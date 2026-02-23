Denshattack! | RESEÑA (DEMO): Skate arcade sobre rieles

Hay algo profundamente generacional en enamorarse de los juegos de skate sin saber patinar. Para muchos, ese vínculo nació frente a un televisor, persiguiendo puntajes imposibles y encadenando combos que parecían no tener fin en títulos como Tony Hawk’s Pro Skater. Denshattack! parte exactamente de ese mismo punto emocional, pero en lugar de ruedas y tablas, pone al jugador al mando de algo mucho más absurdo: un tren completo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La idea, por ridícula que suene al principio, funciona sorprendentemente bien. El demo deja claro desde sus primeros minutos que no está interesado en justificar su premisa con realismo, sino en explotar al máximo una fantasía arcade exagerada, rápida y enfocada en la satisfacción del control y el puntaje. Y, contra todo pronóstico, el resultado es coherente, divertido y muy fácil de entender para cualquiera que haya disfrutado alguna vez de juegos basados en combos.

Un mundo roto que se mueve sobre rieles

El contexto narrativo que propone Denshattack! es tan exagerado como su jugabilidad. En un futuro no muy lejano, el planeta está prácticamente destruido por la codicia corporativa. Las grandes ciudades de Japón sobreviven bajo enormes domos, reservados para los más ricos, mientras que el resto del mundo queda relegado a las afueras. En ese escenario, los trenes se convierten en el único vínculo real entre estos núcleos de poder.



El jugador encarna a un repartidor que, tras llamar la atención de un excéntrico entusiasta ferroviario, es introducido al mundo de los “Denshattackers”: conductores que utilizan trenes como si fueran tablas de skate, compitiendo en desafíos de acrobacias, velocidad y estilo. No es una historia profunda ni pretende serlo, pero cumple su función principal: justificar un universo donde ver un tren haciendo piruetas en el aire no solo es posible, sino normal.



Primer contacto: tutorial y misiones iniciales

El demo, presentado durante Steam Next Fest, ofrece acceso al tutorial y a varias misiones completas. El aprendizaje está bien dosificado. Primero se enseñan los fundamentos básicos: avanzar sobre el riel, frenar, esquivar obstáculos, tocar la bocina para activar elementos del entorno y, por supuesto, saltar.

Publicidad

A partir de ahí, el juego empieza a revelar su verdadera naturaleza. Las misiones funcionan de manera muy similar a los clásicos juegos de skate: hay un tiempo limitado, un puntaje base y una lista de objetivos opcionales llamados “Dares”. Estos desafíos incluyen completar recorridos sin chocar, recolectar objetos específicos, ejecutar cierta cantidad de trucos o mantener combos largos. De forma individual son manejables, pero completarlos todos en una sola corrida exige práctica, memoria del escenario y una ejecución bastante limpia.

Esta estructura invita de manera natural a la repetición. No por castigo, sino porque mejorar cada intento se vuelve parte del encanto.

Publicidad

Control y jugabilidad: simple de aprender, difícil de dominar

Uno de los mayores aciertos del demo es su sistema de control. Denshattack! se siente ágil desde el primer momento. Derrapar en las curvas genera impulso, saltar entre rieles mantiene el flujo del recorrido y caer con precisión permite conservar la velocidad. Todo responde de manera inmediata, lo cual es clave en un juego donde el error se paga caro.

Los trucos, corazón del sistema de puntaje, se ejecutan usando el stick derecho con movimientos circulares y direccionales, una decisión claramente inspirada en otros juegos del género. Al inicio, el juego introduce estas habilidades de forma progresiva, evitando abrumar al jugador. Sin embargo, una vez que se empieza a combinar velocidad, saltos, cambios de riel y acrobacias aéreas, el nivel de exigencia sube de manera considerable.

Ahí es donde se revela el verdadero techo de habilidad. Mantener un combo largo mientras se esquivan obstáculos y se elige la mejor ruta no es nada fácil, y el demo deja claro que dominar el juego tomará tiempo, reflejos y mucha repetición.

