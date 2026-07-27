Friendly Steps DEMO | RESEÑA: Caos cooperativo donde caminar ya es un reto

Hay juegos cooperativos que ponen a prueba la puntería, otros que exigen resolver acertijos en equipo y algunos que simplemente buscan sacar carcajadas a partir del caos. Friendly Steps entra de lleno en esta última categoría, aunque lo hace con una mecánica que, sobre el papel, parece bastante simple: volver a casa después de una noche de fiesta.

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La realidad es muy distinta. La demo desarrollada por KORO.GAMES demuestra desde los primeros minutos que recorrer unos cuantos metros puede convertirse en una auténtica odisea. No hay monstruos, disparos ni grandes amenazas. El verdadero enemigo es la coordinación, tanto la propia como la de los amigos con los que decidas jugar.

Disponible durante Steam Next Fest, esta versión de prueba deja claro cuál es su propuesta principal: ofrecer una experiencia cooperativa basada completamente en físicas donde el desastre no es un accidente, sino parte fundamental del diseño.



Una mecánica sencilla... hasta que intentas dar el primer paso

El corazón de Friendly Steps está en su sistema de movimiento. En lugar de controlar al personaje de la forma tradicional, cada pierna debe moverse de manera independiente. Esto obliga a pensar cada paso, mantener el equilibrio y acostumbrarse a una forma de desplazamiento que, al principio, parece completamente antinatural.

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La curva de aprendizaje es evidente. Durante los primeros minutos es normal tropezar constantemente, perder el equilibrio e incluso avanzar más hacia los lados que hacia el objetivo. Sin embargo, precisamente ahí está gran parte del atractivo de la propuesta.

El juego no intenta engañar al jugador haciéndole creer que dominará los controles rápidamente. Todo lo contrario: acepta el caos y construye su identidad alrededor de esa torpeza deliberada.

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Cada pequeño avance termina sintiéndose como un logro, especialmente cuando el terreno comienza a complicarse con desniveles, escaleras o puentes.

Cuando jugar en equipo significa sufrir juntos

Aunque la demo puede disfrutarse en solitario, queda claro que Friendly Steps fue diseñado pensando en el cooperativo para hasta cuatro jugadores.

Aquí aparece la segunda gran mecánica del juego: todos los integrantes permanecen unidos mediante una cuerda durante toda la partida.

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En teoría debería ser una ayuda para mantenerse juntos. En la práctica sucede exactamente lo contrario.

Si uno de los jugadores pierde el equilibrio, calcula mal un salto o simplemente mueve una pierna en el momento equivocado, terminará arrastrando al resto del grupo. Lo que comienza con un pequeño tropiezo puede convertirse rápidamente en una cadena de caídas donde absolutamente nadie logra mantenerse en pie.

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El resultado son situaciones impredecibles que generan momentos muy divertidos, especialmente cuando existe comunicación mediante chat de voz. Coordinar movimientos ya resulta complicado; hacerlo mientras todos hablan al mismo tiempo, intentan dar instrucciones o buscan un culpable después de cada accidente convierte cada recorrido en un espectáculo completamente distinto.

Es una fórmula que recuerda a otros party games basados en físicas, donde la diversión aparece gracias a los errores más que a la ejecución perfecta. Sin embargo, Friendly Steps consigue diferenciarse gracias a su peculiar sistema de movimiento y al hecho de que todo el equipo comparte las consecuencias de cada equivocación.

La ciudad se convierte en el mayor obstáculo

En esta demo no hacen falta enemigos para aumentar la dificultad.

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El propio escenario cumple ese papel.

Escaleras, pendientes, puentes, parques infantiles, zonas de construcción y diferentes rutas alternativas obligan a entender poco a poco cómo funciona el sistema de físicas.

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Cada elemento del entorno se transforma en un pequeño rompecabezas. Una escalera que normalmente pasaría desapercibida exige ahora coordinación absoluta. Una pendiente puede convertirse en una trampa si alguno pierde el equilibrio. Incluso los atajos prometen ahorrar tiempo, aunque normalmente terminan provocando nuevas caídas.

La dificultad nace completamente del diseño del escenario y de las limitaciones del movimiento, una combinación que consigue mantener la tensión durante todo el recorrido sin necesidad de introducir amenazas tradicionales.

