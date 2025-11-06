Call of Duty: Black Ops 7 prepara su despliegue con nuevos modos, mapas y operadores

El próximo 14 de noviembre, Call of Duty: Black Ops 7 marcará el regreso de una de las experiencias multijugador más reconocidas de la saga. Con 19 mapas listos para el lanzamiento, más de 20 operadores y una selección de modos clásicos y nuevos, el título de Treyarch y Raven Software busca equilibrar la intensidad del combate con propuestas que mantengan el ritmo competitivo sin depender del nivel de habilidad como factor principal de emparejamiento.

Una fórmula que prioriza la acción

Desde el inicio, Black Ops 7 ofrecerá una gama de modos Core y Hardcore que combinan enfrentamientos rápidos, objetivos tácticos y nuevas mecánicas. Entre ellos destaca Overload, una modalidad inédita que introduce la posibilidad de llevar un dispositivo explosivo a zonas enemigas para sabotearlas, agregando un componente estratégico adicional a las partidas tradicionales.

Los jugadores también encontrarán clásicos como Team Deathmatch, Domination, Search and Destroy y Kill Confirmed, junto a variantes como Hardpoint, Control y Face Off Moshpit, este último enfocado en duelos 6v6 en espacios reducidos y sin rachas de puntos. La intención es ofrecer un punto medio entre la accesibilidad y la profundidad, con partidas persistentes que mantienen a los jugadores en la misma sesión tras cada ronda.



Nuevos frentes de combate

La otra gran novedad del multijugador es Skirmish, un modo 20v20 que combina el ritmo veloz del combate tradicional con dinámicas de objetivos en constante cambio. Esta modalidad busca ofrecer un punto intermedio entre la experiencia de gran escala y la acción contenida de los enfrentamientos 6v6.



Además, Gunfight regresa con sus intensos duelos de parejas o enfrentamientos uno contra uno, donde cada ronda se juega con clases predeterminadas y sin reapariciones. Esta variedad de modos pretende cubrir distintos estilos de juego sin fragmentar la base de jugadores, garantizando actividad constante en todas las colas disponibles.

Mapas: diversidad y familiaridad

En total, Black Ops 7 llegará con 16 mapas 6v6, 2 de gran escala para el modo Skirmish y la reaparición de Nuketown 2025, que estará disponible durante la Pretemporada el 20 de noviembre.

El catálogo combina escenarios nuevos y remasterizaciones de entregas anteriores. Entre los más destacados están Blackheart, una plataforma marítima con maquinaria industrial; Den, un castillo japonés adaptado con tecnología moderna; y Exposure, un complejo solar ubicado en el desierto australiano.

Para los nostálgicos, regresan ubicaciones icónicas como Express, Hijacked y Raid, ahora con retoques visuales y mecánicas que aprovechan las nuevas posibilidades del movimiento, como el Wall Jumping. En paralelo, los mapas de gran escala, Mission: Edge y Mission: Tide, introducen combate vehicular y entornos verticales diseñados para el caos coordinado del 20v20.

Operadores: una nueva generación de soldados

El elenco inicial de Black Ops 7 incluye 24 operadores, cada uno con su propio trasfondo narrativo dentro del universo del juego. Entre los disponibles desde el primer día se encuentran nombres conocidos como Mason, Weaver, Nikolai, Richtofen y Takeo, acompañados de nuevas caras como Grey, Carver y Jurado.

Otros personajes podrán desbloquearse mediante progresión, como Grimm, Wei Lin o Vermaak, mientras que la Edición Bóveda ofrecerá acceso exclusivo a operadores como Harper, Karma, Reaper EWR-3 y el curioso T.E.D.D., un androide inspirado en los easter eggs clásicos de la franquicia.

Cada combatiente está diseñado con una identidad clara —desde soldados de operaciones especiales hasta androides tácticos—, reforzando la narrativa paralela que conecta el multijugador con la campaña principal.

Camino a la Temporada 01

Antes del inicio de la primera temporada, el juego contará con una Pretemporada que servirá como espacio de ajuste, introduciendo nuevos mapas, modos y desafíos. Este periodo busca consolidar la base de jugadores antes del contenido por temporadas, una estrategia que apunta a mantener la frescura del título sin saturar al público desde el primer día.

Con una propuesta que mezcla nostalgia, innovación y ritmo competitivo, Call of Duty: Black Ops 7 parece preparado para ofrecer un multijugador sólido y variado, donde la acción directa y el diseño de mapas vuelven a ser el centro de la experiencia.

