Barrios Latinos arranca con fuerza: Volk Games habla con Patata, capitán de Colombia

El ecosistema competitivo de Call of Duty: Mobile en Latinoamérica sigue evolucionando, y Barrios Latinos llega como una de las apuestas más interesantes del año. No solo por reunir a jugadores de alto nivel, sino por integrar en su formato algo poco común: el freestyle como parte del sistema de competencia. En este escenario, Colombia ya tiene a sus representantes principales, con Patata como capitán y Marithea como referente en tarima.

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En medio del evento, desde Volk Games hablamos con Patata en una entrevista donde quedó claro que este torneo no es uno más en el calendario, sino una oportunidad real de representar al país en un escenario internacional.

Desde el inicio, el jugador dejó ver el impacto emocional que tuvo al recibir la noticia de su capitanía. Contó que se enteró en un momento cotidiano, pero que la reacción fue inmediata: felicidad, nostalgia y una sensación difícil de procesar. Para él, representar a Colombia en un torneo presencial es algo que siempre soñó, y aunque ya es una realidad, asegura que todavía lo está asimilando.



A medida que avanzó la conversación, también quedó claro que su liderazgo no pasa solo por la habilidad dentro del juego. Cuando le preguntamos qué lo convierte en el indicado para liderar el equipo, apuntó directamente a su mentalidad en momentos clave. Habló de la importancia de la determinación, de no rendirse incluso cuando el panorama está en contra, algo que ejemplificó con uno de sus torneos más importantes, donde logró remontar una desventaja crítica ganando tres partidas consecutivas hasta quedarse con el título. Esa misma mentalidad es la que ahora quiere trasladar al equipo colombiano.



Sobre su presente competitivo, Patata reconoce que está en un buen momento, con varios logros a cuestas, pero también deja claro que no lo considera su punto máximo. Para él, esta oportunidad como capitán es más bien un impulso para seguir creciendo y alcanzar un nivel aún más alto dentro del competitivo.

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Cuando la conversación pasó al armado del equipo, explicó que la clave estará en el equilibrio. Busca jugadores que puedan rendir tanto en multiplayer como en Battle Royale, combinando perfiles más estratégicos con otros de ejecución más agresiva. Sin embargo, también dejó ver su preferencia personal: el Battle Royale. Lleva años enfocado en este modo y lo considera no solo más atractivo para él, sino también con mayor impacto a nivel de espectáculo y audiencia.

Otro punto clave fue el rol de la comunidad en su carrera. Patata no dudó en reconocer que gran parte de lo que ha logrado se lo debe a las personas que lo han acompañado durante su proceso como creador de contenido. Según explicó, ese respaldo ha sido fundamental para mantenerse firme en su camino competitivo y seguir apostando por crecer dentro del juego.

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La charla también tocó uno de los elementos diferenciales de Barrios Latinos: la presencia del freestyle. Sobre su compañera de equipo, Marithea, destacó su trayectoria y, sobre todo, su personalidad. Para él, su energía en escenario y su capacidad de transmitir confianza pueden ser factores determinantes en un torneo donde no todo se define con el control en la mano. En ese sentido, considera que el formato híbrido del evento tiene el potencial de ofrecer un espectáculo mucho más dinámico y atractivo tanto para jugadores como para espectadores.

Pensando en lo que viene, la gran final del torneo se disputará el 18 de abril de 2026 en Ciudad de México, una experiencia que para Patata tiene un valor especial. Será su primera vez en el país y, más allá del viaje, lo ve como la oportunidad de representar a Colombia en un escenario internacional, algo que define como una experiencia que cualquier jugador quisiera vivir.

Antes de cerrar, también hubo espacio para enviar un mensaje a la comunidad colombiana que busca clasificar. Su respuesta fue directa: que lo intenten, que no se rindan y que aprovechen la oportunidad. Para él, este tipo de torneos pueden marcar un antes y un después en la carrera de cualquier jugador.

Con Barrios Latinos en marcha, Colombia ya tiene liderazgo definido y una combinación de talento que promete dar pelea. Desde Volk Games, esta conversación con Patata deja una sensación clara: el nivel está, la mentalidad también… ahora falta ver quiénes completan el equipo y hasta dónde pueden llegar.

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