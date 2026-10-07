¿Dónde parquear para SOFA 2026? Estas son las opciones y precios que debe conocer

Llegar al SOFA 2026 en vehículo particular puede ser una opción cómoda, especialmente para quienes llevan disfraces, compras, coleccionables o simplemente prefieren evitar los recorridos en transporte público. Sin embargo, durante cinco días Corferias será uno de los puntos con mayor movimiento en Bogotá, por lo que saber dónde dejar el vehículo antes de llegar puede ahorrar tiempo.

El Salón del Ocio y la Fantasía, SOFA 2026, se realizará del 8 al 12 de octubre en Corferias, ubicado en la Carrera 37 #24-67. La programación reunirá actividades relacionadas con videojuegos, cosplay, anime, cómics, ilustración, literatura fantástica, coleccionismo y diferentes expresiones de la cultura del ocio.

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Para quienes llegarán en carro o moto, Corferias cuenta con diferentes alternativas de estacionamiento en los alrededores del recinto.



Estas son las opciones oficiales de Corferias

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La primera alternativa son los parqueaderos propios de Corferias. Actualmente, el recinto cuenta con dos espacios principales para visitantes.

El Parqueadero Torre está ubicado en la Carrera 40 #22-34, mientras que el Parqueadero Verde se encuentra en la Calle 25 #33-60.

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Ambos hacen parte de la infraestructura de parqueaderos de Corferias y permiten dejar el vehículo en las inmediaciones del recinto ferial.

El Parqueadero Torre cuenta con capacidad aproximada para 1.700 vehículos, mientras que el Parqueadero Verde dispone de cerca de 550 espacios. Los dos también cuentan con lugares para bicicletas.

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Por su ubicación y capacidad, estos son los primeros lugares que conviene tener presentes si la idea es llegar directamente a Corferias.

¿Cuánto cuesta parquear?

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Este es uno de los datos que los asistentes deben revisar antes de viajar, ya que la tarifa específica de los parqueaderos para SOFA 2026 puede estar sujeta a actualización por parte de Corferias.

Como referencia, Corferias ha establecido para sus parqueaderos durante eventos de 2026 tarifas de $115 por minuto para automóviles y $80 por minuto para motocicletas, con una tarifa diaria de $30.000 para carros y $20.000 para motos durante las primeras 12 horas en eventos donde se ha aplicado este esquema.

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Estos valores sirven como referencia de las tarifas manejadas por Corferias, pero el precio que se aplique específicamente durante SOFA 2026 deberá confirmarse con la información oficial del evento.

Por eso, si va a llevar carro o moto, es recomendable revisar la información de parqueaderos antes de dirigirse a Corferias.

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Ágora también queda muy cerca

Otra alternativa para quienes buscan estacionamiento en esta zona de Bogotá es Ágora Bogotá, el centro internacional de convenciones ubicado junto a Corferias.

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Su parqueadero tiene capacidad aproximada para 1.000 vehículos y 300 bicicletas, con acceso por la Calle 25 #33-60 y conexiones desde las carreras 38 y 40.

Además, Ágora se encuentra aproximadamente a 400 metros de la Torre de Parqueaderos de Corferias, por lo que su ubicación resulta conveniente para quienes necesitan buscar alternativas alrededor del recinto.

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Sin embargo, la disponibilidad y las condiciones de uso durante SOFA pueden variar, por lo que es recomendable verificar directamente con el lugar antes de utilizarlo como primera opción.

También hay parqueaderos privados alrededor

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La zona de Corferias cuenta con diferentes estacionamientos privados ubicados en sectores como la Carrera 37, la Calle 25 y los alrededores de Quinta Paredes.

En estos casos, las tarifas y condiciones dependen de cada establecimiento.

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Para 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad estableció una tarifa máxima de $230 por minuto para automóviles en parqueaderos fuera de vía y de $161 por minuto para motocicletas. Estos valores corresponden a los topes establecidos para este tipo de estacionamientos, por lo que cada establecimiento puede manejar una tarifa inferior.

Antes de ingresar a un parqueadero privado, es importante revisar la tarifa anunciada y las condiciones del servicio.

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¿Cuál es la opción más conveniente?

Si la prioridad es estar lo más cerca posible de SOFA 2026, los parqueaderos de Corferias son la alternativa más directa.

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Parqueadero Torre

Carrera 40 #22-34

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Parqueadero Verde

Calle 25 #33-60

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También está la posibilidad de buscar un espacio en los parqueaderos privados de la zona o considerar Ágora Bogotá, especialmente si los estacionamientos principales presentan alta ocupación.

Durante SOFA, la demanda de parqueaderos puede aumentar considerablemente debido a la cantidad de visitantes que llegarán a Corferias, por lo que quienes planeen asistir en vehículo deberían considerar llegar con suficiente tiempo.

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Una recomendación antes de salir

El SOFA 2026 se realizará durante cinco días, del 8 al 12 de octubre, y tendrá horarios diferentes dependiendo de la jornada. El jueves 8 funcionará desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 p. m.; del viernes 9 al domingo 11 estará abierto de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que el lunes 12 funcionará de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

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Si el plan es llegar en carro o moto, lo más conveniente es definir el parqueadero antes de salir y tener una segunda alternativa en caso de encontrar alta ocupación.

Con el Parqueadero Torre, el Parqueadero Verde, Ágora y los diferentes estacionamientos privados de la zona, existen varias posibilidades para dejar el vehículo cerca de Corferias y disfrutar del SOFA 2026 sin que buscar dónde parquear se convierta en otra misión del evento.

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