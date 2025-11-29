Comic Con Medellín 2025: un encuentro que celebra el talento creativo y el cosplay local

Comic Con Medellín 2025 avanza en Plaza Mayor como uno de los encuentros más completos de cultura pop en la ciudad. Su programación, abierta hasta el 30 de noviembre, reúne expresiones que van desde el arte dramático y la danza hasta la música, la magia y el cosplay. La mezcla convierte al evento en un punto de encuentro que trasciende edades y aficiones.

Este año, la feria mantiene su enfoque familiar con la iniciativa 7-70, que permite el ingreso gratuito a niños menores de siete años y a adultos mayores de setenta con documento en mano. Esta medida refuerza el carácter incluyente del evento y facilita que múltiples generaciones compartan un mismo espacio alrededor de la cultura y el entretenimiento. Al recorrer el recinto, los visitantes encuentran una zona comercial amplia, con coleccionables, cómics, manga, anime y distintas líneas de productos que conectan con la comunidad geek y creativa de la ciudad.

La edición 2025 también destaca por su cartel de invitados, que ofrece un equilibrio entre figuras de televisión, cine y doblaje. Entre ellos aparecen Frankie Muniz, recordado por Malcolm in the Middle; Carlos Villagrán, ícono de la comedia latinoamericana; Kazuki Yao, reconocido por dar voz a Franky y Bon Clay en One Piece; Natalia Tena, parte del universo de Harry Potter; e Isabel Martiñón, la voz oficial de Naruto para Latinoamérica. Sus encuentros con el público aportan un valor adicional a la experiencia general del evento.



De acuerdo con Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias, el componente familiar sigue siendo un eje central. Señala que la combinación de invitados internacionales, zonas de experiencia y actividades infantiles convierte la feria en un plan que conecta a todas las generaciones. Para ella, el ambiente facilita que familias completas compartan un fin de semana alrededor del arte, la imaginación y la cultura pop, creando momentos que perduran más allá del evento.



El crecimiento del movimiento cosplay en Medellín

Uno de los puntos más relevantes de esta edición es la Copa Cosplay, una competencia que evidencia el desarrollo del cosplay en Medellín. Este movimiento ha evolucionado durante los últimos años y hoy funciona como una plataforma donde convergen la creatividad, la técnica y el trabajo comunitario. Quienes participan no solo recrean personajes; construyen vestuarios, realizan interpretaciones escénicas y se involucran en procesos de diseño, manufactura y presentación.

Alejandro Caballero, director de Comic Con Colombia, destaca que la competencia refleja el compromiso de los cosplayers locales. Para él, la edición 2025 busca reconocer a quienes elevan su trabajo a un nivel artístico, combinando habilidades de diseño, performance y narrativa visual. La Copa Cosplay se convierte así en un escenario que valida el esfuerzo detrás de cada caracterización.

Más allá del concurso, el cosplay en Medellín tiene un impacto que se extiende a otros sectores. La creación de vestuarios y accesorios impulsa emprendimientos de diseñadores, impresores 3D, creadores de props y fotógrafos especializados. También fortalece redes comunitarias que fomentan la colaboración entre personas con intereses comunes relacionados con el anime, los videojuegos, los cómics o la cultura japonesa. Estas conexiones han permitido consolidar un ecosistema creativo local que se expande cada año.

La final que definirá a los nuevos referentes del cosplay local

La Copa Cosplay llega a su cierre este 30 de noviembre con la presentación de los finalistas en el Main Stage. Después de un proceso de inscripciones y preselección iniciado el 10 de noviembre, veinte participantes subirán al escenario para mostrar su trabajo ante un panel especializado. De allí resultarán los tres nuevos Cosplay Icon, quienes recibirán premios económicos y entradas vitalicias a Comic Con.

Este reconocimiento no solo destaca su dedicación, sino que reafirma a Medellín como uno de los centros más activos del cosplay en el país. Con una comunidad en expansión, iniciativas de formación y un evento que impulsa la visibilidad del talento local, la ciudad continúa posicionándose como un referente nacional en creatividad y cultura pop.

