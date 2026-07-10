EA SPORTS College Football 27 ya está disponible y trae el cambio más grande de la saga

Cada temporada del fútbol americano universitario representa mucho más que una competencia deportiva. La rivalidad entre universidades, las tradiciones de los campus y el camino que recorren cientos de jóvenes atletas convierten este deporte en uno de los espectáculos más seguidos en Estados Unidos.

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Después del regreso de la franquicia el año pasado, Electronic Arts tenía el reto de demostrar que no se trataba de un lanzamiento aislado. Las expectativas estaban puestas en una entrega que fuera más allá de una simple actualización de plantillas y ofreciera cambios capaces de reflejar la evolución que vive actualmente el deporte universitario.

Con nuevas reglas, sistemas de reclutamiento más complejos y un panorama donde los derechos de nombre, imagen y semejanza (NIL) tienen un papel cada vez más importante, el fútbol americano universitario ha cambiado de manera significativa. Esa transformación también exigía una evolución dentro del videojuego.



Ahora, ese salto ya es una realidad. EA SPORTS College Football 27 ya se encuentra disponible a nivel mundial para PlayStation 5, Xbox Series X|S y, por primera vez en la historia de la franquicia, para PC y dispositivos móviles, ampliando el alcance de la serie a nuevas plataformas.



La nueva entrega busca representar con mayor fidelidad el fútbol americano universitario moderno mediante una amplia renovación de sus principales modos de juego. Uno de los cambios más importantes llega con Dynasty Mode, que incorpora el sistema Dynasty Blueprint, ofreciendo 138 formas distintas de desarrollar una estrategia para administrar un programa universitario.

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Este modo integra por primera vez mecánicas inspiradas en los derechos de nombre, imagen y semejanza (NIL), además de Expectativas del Director Atlético, que pueden poner en riesgo el puesto del entrenador, y los Dynasty Points, una moneda que permite invertir en instalaciones, personal técnico y procesos de reclutamiento. También regresan elementos propios del deporte universitario, como los cambios de compromiso durante el día de la firma y el renovado Coaching Carousel para aspirar a nuevos cargos.

La experiencia en el campo también recibió una actualización importante. El juego incorpora un sistema de clima dinámico, capaz de modificar las condiciones durante un mismo partido, pasando de una ligera nevada a una tormenta que reduzca considerablemente la visibilidad. A esto se suman nuevas tradiciones universitarias, espectáculos con drones, bandas musicales, estadios renovados y una presentación más cercana a las transmisiones televisivas, con Joel Klatt y Holly Rowe como parte del equipo de comentaristas.

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En cuanto a la jugabilidad, College Football 27 introduce más de 1.500 jugadas nuevas, un sistema opcional de recepción basado en el tiempo para dar mayor control sobre los pases y las intercepciones, además de mejoras en la inteligencia artificial defensiva y nuevas herramientas para realizar ajustes antes de cada jugada.

Otro de los modos que evoluciona es Road to Glory, que incorpora tres posiciones muy solicitadas por la comunidad: ala defensiva externa, safety libre y ala cerrada. Cada una cuenta con objetivos y progresión propios. Además, las decisiones tomadas dentro y fuera del campo influirán en la reputación del jugador, su posición en el Draft y los Legacy Scores, que posteriormente podrán transferirse al modo Superstar de Madden NFL 27.

Los fanáticos también encontrarán el regreso de Mascot Mashup, uno de los modos más populares de la franquicia. En esta ocasión incluye más de 100 mascotas universitarias con estadísticas equilibradas para ofrecer enfrentamientos donde la estrategia y la habilidad del jugador serán las verdaderas protagonistas.

Como otra de las grandes novedades, EA SPORTS College Football 27 marca el debut oficial de la franquicia en dispositivos móviles, utilizando por primera vez la tecnología Frostbite en esta versión. Los jugadores ya pueden acceder al modo College Ultimate Team desde la App Store y Google Play Store, mientras Electronic Arts confirmó que añadirá más funciones en futuras actualizaciones.

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Con nuevas plataformas, una profunda renovación de sus modos principales y sistemas que reflejan la realidad del fútbol americano universitario actual, EA SPORTS College Football 27 inicia una nueva etapa para la franquicia. La apuesta de Electronic Arts busca que cada decisión, tanto dentro como fuera del campo, tenga un impacto real en la construcción del legado de cada jugador y entrenador.

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