La batalla está por cambiar: todo lo que trae la enorme Temporada 4 de Call of Duty

La guerra nunca se detiene en el universo de Call of Duty, y cada temporada suele marcar un nuevo capítulo para millones de jugadores alrededor del mundo. Sin embargo, hay ocasiones en las que una actualización no solo agrega contenido, sino que redefine la forma en que se vive la experiencia tanto en multijugador como en Battle Royale, Zombies y los modos cooperativos.

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Durante los últimos meses, Black Ops 7 ha expandido su narrativa con nuevas amenazas, alianzas inesperadas y una creciente tensión alrededor de The Guild y los planes que podrían cambiar el destino de Avalon. Mientras tanto, Warzone ha continuado evolucionando con ajustes en sus mapas, nuevas mecánicas y desafíos competitivos para mantener fresca la experiencia.

La expectativa alrededor de la siguiente temporada venía creciendo desde hace semanas. Filtraciones, rumores y avances oficiales apuntaban a una actualización importante, especialmente para quienes esperaban novedades en el contenido competitivo y el regreso de algunas experiencias favoritas de la comunidad.



Además, Zombies se ha convertido en uno de los pilares más fuertes de esta entrega, gracias a la constante llegada de nuevas variantes de juego y desafíos cooperativos. Por su parte, Endgame ha logrado consolidarse como una propuesta PvE que sigue ampliando la historia principal mientras introduce recompensas exclusivas para los jugadores más dedicados.



Ahora, Activision finalmente confirmó todos los detalles.

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La Temporada 4 de Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone llegará oficialmente el próximo 4 de junio, incorporando una enorme cantidad de contenido nuevo para prácticamente todos los modos disponibles del juego.

En Endgame, la principal novedad será la llegada de la Operación Rompemuros, una misión en la que los jugadores deberán infiltrarse en Avalon para localizar y destruir el Command Node responsable de bloquear el virus de Karma. Esta operación incluirá recompensas exclusivas, nuevos desafíos y el estreno del sistema de Prestigio de Operador, una característica que permitirá reiniciar el Combat Rating para obtener beneficios adicionales.

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El multijugador también recibirá una expansión importante con los mapas Liminal, Primetime y el regreso de Vertigo en versión remasterizada. Más adelante, durante la mitad de la temporada, se sumarán Zenith y Launch, ampliando aún más la rotación de escenarios disponibles.

Junto a los nuevos mapas llegarán modos como Black Ops Clásico, Juego de Armas con Proyectos y Tiroteo 6v6, además de variantes especiales que aparecerán más adelante. También debutará la racha de puntos Iron Rain, un avión de ataque controlado directamente por el jugador.

Para quienes disfrutan el competitivo, Ranked Play recibirá un sistema de clasificación más transparente, eliminando el MMR oculto y mostrando de forma clara el progreso mediante el sistema SR.

En Zombies, la actualización incluirá Nuked Supervivencia, una nueva experiencia centrada en resistir oleadas de enemigos en un escenario devastado. También llegará Carrera Rebelde, un modo con elementos roguelite que ofrecerá progresión permanente, múltiples playlists y enfrentamientos contra jefes especiales.

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La mitad de temporada añadirá además Kowakujō, un nuevo mapa ambientado en un castillo japonés rodeado de volcanes activos, acompañado de armas y consumibles inéditos.

Sin embargo, una de las novedades que más podría entusiasmar a la comunidad de Warzone es el regreso de Torreón de la Fortuna. El mapa volverá actualizado y adaptado a las mecánicas modernas de movimiento, incorporando nuevas zonas de interés como Sea Science Aquatic Laboratory y Capt. Bubby’s Chum Haus.

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Warzone también estrenará el modo Choque 52v52 en Verdansk, además de nuevas mecánicas como el contrato móvil Shadowlink, una versión avanzada del autorreanimador y el retorno del popular Champion’s Quest.

En cuanto al arsenal, la Temporada 4 incorporará nuevas armas como el KRS-7.62 y el CBRS-3, disponibles a través del Pase de Batalla, además de otras opciones que podrán desbloquearse mediante eventos y desafíos especiales, incluyendo el regreso del AN-94.

El Pase de Batalla estará liderado por el operador Leon Rook y ofrecerá más de 100 recompensas desbloqueables. Por otro lado, BlackCell introducirá al operador Catalyst, especializado en guerra química, junto con variantes exclusivas de armamento y contenido premium adicional.

La tienda también sumará nuevos paquetes temáticos, incluyendo un bundle protagonizado por Terry Crews, que incluirá aspectos, planos de armas y otros objetos cosméticos.

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Con nuevas operaciones, mapas, armas, modos de juego y el esperado regreso de Torreón de la Fortuna, la Temporada 4 apunta a convertirse en una de las actualizaciones más ambiciosas que ha recibido Black Ops 7 hasta ahora. A partir del 4 de junio, los jugadores tendrán un nuevo frente de batalla que explorar mientras continúa la guerra contra The Guild y las amenazas que siguen creciendo dentro del universo de Call of Duty.

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