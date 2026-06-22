Estos son todos los invitados de Comic Con Colombia 2026 y hay nombres que sorprenderán

Actores de series, estrellas del doblaje, una banda japonesa y reconocidos cosplayers hacen parte de la nueva edición de la convención geek más importante del país.

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Cada edición de Comic Con Colombia tiene un elemento que genera más expectativa que cualquier otro: sus invitados internacionales. Para miles de fanáticos, la posibilidad de conocer en persona a los actores, artistas y creadores que han dado vida a algunos de sus personajes favoritos es una de las principales razones para marcar la fecha en el calendario.

La edición de 2026 no será la excepción. La convención, que se realizará del 26 al 29 de junio en Corferias, reunirá a figuras de distintos rincones de la cultura pop, desde el universo de los superhéroes y las series de televisión hasta el anime, el doblaje latino y el cosplay.



Durante los últimos años, el evento ha logrado consolidarse como uno de los encuentros geek más importantes de América Latina, trayendo invitados que difícilmente se pueden ver en Colombia y ofreciendo experiencias cercanas entre las estrellas y sus seguidores.



Y este año, el cartel de invitados vuelve a apostar por la diversidad.

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Uno de los nombres más destacados es el de Tyler Hoechlin, reconocido por interpretar a Superman en las series Supergirl y Superman & Lois. El actor estadounidense también es recordado por su participación en Teen Wolf, donde dio vida al popular Derek Hale, un personaje que todavía mantiene una gran base de seguidores.

El universo de las series también estará representado por Michael Cudlitz, actor que interpretó a Abraham Ford en The Walking Dead, uno de los personajes más queridos de la exitosa producción sobre zombis.

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A la lista se suma Jeff Ward, quien recientemente se convirtió en uno de los rostros más comentados entre los fanáticos de One Piece gracias a su interpretación de Buggy en la adaptación live-action de Netflix.

El doblaje latino tendrá una fuerte presencia con la participación de Patricia Acevedo, reconocida por dar voz a numerosos personajes del anime y la animación, y Carlos Segundo, uno de los actores de doblaje más conocidos de la región gracias a su extensa trayectoria en cine, series y producciones animadas.

Desde Japón llegará FLOW, la icónica banda responsable de algunos de los temas más recordados del anime. Sus canciones han acompañado a varias generaciones de fanáticos y su presencia promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la convención.

El cosplay también tendrá representantes de lujo. El italiano Leon Chiro, una de las figuras más reconocidas de esta disciplina a nivel internacional, formará parte de la programación junto a Elizabeth Rage, cosplayer que ha ganado popularidad por sus caracterizaciones y su trabajo dentro de la comunidad geek.

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La combinación de actores, músicos, artistas del doblaje y cosplayers convierte a Comic Con Colombia 2026 en una de las ediciones más variadas de los últimos años, ofreciendo opciones para fanáticos de diferentes franquicias y generaciones.

Con el evento cada vez más cerca, los asistentes ya tienen una razón adicional para preparar sus disfraces, organizar sus agendas y planear qué paneles y encuentros no se quieren perder. Porque más allá de las fotografías y los autógrafos, la llegada de estos invitados convierte a Comic Con Colombia en un punto de encuentro donde las historias que nacieron en la pantalla, los cómics o los videojuegos terminan cobrando vida.

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