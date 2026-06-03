Hearthstone prepara su fuga más ambiciosa con una expansión cargada de caos y estrategia

En Azeroth, pocas cosas resultan tan peligrosas como intentar encerrar a los criminales más famosos del reino en un mismo lugar. Sin embargo, cuando se trata de Hearthstone, el caos siempre encuentra la manera de abrirse paso.

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A lo largo de los años, el juego de cartas de Blizzard ha construido expansiones que transportan a los jugadores a diferentes rincones de su universo, desde expediciones arqueológicas y ciudades flotantes hasta conflictos épicos entre héroes y villanos. Cada nueva aventura suele introducir mecánicas capaces de cambiar la forma en que se construyen los mazos y se desarrollan las partidas.

Esa constante evolución ha sido una de las claves para mantener vigente a Hearthstone dentro del competitivo género de juegos de cartas digitales. Con cada expansión, Blizzard busca ofrecer nuevas estrategias, personajes memorables y desafíos que obliguen a la comunidad a replantear sus tácticas.



Durante las últimas semanas, los jugadores han estado atentos a las pistas sobre el próximo gran capítulo del juego. Algunas señales apuntaban a una historia relacionada con criminales, fugas y conspiraciones, pero los detalles seguían siendo un misterio.



Ahora, Blizzard finalmente reveló lo que tiene preparado para los próximos meses.

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La compañía anunció oficialmente Escape del Bastión Violeta, la nueva expansión de Hearthstone que estará disponible a partir del próximo 7 de julio y que introducirá 135 cartas inéditas, nuevas mecánicas y una historia centrada en una de las fugas más grandes jamás vistas en Azeroth.

La expansión gira alrededor de Vanessa VanCleef, quien reúne a un grupo de peligrosos forajidos con el objetivo de escapar del Bastión Violeta, la prisión de máxima seguridad ubicada en Dalaran. Sin embargo, la misión no será sencilla, ya que Maiev Cantosombrío activará un protocolo de emergencia que transformará la prisión en un complejo laberinto arcano en constante cambio.

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Para sobrevivir a esta situación, los jugadores tendrán acceso a una nueva palabra clave llamada Preparar, diseñada para planear jugadas explosivas y generar estrategias más complejas durante cada turno.

Además, la expansión permitirá infiltrar esbirros en el tablero rival y contará con los llamados esbirros romperreglas legendarios, cartas especiales capaces de alterar algunas de las reglas fundamentales del juego. Entre sus efectos se encuentran la posibilidad de utilizar cartas legendarias duplicadas o incluso desbloquear un segundo Poder de héroe.

Blizzard también confirmó una serie de eventos especiales que servirán como antesala al lanzamiento.

El primero será La fuga, disponible del 2 al 16 de junio. Durante este periodo, los jugadores ayudarán a Vanessa VanCleef a reunir a los integrantes de su grupo mientras evita que la Celadora Maiev descubra sus planes. Quienes participen recibirán diversas recompensas dentro del juego.

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Posteriormente llegará Encerrados, un evento programado entre el 16 de junio y el 7 de julio. En esta etapa, Maiev reforzará la seguridad del Bastión Violeta y los jugadores deberán completar nuevas misiones para avanzar en los preparativos del gran escape.

Como complemento, Blizzard implementará una nueva cadena de misiones legendaria disponible desde el lanzamiento del parche 35.6 hasta el estreno de la expansión. Los jugadores podrán completar desafíos en partidas estándar para obtener recompensas especiales antes de la llegada de Escape del Bastión Violeta.

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Las novedades no terminan ahí. Blizzard también anunció cambios importantes para Campos de batalla, uno de los modos más populares del juego.

Las Anomalías regresarán oficialmente a la modalidad, modificando las condiciones de cada partida desde el primer turno. La actualización incorporará siete Anomalías completamente nuevas, además de 17 que regresan y cinco versiones actualizadas de mecánicas ya conocidas por la comunidad.

A esto se sumarán ajustes para los esbirros, los hechizos de la Taberna y los Abalorios, cambios que buscarán refrescar la segunda mitad de la temporada 13.

Con una historia centrada en una gran fuga, nuevas herramientas para crear estrategias inesperadas y cartas diseñadas para romper las reglas tradicionales del juego, Escape del Bastión Violeta apunta a convertirse en una de las expansiones más llamativas de Hearthstone durante 2026. Mientras se acerca la fecha de lanzamiento, Blizzard ya abrió las precompras y comenzó a preparar el terreno para lo que promete ser una de las operaciones más caóticas que haya visto Azeroth.

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