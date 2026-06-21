F1® 25: 2026 Season Pack | RESEÑA: una expansión que acelera hacia el futuro

Por primera vez desde que Codemasters tomó las riendas de la licencia oficial de la Fórmula 1, la franquicia se toma un descanso de los lanzamientos anuales. En lugar de recibir un nuevo F1 26, este 2026 nos entrega un contenido descargable para el juego del año pasado: F1® 25: 2026 Season Pack.

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La decisión resulta llamativa, especialmente porque la temporada 2026 representa uno de los cambios más importantes de la Fórmula 1 moderna. Los nuevos reglamentos técnicos modifican el comportamiento de los monoplazas, la gestión de la energía y hasta la forma de competir. Cualquier aficionado podría pensar que este era precisamente el año ideal para lanzar un juego completamente nuevo.

Sin embargo, Codemasters optó por un camino diferente: ofrecer una expansión a un precio más reducido, permitiendo que los jugadores regresen a F1 25 con nuevos contenidos y una interpretación de la nueva era de la máxima categoría del automovilismo.



La pregunta es inevitable: ¿es suficiente para justificar una nueva visita al paddock?



Un reglamento que cambia la conducción

La gran estrella de este contenido descargable son, sin duda, los nuevos monoplazas de la temporada 2026.

Un reglamento que cambia la conducción Cortesía: EA

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Los autos ahora son más cortos, más ligeros y se sienten considerablemente más ágiles. Las distancias de frenado cambian, las curvas se abordan de una manera diferente y la sensación general es la de un vehículo más reactivo.

Pero las novedades no terminan allí.

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El nuevo reglamento introduce un equilibrio mucho mayor entre la potencia del motor de combustión y el sistema eléctrico, obligando al jugador a gestionar de manera constante la energía disponible. Ya no basta con pisar el acelerador y buscar el mejor tiempo; ahora cada vuelta se convierte en un ejercicio de administración y estrategia.

La batería se transforma en un recurso tan importante como los neumáticos o el combustible. Gastarla demasiado pronto puede dejarte vulnerable en el peor momento posible, especialmente en las largas rectas o cuando necesitas defender una posición.

Esta nueva capa estratégica le da una profundidad adicional a las carreras y consigue que la experiencia se sienta distinta frente a las entregas anteriores.

Boost, Overtake y el adiós al DRS

Uno de los cambios más interesantes llega con la desaparición del tradicional DRS.

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En su lugar aparece un nuevo sistema de aerodinámica activa que permite modificar el comportamiento del coche en distintos momentos de la carrera. También se incorporan las funciones Boost y Overtake, dos mecánicas que cambian el ritmo de los adelantamientos.

El modo Overtake requiere preparación. Se carga durante las frenadas y únicamente puede utilizarse cuando estamos cerca del auto que nos precede. Por otro lado, el Boost funciona como una herramienta más flexible, útil tanto para atacar como para defender una posición.

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Puede parecer un sistema complejo al comienzo, pero después de algunas carreras se convierte en uno de los mayores atractivos del paquete.

Las carreras ganan dinamismo y los adelantamientos son mucho más frecuentes. Ahora las oportunidades de rebase no dependen únicamente de la habilidad al volante, sino también de la capacidad para administrar recursos y tomar decisiones bajo presión.

Para quienes buscan una simulación más estratégica, esta es probablemente la mayor virtud de la expansión.

Una parrilla más grande y carreras más intensas

La temporada 2026 también introduce cambios importantes en la parrilla.

Una parrilla más grande Cortesía: EA

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La llegada de nuevos equipos como Audi y Cadillac amplía el número de participantes hasta los 22 pilotos y las 11 escuderías.

Aunque puede parecer un detalle menor, la realidad es que este incremento cambia bastante la experiencia en pista. Hay más tráfico, más peleas y menos margen para cometer errores.

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La inteligencia artificial se siente más agresiva y constantemente busca oportunidades para adelantar. En varias ocasiones, los rivales aprovechan cualquier pequeña equivocación para lanzar un ataque inmediato, haciendo que las carreras tengan un ritmo mucho más intenso.

El resultado es un campeonato que transmite una sensación de presión permanente, especialmente en las pistas más técnicas.

Eso sí, la implementación de los nuevos coches tiene algunas limitaciones. Los monoplazas de 2026 no están disponibles en todos los modos de juego. El multijugador competitivo, algunos modos cooperativos y ciertas actividades de F1 World siguen utilizando los autos antiguos.