Diseño de niveles y rutas alternativas

Aunque las pistas son lineales en estructura general, cada nivel ofrece variaciones internas que afectan directamente el puntaje. Rutas alternativas, bifurcaciones y zonas de riesgo permiten tomar decisiones rápidas: ¿apostar por un camino más peligroso para sumar más puntos o ir a lo seguro para no perder el combo?

Publicidad

Esta dinámica recuerda mucho a juegos centrados en el score attack moderno, donde el verdadero objetivo no es solo llegar al final, sino hacerlo de la manera más eficiente y estilosa posible. El demo demuestra que incluso con pocos niveles, hay espacio suficiente para experimentar y perfeccionar recorridos.

Un espectáculo visual sin vergüenza

Visualmente, Denshattack! no intenta ser realista. Todo lo contrario. Su uso agresivo del color, escenarios exagerados y una versión posdesastre de Japón hacen que cada nivel se sienta como un espectáculo constante. En el demo se ven situaciones completamente absurdas, como saltar sobre una rueda de la fortuna en movimiento o atravesar entornos que parecen diseñados únicamente para sorprender.

Publicidad

Este enfoque artístico es clave para que el juego funcione. La exageración no solo está permitida, está incentivada. El resultado es un estilo que se graba fácilmente en la memoria y que refuerza la identidad propia del título.

Sonido y música: personalidad desde el menú

Desde el primer contacto, Denshattack! deja clara su personalidad sonora. Los menús estilizados están acompañados por una banda sonora con influencias pop y jazz moderno, evocando una sensibilidad muy de la era Dreamcast, pero con un toque contemporáneo. Es imposible no pensar en referencias actuales como Persona 5, especialmente en la forma en que música y estética trabajan juntas para crear identidad.

Durante las misiones, la música acompaña el ritmo frenético del juego sin distraer, reforzando la sensación de velocidad y caos controlado.

Narrativa exagerada que entiende su rol

El modo historia, al menos en lo visto en el demo, apuesta por una narrativa completamente desbordada. Diálogos con actuación de voz, personajes extravagantes y situaciones que escalan rápidamente hacia lo absurdo forman parte del paquete. En cuestión de minutos, el jugador pasa de realizar entregas sencillas a competir contra rivales en escenarios imposibles, como volcanes activos o persecuciones completamente fuera de lógica.

Publicidad

Lejos de ser un problema, esta falta de contención es una de las mayores virtudes del juego. Denshattack! sabe exactamente qué quiere ser y no tiene miedo de exagerarlo.

Profundidad mecánica y obsesión por el puntaje

Detrás de su fachada colorida, el juego esconde una profundidad mecánica considerable. El “trickionary” presenta una amplia variedad de acrobacias, desde las más básicas hasta combinaciones complejas que requieren precisión absoluta. Además de los saltos, es posible grindear, mantener manuales, enlazar rieles y combinar todo en una sola secuencia.

Publicidad

Esto convierte cada nivel en un campo de pruebas para jugadores obsesionados con optimizar rutas y maximizar combos. El demo deja claro que habrá una comunidad dedicada a exprimir cada sistema hasta el límite.

Duración del demo y primeras sensaciones

La experiencia del demo es relativamente corta, rondando entre 30 minutos y una hora según cuánto se repitan las misiones. Aun así, es más que suficiente para dejar una impresión fuerte. Incluso tras varias repeticiones, el bucle de juego sigue siendo atractivo, lo que habla muy bien del diseño central.

La gran incógnita, como suele pasar con este tipo de experiencias, es si el juego completo logrará mantener esta frescura a largo plazo. Sin embargo, los avances mostrados —con jefes mecánicos y situaciones aún más absurdas— sugieren que variedad no va a faltar.

Conclusión:

Denshattack! es uno de esos juegos que solo pueden existir cuando un estudio confía plenamente en una idea extraña y la ejecuta sin miedo. El demo demuestra que la combinación de trenes, trucos y score attack no solo funciona, sino que tiene un potencial enorme.

Publicidad

Es especialmente recomendable para jugadores que disfrutan de experiencias arcade, obsesionados con el puntaje, los combos y la repetición constante en busca de la corrida perfecta. También puede atraer a quienes simplemente quieran algo distinto, exagerado y con mucha personalidad.

A falta del juego completo, el demo cumple su objetivo principal: dejar con ganas de más.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.