En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEGOCIACIONES GAZA
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
ALERTA DE BACTERIA
LUIS DÍAZ FIGURA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / SOFA 2025: el Salón del Ocio y la Fantasía que conecta cultura geek y creatividad en Colombia

SOFA 2025: el Salón del Ocio y la Fantasía que conecta cultura geek y creatividad en Colombia

Del 9 al 13 de octubre, Corferias será el epicentro del encuentro más grande del país para comunidades geek, creativas y alternativas.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
SOFA 2025: el Salón del Ocio y la Fantasía
SOFA 2025: el Salón del Ocio y la Fantasía
Cortesía: SOFA

Publicidad

Publicidad

Publicidad