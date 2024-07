Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! Ya está disponible

SEGA anuncia el lanzamiento de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!, un juego que promete llevar la aventura y la emoción de la serie a nuevas alturas interactivas. Disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Steam, y también para la familia de consolas Nintendo Switch, este juego llega para satisfacer las ansias de acción y estrategia de los fans de la Saga.

El lanzamiento viene acompañado de una actualización gratuita (v1.10) que enriquece el juego con contenidos frescos para todos los jugadores. Esta actualización incluye la adición de Genya Shinazugawa y Kanao Tsuyuri como personajes jugables, permitiendo a los jugadores embarcarse en nuevas aventuras con sus favoritos del Cuerpo de Cazadores de Demonios.

Además, se han integrado nuevos sellos, marcos e imágenes de avatar que los jugadores pueden utilizar para personalizar sus perfiles y comunicarse en el modo Sweep the Board!, así como en partidas locales y en línea.

Para aquellos que deseen sumergirse de lleno desde el inicio, la edición digital del juego ya está disponible para su compra, con un juego base que incluye un conjunto de cuatro sellos únicos que representan a Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

Estos sellos no solo son una herramienta de comunicación dentro del juego, sino también una parte integral del modo Sweep the Board!, donde los jugadores navegan por tableros que representan lugares icónicos del anime, como el Monte Fujikasane y Asakusa.

Disponible una actualización gratuita v1.10 Imagen: cortesía SEGA

El juego alterna entre ciclos de día y noche, con cada fase ofreciendo diferentes desafíos y actividades. Durante el día, los jugadores pueden participar en eventos y minijuegos para prepararse para la noche, cuando la caza de demonios comienza.

Cada personaje, incluyendo a los recién llegados y los favoritos de siempre como Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, aportan habilidades únicas al juego, aumentando las estrategias que los jugadores pueden emplear.

La edición digital del juego ya está disponible para su compra Imagen: cortesía SEGA

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! no solo es un testamento al dinámico mundo de Demon Slayer, sino también una expansión creativa que lleva la franquicia más allá de la pantalla, permitiendo a los fans vivir las aventuras de sus cazadores favoritos de una forma completamente nueva.

Con una amplia variedad de minijuegos y la oportunidad de enfrentarse a demonios poderosos como Akaza en un esfuerzo cooperativo, el juego promete ser una adición emocionante al repertorio de cualquier fan de la serie.

