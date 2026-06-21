EA Sports UFC 6 | RESEÑA: el simulador de MMA más completo hasta ahora

Durante años, la saga UFC de EA Sports ha buscado el equilibrio entre la simulación y la accesibilidad. No es una tarea sencilla. Las artes marciales mixtas son uno de los deportes más complejos de representar en un videojuego, ya que combinan golpeo, lucha en el suelo, sumisiones y una enorme cantidad de estilos diferentes.

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Con EA Sports UFC 6, el estudio canadiense parece haber encontrado una fórmula bastante sólida. Esta nueva entrega no reinventa completamente la franquicia, pero sí pule muchas de sus bases y agrega suficientes novedades para convertirla en la versión más completa de la serie hasta la fecha.

El resultado es un juego que consigue capturar la brutalidad del deporte, la tensión de cada intercambio de golpes y el enorme sacrificio que supone convertirse en un campeón de la UFC.



Golpes que se sienten de verdad

La primera gran virtud de UFC 6 está en el combate.



Cada puño, cada patada y cada rodillazo tienen un peso impresionante. Los impactos se sienten contundentes gracias a las animaciones, al diseño de sonido y a un sistema visual que muestra las consecuencias de cada intercambio.

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El sudor sale disparado después de un golpe limpio. La sangre comienza a aparecer sobre el rostro de los peleadores. Las heridas se abren progresivamente y el cuerpo va mostrando señales de desgaste conforme pasan los asaltos.

Golpes que se sienten de verdad Cortesía: EA

No se trata únicamente de un detalle estético. Las lesiones influyen directamente en el combate. Atacar repetidamente una zona específica puede debilitar a un rival y abrir nuevas oportunidades de victoria.

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El nivel de detalle alcanza puntos sorprendentes. Los moretones aparecen exactamente donde se reciben los golpes y los nocauts se sienten especialmente espectaculares gracias a las repeticiones en cámara lenta.

Es probablemente la representación más brutal y realista que ha tenido la franquicia.

Un ritmo más táctico

A diferencia de otros juegos de pelea como Street Fighter o Tekken, aquí las acciones tienen un ritmo más pausado y deliberado.

Lanzar un golpe poderoso implica asumir un riesgo. Fallar un puñetazo deja al peleador expuesto a contraataques y cualquier error puede terminar en un nocaut inmediato.

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Esto obliga al jugador a pensar constantemente en cada movimiento.

Las diferentes zonas del cuerpo cuentan con su propia barra de salud. La cabeza, el torso y las piernas pueden debilitarse de manera independiente, generando nuevas estrategias durante el combate.

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Recibir demasiado castigo en las piernas afecta la movilidad y reduce la resistencia. Los golpes al cuerpo disminuyen la capacidad de recuperación y el daño en la cabeza puede terminar rápidamente una pelea.

Todo esto convierte cada enfrentamiento en un ejercicio de lectura, paciencia y adaptación.

Flow State, una mecánica que cambia el ritmo

Una de las novedades más llamativas es la introducción del sistema Flow State.

A medida que se desarrolla el combate, los peleadores pueden llenar un medidor especial que otorga un impulso temporal a las fortalezas de cada luchador.

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Sobre el papel, la idea puede parecer extraña dentro de un simulador deportivo, ya que introduce un componente más cercano a un videojuego de corte arcade.

Sin embargo, su implementación funciona sorprendentemente bien.

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La habilidad no rompe el equilibrio del combate ni convierte las peleas en un festival de poderes especiales. Más bien actúa como una recompensa para los jugadores que dominan el ritmo del enfrentamiento y saben cuándo presionar a su rival.

Es una adición interesante que aporta momentos de tensión y emoción sin sacrificar la esencia de la simulación.

Controles para todos los públicos

Uno de los grandes aciertos de UFC 6 es su sistema de accesibilidad.

Controles para todos los público Cortesía: EA

El juego ofrece dos maneras de aproximarse al combate: un esquema simplificado y otro completamente auténtico.

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Los controles simplificados están pensados para quienes se acercan por primera vez a la saga. Permiten realizar acciones básicas con relativa facilidad y hacen posible disfrutar partidas casuales con amigos.

Sin embargo, el verdadero potencial del sistema de combate aparece con los controles auténticos.

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Aquí el jugador obtiene un control mucho más preciso sobre cada golpe, cada defensa y cada movimiento. La sensación de aprendizaje es enorme y la progresión resulta muy satisfactoria.

Dominar las combinaciones, aprender a gestionar las distancias y entender las fortalezas de cada peleador se convierte en una parte esencial de la experiencia.

El talón de Aquiles sigue siendo el suelo

No todo funciona igual de bien.

El sistema de lucha en el suelo y las sumisiones continúa siendo uno de los apartados más difíciles de disfrutar.