Humor en cada detalle

Uno de los aspectos que más personalidad aporta a Friendly Steps es su sentido del humor.

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La premisa ya resulta bastante absurda: un grupo de amigos demasiado afectados por la fiesta intentando regresar caminando porque alguien decidió que pedir transporte era una mala inversión.

Sin embargo, el juego va mucho más allá.

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La personalización permite vestir a los personajes con diferentes estilos, incluyendo oficinistas, bomberos, policías, punks o incluso apariencias inspiradas en streamers. Ver a todos tambaleándose mientras intentan mantenerse en pie ayuda a reforzar constantemente el tono desenfadado de la experiencia.

Incluso la página oficial de Steam mantiene ese mismo espíritu con unos requisitos del sistema llenos de bromas. En lugar de limitarse a publicar especificaciones técnicas tradicionales, los desarrolladores aprovecharon ese espacio para continuar el tono humorístico del proyecto, demostrando que existe una intención clara de construir una identidad coherente alrededor del caos y la comedia.

Un apartado visual que entiende su propósito

Gráficamente, Friendly Steps apuesta por una dirección artística caricaturesca y colorida.

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No intenta competir con producciones técnicamente ambiciosas ni impresionar mediante efectos visuales complejos. Su objetivo es otro: facilitar la lectura de la acción y reforzar el tono humorístico.

Los escenarios resultan fáciles de interpretar, los personajes son expresivos y las animaciones exageradas funcionan especialmente bien cuando comienzan las inevitables caídas colectivas.

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La personalización también aporta variedad visual sin complicar innecesariamente la propuesta.

Todo se siente funcional y alineado con el tipo de experiencia que busca ofrecer.

Rendimiento y sonido durante la demo

Al tratarse de una demo enfocada en mostrar las mecánicas principales, el rendimiento cumple correctamente su función.

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La experiencia permite apreciar el comportamiento del sistema de físicas y comprobar cómo responde el movimiento incluso cuando varios jugadores interactúan al mismo tiempo.

En cuanto al apartado sonoro, los efectos acompañan adecuadamente cada tropiezo, caída y golpe contra el entorno, reforzando el componente humorístico de la propuesta. Sin recurrir a una producción especialmente compleja, el sonido consigue complementar la acción y aportar más personalidad a cada accidente.

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Sin embargo, todavía será importante observar cómo evoluciona este apartado cuando llegue la versión completa, especialmente en sesiones largas y escenarios más grandes.

Lo que todavía queda por demostrar

Como sucede con cualquier demo, esta versión deja una buena impresión, pero también plantea algunas preguntas.

La principal está relacionada con la variedad.

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La mecánica de controlar cada pierna por separado funciona y genera situaciones muy entretenidas durante las primeras partidas. Sin embargo, será fundamental que la versión final consiga introducir suficientes escenarios, objetivos y desafíos para mantener fresco el concepto una vez los jugadores dominen los controles.

Por fortuna, el contenido anunciado apunta precisamente en esa dirección. La campaña completa incluirá nuevos escenarios urbanos, personajes no jugables, misiones secundarias, rutas alternativas, un modo Speedrun y una personalización mucho más amplia para los personajes.

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Si todas esas ideas logran integrarse correctamente alrededor de la mecánica principal, el potencial del juego podría crecer considerablemente.

Primeras impresiones

La demo de Friendly Steps deja claro que no pretende ofrecer una experiencia competitiva ni una aventura tradicional. Su objetivo consiste en provocar situaciones inesperadas donde los errores terminen siendo mucho más memorables que los aciertos.

Su sistema de movimiento basado en físicas consigue diferenciarlo dentro del género de los party games cooperativos, mientras que la cuerda que une a todos los jugadores multiplica constantemente las posibilidades de generar momentos impredecibles.

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Todavía queda camino por recorrer antes de conocer el alcance completo del proyecto, pero las bases son prometedoras. Si la versión final logra ampliar el contenido, introducir nuevos desafíos y mantener vivo el equilibrio entre frustración, aprendizaje y humor, Friendly Steps tiene argumentos para convertirse en una de esas experiencias ideales para disfrutar con amigos, creadores de contenido o cualquier grupo dispuesto a reírse de sus propios errores.

Como carta de presentación, esta demo cumple su objetivo: demuestra que, en ocasiones, caminar unos cuantos metros puede ser mucho más divertido que salvar el mundo.

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