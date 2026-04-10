eFootball supera los mil millones de descargas y lanza evento especial global

El ecosistema de los videojuegos deportivos continúa consolidándose como uno de los más competitivos y dinámicos del mercado actual. En ese contexto, eFootball™, el título de fútbol desarrollado por Konami, ha alcanzado un hito relevante: superar los mil millones de descargas acumuladas a nivel global. Esta cifra no solo refleja el alcance del juego en distintas plataformas, sino también la evolución de un modelo que ha apostado por el formato gratuito y actualizaciones constantes.

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Para conmemorar este logro, la compañía ha activado una campaña especial dentro del juego que incluye recompensas, eventos por tiempo limitado y contenido adicional pensado tanto para jugadores nuevos como para la comunidad más veterana.

Un evento que revive la esencia clásica

Como parte central de la celebración, se ha habilitado el evento temporal “Master League Sprint”, disponible desde el 9 hasta el 16 de abril de 2026. Este modo toma inspiración directa de la recordada Master League de la franquicia Pro Evolution Soccer, una de las experiencias más valoradas por los seguidores históricos de la saga.



En esta versión adaptada, los jugadores asumen el rol de manager de un club, con la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas en diferentes frentes. Desde la gestión de fichajes hasta la planificación de entrenamientos y la elección de alineaciones, el objetivo es claro: construir un equipo competitivo que pueda liderar la liga.



Uno de los elementos que refuerza la conexión con el pasado es la inclusión de personajes icónicos de la Master League original, como Castolo y Miranda, figuras reconocibles para quienes siguieron la franquicia en sus años anteriores.

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Tres pilares en la jugabilidad del evento

El diseño de “Master League Sprint” se estructura sobre tres sistemas principales que buscan añadir profundidad a la experiencia:

Sinergia

El rendimiento del equipo dependerá de la combinación de habilidades y condiciones físicas de los jugadores. La correcta rotación y selección de la plantilla será determinante para el resultado de cada partido, introduciendo una capa estratégica adicional.

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Episodios

Durante el progreso en la liga, se activarán eventos narrativos que pueden influir directamente en el desarrollo de la temporada. Estos “episodios” incluyen desde mejoras en el rendimiento de los jugadores hasta situaciones adversas como lesiones, aportando un componente dinámico y menos predecible.

Manejo de plantilla

A medida que se disputan partidos, los usuarios obtendrán puntos que podrán invertir en fichajes o ajustes dentro del equipo. También será posible optimizar recursos liberando jugadores, lo que abre diferentes caminos para construir una plantilla competitiva.

Recompensas y contenido adicional

La campaña conmemorativa también incluye incentivos diarios para los usuarios que inicien sesión durante el periodo del evento. Entre las recompensas se encuentran monedas del juego (eFootball™ Coins) y los denominados Chance Deals, mecánicas que permiten obtener jugadores aleatorios de una lista exclusiva.

Dentro de esta selección destaca la presencia de figuras reconocidas del fútbol mundial como Ronaldinho Gaucho, lo que añade un componente atractivo para quienes buscan fortalecer su equipo con nombres históricos.

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Este tipo de recompensas refuerza una estrategia común en los juegos como servicio: incentivar la participación continua mediante beneficios progresivos y contenido limitado en el tiempo.

Expansión narrativa: del campo al manga

Más allá del contenido jugable, la celebración también incluye una propuesta transmedia. En colaboración con el servicio de distribución de manga K MANGA, se lanzará la serie “That Time I Got Reincarnated in PES”, escrita por Kiminori Wakasugi, conocido por su trabajo en Detroit Metal City.

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La historia sigue a un protagonista que se reencarna en el universo de la Master League, desarrollando una narrativa que gira en torno a personajes como Castolo y Miranda dentro del mundo de eFootball™. Este enfoque busca ampliar el universo del juego más allá de la experiencia interactiva, aunque su disponibilidad estará limitada a las regiones donde el servicio de manga esté activo.

Ajustes técnicos y mejoras de jugabilidad

En paralelo a la campaña, el título ha recibido actualizaciones enfocadas en mejorar la experiencia de juego. Entre las novedades se encuentra la incorporación del sistema “Advanced Feint Command Type”, diseñado para ofrecer un mayor control en los movimientos y regates.

A esto se suman ajustes de calidad de vida que buscan acercar la jugabilidad a una representación más fiel del fútbol real. Estas mejoras apuntan a optimizar la respuesta del juego y hacer más precisas las interacciones en el campo, aspectos clave en un género donde la simulación es uno de los principales diferenciadores.

Un modelo que sigue evolucionando

El caso de eFootball™ es representativo de un cambio más amplio dentro de la industria. Tras dejar atrás la marca Pro Evolution Soccer, la franquicia adoptó un modelo free-to-play que le permitió expandir su alcance a múltiples dispositivos y audiencias.

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Este enfoque, combinado con actualizaciones periódicas y eventos en vivo, ha sido determinante para mantener la relevancia del título en un mercado donde la competencia es constante. Alcanzar los mil millones de descargas no solo es una cifra simbólica, sino también un indicador del impacto de esta estrategia.

Si bien los desafíos continúan —especialmente en términos de percepción de calidad y competencia directa—, iniciativas como esta campaña buscan reforzar la conexión con la comunidad y mantener el interés activo.

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Con esta celebración, eFootball™ no solo conmemora un logro cuantitativo, sino que también reafirma su apuesta por evolucionar como un servicio en constante cambio, combinando nostalgia, nuevas mecánicas y contenido adicional para sostener su presencia en el panorama global del gaming deportivo.

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