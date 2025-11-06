En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
DANIEL QUINTERO
JAIME ESTEBAN MORENO
VALERIA MÁRQUEZ
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Call of Duty: Black Ops 7 prepara su despliegue con nuevos modos, mapas y operadores

Call of Duty: Black Ops 7 prepara su despliegue con nuevos modos, mapas y operadores

El multijugador regresa con 19 escenarios, 24 personajes y una apuesta por la acción directa.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Cortesía: Activision

Publicidad

Publicidad

Publicidad