Halloween 2025 en PlayStation: descuentos, títulos imperdibles y experiencias únicas

Octubre llega con su dosis de sustos, pero en esta ocasión el miedo no proviene de monstruos ni fantasmas, sino de los precios irresistibles que PlayStation trae con sus promociones Player’s Choice y Planet of the Discounts. Dos eventos consecutivos que transforman el mes en una verdadera celebración gamer, con rebajas que invitan a redescubrir grandes títulos o finalmente jugar esos pendientes que siguen en la lista.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde el 8 de octubre hasta el 5 de noviembre, los jugadores podrán sumergirse en mundos épicos, aventuras inolvidables y propuestas de terror perfectas para la temporada. Todo, sin salir de casa y con descuentos que abarcan tanto PS5 como PS4.



Player’s Choice: clásicos y nuevos mundos

La primera fase, Player’s Choice, estará disponible del 8 al 22 de octubre, destacando algunos de los juegos más representativos del catálogo de PlayStation Studios y otras grandes producciones. Es una invitación a revivir historias que definieron la generación o descubrir joyas que merecen una segunda oportunidad.

Entre los títulos más destacados en PS5 se encuentran God of War Ragnarök, con un 58 % de descuento; Gran Turismo 7, que ofrece el mismo porcentaje de rebaja; y Returnal, la desafiante aventura de ciencia ficción de Housemarque. También figura Marvel’s Spider-Man Remastered, ideal para quienes aún no han probado el espectacular balanceo por Nueva York, ahora con un 50 % de descuento.



En PS4, la selección no se queda atrás: Death Stranding Director’s Cut, God of War III Remastered y Dreams encabezan la lista, con rebajas que alcanzan el 60 %. Incluso Gran Turismo 7 vuelve a aparecer con una oferta del 67 %, consolidándose como una de las oportunidades más atractivas del mes.



Planet of the Discounts: un Halloween de ofertas

Cuando Player’s Choice llegue a su fin, el 22 de octubre, comenzará la siguiente etapa: Planet of the Discounts. Esta fase, disponible hasta el 5 de noviembre, combina el espíritu de Halloween con promociones que abarcan juegos de acción, aventura, terror y mundos abiertos.

Publicidad

Los jugadores de PS5 podrán disfrutar de títulos como The Last of Us Part II Digital Deluxe Edition, con un 38 % de descuento; Days Gone Remastered, con 25 %; o Demon’s Souls Digital Deluxe Edition, que ofrece una rebaja del 50 %. También destaca Horizon Forbidden West, la aventura de Aloy que continúa expandiendo su universo con un 40 % de descuento.



Te puede interesar: Ghost of Yotei | RESEÑA: La venganza de Atsu en tierras de Ezo

En PS4, las opciones mantienen el mismo nivel de calidad: Until Dawn y Bloodborne aportan la dosis perfecta de horror y desafío, mientras que Shadow of the Colossus y Gravity Rush 2 ofrecen experiencias visuales y narrativas muy distintas, ambas con un 50 % de descuento.



Una temporada para redescubrir el catálogo

Más que simples promociones, ambas campañas forman una propuesta complementaria pensada para diferentes tipos de jugadores. Desde quienes buscan emociones intensas hasta los que prefieren explorar historias profundas o crear sus propios mundos, el catálogo de octubre permite elegir entre decenas de experiencias, muchas de ellas exclusivas del ecosistema PlayStation.

Publicidad

El formato digital de las ofertas facilita además que cualquier usuario, sin importar su ubicación, pueda acceder a los descuentos directamente desde la PlayStation Store. En un contexto en el que cada vez más jugadores optan por lo digital, esta iniciativa refuerza la idea de que el entretenimiento interactivo sigue evolucionando, pero sin perder el foco en la experiencia del usuario.



Un Halloween para recordar

PlayStation convierte este octubre en un mes para celebrar jugando. Con Player’s Choice y Planet of the Discounts, la marca reúne a su comunidad en torno a títulos que marcaron época y propuestas recientes que mantienen viva la innovación en la industria.

Entre sustos, carreras, mundos abiertos y epopeyas mitológicas, cada descuento representa una puerta abierta a nuevas historias. Es el momento ideal para ampliar la colección, disfrutar en compañía o simplemente vivir Halloween de una manera diferente: con mando en mano y una buena lista de juegos por descubrir.

Visita la PlayStation Store y prepárate para un mes donde el verdadero miedo será dejar pasar estas ofertas.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.