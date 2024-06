Dragon Age: The Veilguard: la nueva aventura épica de BioWare Llega Este Otoño

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y BioWare han revelado un emocionante nuevo tráiler cinematográfico de Dragon Age: The Veilguard, el próximo título de la aclamada saga de rol que llegará a PlayStation5, Xbox Series X|S y PC en el otoño de 2024. Este juego promete llevar a los jugadores a una atrevida y épica aventura llena de camaradería, decisiones cruciales y combates estratégicos en un mundo de fantasía que ha capturado la imaginación de millones.

Un nuevo capítulo en la saga de Dragon Age:

En Dragon Age: The Veilguard, los jugadores se embarcarán en una emocionante aventura en la piel de Rook, un héroe totalmente personalizable. La misión de Rook será enfrentar la devastación causada por los dioses élficos en un mundo lleno de peligros y maravillas. A lo largo de su viaje, Rook contará con el apoyo de un elenco excepcional de compañeros, cada uno con su propia historia, habilidades y motivaciones.

Compañerismo y Estrategia en Cada Batalla:

El compañerismo es el núcleo de Dragon Age: The Veilguard. Cada camarada trae una perspectiva única y habilidades especiales que serán vitales para enfrentar los desafíos que se presenten. Entre los compañeros se encuentran:

Bellara: Una exploradora romántica del Velo, obsesionada con descubrir antiguos secretos.

Davrin: Un audaz guarda gris conocido por su destreza como cazador de monstruos.

Emmrich: Un nigromante de Nevarra acompañado por su fiel asistente esquelético, Manfred.

Harding: Una exploradora enana con un gran corazón y poderes mágicos inesperados.

Lucanis: Un asesino experto y pragmático de la casa de los Cuervos.

Neve: Una cínica detective privada y miembro de los Dragones Sombríos de Tevinter.

Taash: Un cazadragones aventurero perteneciente a los Señores de la Fortuna.

Un Mundo Lleno de Desafíos y Decisiones

Dragon Age: The Veilguard no solo ofrece intensas batallas y espectaculares visuales, sino también decisiones significativas que afectarán la historia y las relaciones con los compañeros. John Epler, director creativo del juego, comentó: "Las narrativas de camaradas en Dragon Age: The Veilguard son algunas de las más profundas que hemos creado. Los jugadores experimentarán romance, pérdidas trágicas y decisiones complejas que influirán en el destino de la guardia del Velo y el mundo de Thedas".

La presentación oficial de la mecánica de juego de Dragon Age: The Veilguard se realizó el martes 11 de junio a las, 10:00 CO, en el canal de YouTube de Dragon Age. Durante esta presentación, los jugadores vieron más de 15 minutos de jugabilidad, ofreciendo una mirada detallada a la experiencia que les espera.

Añade Dragon Age: The Veilguard a tu lista de deseos:

Dragon Age: The Veilguard ya está disponible para agregar a las listas de deseos en PlayStation, Xbox y PC a través de Steam y Epic Games Store. No te pierdas la oportunidad de embarcarte en esta épica aventura y descubrir el destino de Thedas junto a Rook y sus compañeros.

Dragon Age: The Veilguard promete ser una de las experiencias más inolvidables del año, combinando una rica narrativa con un combate emocionante y personajes inolvidables. Prepárate para formar un equipo de héroes y enfrentar la devastación de los dioses élficos en una aventura que definirá el futuro de Thedas.

