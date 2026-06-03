SILENT HILL: Townfall ya tiene fecha y su nuevo tráiler revela más de St. Amelia

Durante los últimos años, la franquicia Silent Hill ha vivido una etapa de transformación. Tras permanecer un tiempo alejada de los grandes reflectores, la saga de terror psicológico ha regresado con nuevos proyectos que buscan expandir su universo y presentar historias diferentes sin perder la esencia que la convirtió en una de las más reconocidas del género.

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Cada anuncio relacionado con la serie suele despertar expectativa entre los seguidores, especialmente cuando se trata de experiencias inéditas que exploran nuevos personajes, escenarios y formas de contar historias dentro de este universo marcado por la incertidumbre, la tensión y los horrores que se esconden más allá de la niebla.

Esa expectativa volvió a crecer durante la más reciente edición del PlayStation State of Play, evento que dejó varios anuncios importantes para la industria y que también sirvió como escenario para mostrar un nuevo adelanto de uno de los proyectos más llamativos de la franquicia.



En esta ocasión, las imágenes presentadas permitieron observar nuevos escenarios y algunos momentos de jugabilidad. El avance mostró una localidad costera cubierta por una densa niebla, calles aparentemente abandonadas y situaciones donde la exploración parece jugar un papel fundamental para descubrir los secretos de la historia.



Además de la atmósfera inquietante característica de la saga, el tráiler dejó ver elementos narrativos que apuntan a una experiencia centrada en el misterio, los recuerdos y los eventos ocultos que esperan ser descubiertos por los jugadores.

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Y fue precisamente durante esta presentación cuando llegó la noticia más importante: Konami confirmó que SILENT HILL: Townfall se lanzará oficialmente el próximo 24 de septiembre de 2026.

La nueva entrega estará disponible en PlayStation 5, Steam y Epic Games Store. Junto con el anuncio, la compañía también confirmó la apertura de las preventas para sus ediciones Estándar y Deluxe, incluyendo diversos contenidos adicionales para quienes decidan reservar el juego antes de su estreno.

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Desarrollado por el estudio escocés Screen Burn Interactive y copublicado por Annapurna Interactive y Konami, SILENT HILL: Townfall llevará a los jugadores hasta St. Amelia, una isla azotada por el viento donde la tranquilidad parece haber desaparecido por completo.

La historia seguirá a Simon Ordell, un hombre que regresa a la isla tras ser llamado para “arreglar las cosas”. Sin embargo, al llegar encuentra un lugar consumido por el silencio y cubierto por una espesa niebla que parece ocultar mucho más de lo que muestra.

Según lo visto en el nuevo tráiler, Simon explorará una zona residencial cercana al puerto mientras utiliza un pequeño televisor portátil CRTV, un dispositivo que tendrá relevancia dentro de la narrativa y que le permitirá descubrir fragmentos de un pasado que comienza a salir a la superficie.

Konami también adelantó algunos elementos de la experiencia de juego. La exploración estará acompañada por momentos de evasión llenos de tensión, enfrentamientos rápidos y acertijos enfocados en la narrativa, diseñados para revelar una verdad que se resiste a permanecer enterrada.

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En cuanto a las ediciones disponibles, quienes adquieran o reserven la Edición Estándar recibirán como bonificación el estilo de CRTV Oxidado, además del estilo Beach Edition exclusivo para PlayStation 5.

Por otro lado, la Edición Deluxe incluirá un libro de arte digital, banda sonora digital, un traje alternativo para Simon y todos los beneficios de preventa. Adicionalmente, los compradores de esta versión obtendrán acceso anticipado de 48 horas antes del lanzamiento oficial.

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Con este anuncio, SILENT HILL: Townfall se convierte en una de las apuestas más importantes de Konami para la segunda mitad de 2026. La combinación entre terror psicológico, exploración narrativa y una nueva localización dentro del universo de Silent Hill apunta a ofrecer una experiencia distinta para los seguidores de la franquicia.

La cuenta regresiva ya comenzó y, si algo dejó claro el nuevo tráiler, es que los secretos de St. Amelia están listos para salir a la superficie cuando la niebla vuelva a abrirse el próximo septiembre.

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