca la experiencia, sino que redefine el ritmo del combate. Con un Olympus completamente reestructurado, ajustes de movimiento y leyendas que vuelven a sentirse únicas, Respawn refuerza su dominio en el género del battle royale al priorizar velocidad, precisión y control.



Un Olympus que mira hacia el futuro

El corazón de “Amplificación” es, sin duda, la actualización de Olympus. Este icónico mapa vuelve a escena con un rediseño enfocado en la fluidez y la verticalidad, respondiendo a una de las principales críticas de los jugadores: sus amplios espacios abiertos y escasa cobertura. Ahora, el mapa introduce cuatro nuevos puntos de interés que transforman la manera en que se abordan los enfrentamientos.

El campus de la Universidad Somers, construido por Horizon, ofrece tirolesas, ascensores y zonas elevadas que invitan al juego agresivo y al control aéreo. El Motor gravitacional, en cambio, actúa como el núcleo energético del mapa, con una arquitectura centrada en la movilidad vertical. A estos se suman el Estabilizador, una plataforma aérea que exige precisión al moverse por el vacío, y el Astillero, que combina zonas clásicas del Olympus original con un diseño más dinámico.

Según el diseñador senior Michael Shannon, el objetivo fue “recompensar el juego de habilidad y resolver las rotaciones problemáticas del mapa”. La filosofía detrás del rediseño se nota en cada desplazamiento: Olympus ahora se siente más vivo, rápido y coherente con la identidad del juego.



Leyendas que vuelven a brillar

La actualización también trae una revisión significativa de tres leyendas clave: Valkyrie, Rampart y Horizon.



Valkyrie recupera su protagonismo con un aumento en la velocidad y capacidad de respuesta de sus propulsores VTOL, además de una Zambullida etérea más ágil. Su habilidad táctica ahora escanea enemigos y reduce el tiempo de recarga de habilidades, devolviéndole esa sensación de caza aérea que la hizo icónica.

Rampart, por su parte, recibe una mejora sustancial a su Cobertura electrificada, que evoluciona con el nivel de Evo y permite recargas más rápidas, munición infinita y regeneración fuera de combate. Esta versión la convierte en una defensora más móvil y estratégica.

Horizon amplía su control aéreo gracias a un Elevador gravitacional más veloz y resistente, junto con la capacidad de planear o caer con precisión, recuperando así parte del dinamismo que había perdido.

En palabras del diseñador Ian Holstead, la meta era devolver a estas leyendas “la diversión, movilidad y fuerza táctica que definen su fantasía original”.



Más rápido, más alto, más letal

El énfasis en la movilidad no se queda solo en las leyendas. La nueva mecánica de Impulso de Escalada agrega una capa adicional al movimiento, otorgando un impulso de velocidad al saltar desde cornisas o muros. Este pequeño detalle cambia por completo el timing de los enfrentamientos, permitiendo maniobras evasivas o sorpresivas con fluidez.



El Trident, vehículo insignia de Apex, también recibe mejoras: mejor salud, colisiones optimizadas y efectos visuales renovados que lo vuelven más satisfactorio en combate. Estas adiciones consolidan un meta donde moverse bien es tan importante como disparar con precisión.

Y si de potencia hablamos, la Alternator se lleva una mejora explosiva con el Gatillo de doble acción, capaz de disparar ambos cañones simultáneamente. Ideal para los combates cerrados, esta actualización redefine el rol del arma dentro del arsenal del juego.



Evento Supersónico y Pase de Batalla

Como broche de temporada, el Evento Supersónico traerá del 18 de noviembre al 16 de diciembre un modo cargado de velocidad y recompensas. Incluirá una R-99 mítica con misiles, nuevos potenciadores de movilidad y cosméticos temáticos para Horizon, Mirage y Catalyst.

Por otro lado, el Pase de Batalla “Amplificación” se divide en tres niveles —Premium, Definitivo y Definitivo+— con aspectos legendarios para Valkyrie y Wattson, la Sentinel reactiva y una gran cantidad de metales, packs y fragmentos exóticos.



Un nuevo pulso para el campo de batalla

“Amplificación” no busca reinventar Apex Legends desde cero, sino ajustar su ritmo. Cada mejora —del mapa al movimiento— parece diseñada para un juego más rápido, técnico y accesible. Olympus se siente más vivo, las leyendas más expresivas y el combate más fluido.

Respawn reafirma con esta actualización que Apex sigue siendo un espacio donde el movimiento y la habilidad definen quién sobrevive. Y en esta temporada, moverse bien no es solo un estilo: es la diferencia entre caer… o amplificarse.