Esta decisión resulta difícil de entender y termina siendo uno de los puntos más frustrantes de la expansión.

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Madring, un circuito que exige paciencia

Toda nueva temporada necesita un nuevo escenario y el elegido es el circuito de Madrid, conocido como Madring.

La pista es una de las mejores incorporaciones del paquete.

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Se trata de un trazado técnico, con curvas ciegas, sectores lentos y zonas rápidas que obligan a aprender cada centímetro del recorrido. Además, cuenta con una llamativa curva peraltada que rompe con la tradición de la Fórmula 1 y le otorga una personalidad propia.

La primera impresión puede ser complicada. Es un circuito que castiga los errores y exige precisión. Las barreras están muy cerca y una mala referencia al frenar puede terminar rápidamente en un accidente.

Sin embargo, después de varias vueltas, Madring se convierte en un circuito tremendamente divertido.

Su diseño encaja muy bien con los nuevos autos y termina siendo uno de los principales motivos para regresar a F1 25.

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Una experiencia cinematográfica adicional

El paquete también añade un nuevo modo llamado The Movie.

Una experiencia cinematográfica Cortesía: EA

Aquí controlamos a los personajes Sonny Hayes y Joshua Pearce a través de seis escenarios inspirados en la película de Fórmula 1. Cada carrera está acompañada de escenas cinematográficas y situaciones específicas que buscan crear una experiencia narrativa.

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No se trata de un modo particularmente profundo ni revolucionario, pero funciona como un contenido adicional interesante para los aficionados de la franquicia y para quienes quieran algo diferente al tradicional campeonato.

Se siente más como un complemento que como una característica esencial, pero añade variedad al conjunto.

Gráficos que siguen siendo buenos, aunque empiezan a mostrar la edad

Visualmente, F1 25 sigue siendo un juego atractivo.

El motor EGO continúa ofreciendo buenos modelos de autos, escenarios detallados y una presentación televisiva bastante convincente.

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Sin embargo, algunas animaciones comienzan a evidenciar el paso del tiempo y ciertas secuencias recuerdan a entregas de hace varios años.

La versión para PC sigue siendo la más robusta gracias a su enorme cantidad de opciones gráficas y soporte para tecnologías avanzadas como Path Tracing.

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Además, esta expansión incorpora compatibilidad con Intel XeSS 3.0 y la segunda generación de PSSR, mejorando la calidad de imagen para algunos usuarios.

No hay un salto visual importante, pero el apartado gráfico continúa siendo suficientemente sólido para representar la experiencia de la Fórmula 1.

Sonido que sigue marcando la diferencia

En el apartado sonoro prácticamente no hay novedades, pero tampoco eran necesarias.

Los motores continúan sonando de manera excelente y el soporte para Dolby Atmos y DTS permite disfrutar de una ambientación muy inmersiva.

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La música mantiene la calidad de la entrega original y la presencia del tema principal compuesto por Brian Tyler sigue aportando una identidad muy reconocible a la saga.

También se añadieron algunas canciones relacionadas con la película de Fórmula 1, un detalle pequeño pero agradable.

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Conclusión

F1® 25: 2026 Season Pack es una propuesta extraña dentro de la industria de los videojuegos deportivos.

No es una nueva entrega, tampoco una expansión enorme y mucho menos una revolución para la franquicia. Sin embargo, sí consigue algo importante: ofrecer un vistazo muy interesante al futuro de la Fórmula 1.

Los nuevos reglamentos transforman la conducción y agregan una capa estratégica que hace las carreras más dinámicas y entretenidas. La gestión de la energía, los nuevos sistemas de adelantamiento y el circuito de Madrid son incorporaciones que realmente aportan valor.

Sus principales problemas llegan por las limitaciones de contenido y la imposibilidad de utilizar los autos de 2026 en todos los modos de juego. Además, quienes no posean F1 25 podrían encontrar difícil justificar la inversión total.

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Para los aficionados de la Fórmula 1 y para quienes ya tienen el juego base, esta expansión es una compra recomendable y una buena manera de mantenerse ocupados mientras llega la próxima gran entrega de la saga.

Para los jugadores casuales o quienes buscan una experiencia completamente nueva, probablemente sea mejor esperar al siguiente capítulo de la franquicia.

Calificación F1® 25: 2026 Season Pack VolkGames

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