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Las transiciones entre posiciones y las mecánicas de escape siguen dependiendo de una serie de movimientos que pueden sentirse más cercanos a un minijuego que a un enfrentamiento de MMA.

Aunque el sistema es profundo y seguramente será apreciado por los jugadores más experimentados, para los recién llegados puede romper el ritmo del combate.

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Después de la intensidad de los intercambios de pie, la acción pierde algo de dinamismo cuando la pelea se traslada al suelo.

Es uno de los pocos aspectos donde la serie todavía tiene margen de mejora.

The Legacy le da algo de narrativa al octágono

La principal novedad de contenido es The Legacy, un nuevo modo historia protagonizado por Chris Carter.

La campaña sigue el camino de un joven luchador que intenta construir su propia identidad mientras vive bajo la sombra de su padre, una figura importante dentro del deporte.

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A lo largo de la aventura también se desarrolla una rivalidad con Danny López, un compañero de gimnasio que pasa de ser un amigo cercano a convertirse en un gran obstáculo.

La historia tiene momentos entretenidos y funciona especialmente bien para introducir a los nuevos jugadores en las mecánicas del juego.

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Las cinemáticas están bien producidas y consiguen darle algo de personalidad al modo Carrera.

Eso sí, el argumento pierde fuerza una vez alcanza su punto más importante y deja la sensación de que había espacio para contar algo más ambicioso.

Aun así, es un paso en la dirección correcta para una saga que tradicionalmente ha estado más enfocada en la simulación que en la narrativa.

Una carrera basada en el sacrificio

El modo Carrera sigue siendo uno de los pilares de la franquicia.

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Entre combate y combate, los jugadores deben organizar campamentos de entrenamiento, contratar entrenadores, aprender nuevos movimientos y administrar el estado físico del peleador.

La preparación tiene un peso enorme.

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Incluso es posible sufrir lesiones durante las sesiones de entrenamiento, obligando al jugador a replantear su estrategia antes de la siguiente pelea.

Este enfoque consigue transmitir muy bien la realidad del deporte. La vida de un peleador no se limita a los minutos dentro del octágono; también está marcada por meses de sacrificio, disciplina y preparación.

Sin embargo, algunas de estas actividades pueden volverse repetitivas con el paso de las horas.

Un homenaje a la historia de la UFC

Otra de las sorpresas de esta entrega es el modo Hall of Legends.

Un homenaje a la historia de la UFC Cortesía: EA

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Más que un simple menú de recompensas, funciona como una especie de museo interactivo dedicado a algunas de las figuras más importantes de la organización.

Los jugadores pueden explorar la trayectoria de peleadores legendarios, ver material de archivo y revivir momentos históricos.

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Es un contenido que probablemente será muy apreciado por los seguidores de la UFC y que demuestra el cuidado que el estudio ha puesto en representar la historia del deporte.

Realismo visual de primer nivel

Desde el punto de vista técnico, UFC 6 es uno de los juegos deportivos más impresionantes de la actualidad.

El nivel de detalle de los modelos es extraordinario, especialmente durante las peleas.

Las animaciones son fluidas y ayudan a vender la sensación de estar viendo un combate real.

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El motor Frostbite vuelve a demostrar su capacidad para ofrecer escenarios llenos de vida y una iluminación sobresaliente.

En Xbox Series X, el juego mantiene un rendimiento sólido a 60 cuadros por segundo y las peleas se desarrollan con total fluidez.

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No obstante, hay un aspecto que sigue necesitando trabajo: los menús.

La navegación por las diferentes opciones presenta pequeños retrasos que resultan especialmente molestos en el modo Carrera, donde es necesario pasar constantemente de una pantalla a otra.

No es un problema grave, pero sí uno que rompe ligeramente la experiencia.

Conclusión

EA Sports UFC 6 no cambia por completo la fórmula de la franquicia, pero sí consigue perfeccionarla.

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El combate es más satisfactorio que nunca, las animaciones son extraordinarias y el nivel de realismo visual resulta impresionante. La incorporación de The Legacy y Hall of Legends aporta variedad al contenido, mientras que las nuevas mecánicas añaden un poco más de profundidad a la experiencia.

Algunos sistemas, especialmente la lucha en el suelo y ciertas actividades del modo Carrera, siguen necesitando una renovación importante. También hay pequeños problemas de interfaz que afectan el ritmo de juego.

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A pesar de ello, el resultado general es muy positivo.

Para los aficionados a las artes marciales mixtas, esta es la mejor representación digital de la UFC que se ha hecho hasta ahora. Para los nuevos jugadores, puede convertirse en una excelente puerta de entrada al deporte gracias a sus múltiples opciones de accesibilidad.

No es un nocaut perfecto, pero sí una victoria clara por decisión unánime.

Calificación EA Sports UFC 6 VolkGames

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