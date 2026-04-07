Super Mario Bros. Wonder + Parque Belabel | RESEÑA: La edición definitiva de Switch 2

Cuando Super Mario Bros. Wonder llegó originalmente, logró algo que parecía complicado: refrescar una fórmula que llevaba años repitiéndose dentro de la saga. No solo se sentía diferente a la línea de New Super Mario Bros., sino que recuperaba esa chispa creativa que muchos compararon con clásicos como Super Mario World.

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Ahora, con esta edición para Nintendo Switch 2 acompañada del contenido adicional Encuentro en el Parque Belabel, la propuesta no es reinventar lo que ya funcionaba, sino expandirlo. Y en ese sentido, el resultado es bastante claro: esta es la versión más completa del juego, aunque no necesariamente indispensable para todos.

Desde el primer momento, el juego mantiene intacta su esencia. La base sigue siendo la misma: niveles impredecibles, mecánicas que cambian constantemente y un enfoque en la sorpresa como motor principal de la experiencia. Las llamadas “semillas maravilla” continúan siendo el corazón del diseño, transformando cada nivel en algo distinto, desde secuencias musicales hasta momentos completamente inesperados.



Parque Belabel: la verdadera novedad

El gran gancho de esta edición está en el nuevo contenido: el Parque Belabel. Este funciona como una especie de mundo adicional que se desbloquea tras avanzar en la campaña principal, y que introduce una mini aventura con identidad propia.



Parque Belabel Cortesía: Nintendo

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Narrativamente no busca complicarse. Los Koopalings regresan para causar problemas, robando elementos clave del parque, y eso sirve como excusa para llevarnos a enfrentar nuevos retos. Lo interesante no es la historia en sí, sino cómo se aprovecha para proponer nuevas dinámicas.

Cada enfrentamiento contra estos enemigos introduce variaciones en la jugabilidad gracias a los poderes maravilla, lo que hace que cada combate tenga un giro distinto. Esto corrige, en parte, una de las críticas del juego original: la falta de variedad en los jefes.

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Eso sí, aunque son visualmente atractivos y tienen buenas ideas, muchos de estos combates se quedan cortos en dificultad. Se disfrutan, pero dejan la sensación de que podían haber ido más lejos.

Más sistemas, más posibilidades

Uno de los añadidos más interesantes son las insignias dobles. Este sistema permite combinar habilidades que antes estaban separadas, ampliando bastante las posibilidades de juego.

No es un cambio radical, pero sí le añade una capa estratégica que antes no estaba tan presente. Dependiendo de la combinación, puedes facilitar mucho la experiencia o adaptarla a tu estilo de juego.

También aparecen nuevos personajes jugables como Estela y Destello. Aunque no transforman completamente la experiencia, sí aportan variedad, especialmente para quienes ya conocen el juego base.

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Otro punto fuerte es el modo desafío, que introduce niveles cortos con objetivos específicos. Aquí es donde el juego realmente gana valor adicional. Son pruebas directas, rápidas y enfocadas, ideales para sesiones cortas o para quienes buscan algo más exigente.

más posibilidades Cortesía: Nintendo

La dificultad en estos desafíos puede escalar bastante, incluso recordando a niveles creados por la comunidad en Super Mario Maker 2. Esto le da un aire más competitivo y exigente que contrasta con la accesibilidad general del juego.

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Un multijugador que brilla… con condiciones

El componente multijugador sigue siendo uno de los pilares de la experiencia. El Parque Belabel potencia esto con una plaza llena de actividades y minijuegos, muchos de ellos diseñados para jugar en grupo.

Hay modos cooperativos y competitivos, con ideas bastante creativas. Desde esconderse como objetos hasta competir por monedas con reglas cambiantes, la variedad es buena y logra momentos muy divertidos.

El problema aparece cuando no tienes con quién jugar. Aunque todo se puede intentar en solitario, la experiencia claramente está pensada para compartirse. Si no tienes acceso frecuente a multijugador, gran parte del contenido pierde impacto.

Además, el online se queda corto. No hay emparejamiento público, lo que limita bastante las posibilidades. Dependes de amigos o de organizar partidas por fuera, algo que en pleno 2026 se siente bastante limitado.

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Mejora técnica: ¿suficiente salto?

En lo técnico, esta edición cumple, pero sin exagerar. El juego ahora corre a 60 fps estables y alcanza resolución 4K en modo TV, lo que mejora la nitidez y los colores.

Mejora técnica Cortesía: Nintendo

El estilo artístico sigue siendo el mismo, pero se ve más limpio, más definido. En pantallas grandes es donde más se nota la diferencia. En portátil, aunque baja a 1080p, el rendimiento sigue siendo sólido.

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Sin embargo, aquí es donde entra un punto clave: Super Mario Bros. Wonder ya era un juego visualmente muy fuerte en Switch 1. Por eso, estas mejoras, aunque reales, no siempre se sienten como un salto generacional.

No es un cambio que por sí solo justifique volver al juego.

Una expansión bien pensada, pero no para todos

El contenido de Parque Belabel está bien integrado. Si empiezas una nueva partida, prácticamente se siente como parte natural del juego. No hay una separación forzada, lo cual es un acierto.

Pero como expansión, puede generar opiniones divididas. Hay elementos muy bien logrados, como los desafíos y las nuevas mecánicas, pero otros, como el enfoque en multijugador o la simplicidad de algunos jefes, pueden dejarte con ganas de más.

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También hay decisiones cuestionables, como el ritmo entre modos o la falta de fluidez al cambiar de actividades, lo que afecta un poco la experiencia cuando juegas con amigos.

Conclusión:

Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Encuentro en el Parque Belabel es, sin duda, la versión más completa de uno de los mejores plataformas 2D de los últimos años.

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Para quienes nunca lo jugaron, esta es la forma ideal de hacerlo. Tiene todo el contenido, mejoras técnicas y suficientes añadidos para ofrecer una experiencia muy sólida desde el inicio.

Para quienes ya lo jugaron en Switch 1, la decisión depende mucho de qué tanto les gustó el juego base. Si quieres más contenido y disfrutas el multijugador, hay razones para volver. Pero si esperas una expansión profunda o un cambio significativo, puede quedarse corto.

No reinventa la experiencia, pero sí la mejora de forma inteligente.

Calificación Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Encuentro en el Parque Belabel VolkGames

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