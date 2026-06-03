Paola Márquez, influencer mexicana, fue hallada sin vida en su casa: últimos videos generan alerta

México una vez más se conmociona ante la muerte de una famosa influencer. En esta ocasión se trata de Paola Márquez, de 30 años, quien fue hallada sin vida en su casa el pasado sábado 30 de mayo. Las publicaciones de la mujer horas antes del hallazgo generaron alerta entre sus seguidores.



¿Qué se sabe sobre la muerte de Paola Márquez?

Las autoridades mexicanas han reseñado que el hallazgo del cuerpo sin vida de Paola lo hizo un familiar. La mujer fue encontrada al interior de su departamento en la capital del estado mexicano de San Luis Potosí, Ciudad de México.

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"Los reportes preliminares apuntan a que podría tratarse de un suicidio", reseñó el diario local El Sol de San Luis, aunque la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) no ha revelado detalles sobre el caso. El medio agregó que, al parecer, el cuerpo de la mujer fue encontrado en "suspensión incompleta en su habitación".



El familiar de Márquez, que llegó a su casa en horas de la mañana para visitarla, inmediatamente dio aviso a las autoridades y servicios de emergencia. Al lugar llegaron paramédicos que confirmaron que la influencer ya no presentaba signos vitales. Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación para establecer las circunstancias del fallecimiento.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en redes sociales por su padre Hércules Márquez, quien publicó en su perfil de Facebook este mensaje: "Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida. Un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa".



Los últimos videos de Paola Márquez

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de la influencer, la comunidad de internautas ha manifestado que las últimas publicaciones de Paola Márquez dejaban pistas sobre el mal momento que estaba atravesando.



Márquez tenía gran éxito en las plataformas digitales, con alrededor de 1.7 millones de seguidores, en sus perfiles de TikTok, Instagram y Facebook. Su última publicación en Instagram, por ejemplo, fue dos días de ser hallada sin vida. Compartió un video dentro de un ascensor con el siguiente mensaje: "¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?".



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Pero eso no fue todo, en uno de sus últimos videos en TikTok la mujer de 30 años expresó: "Yo manifesté, pero se me hace que manifesté al revés porque se me está yendo lo poco que tenía". Y otro en el que escribió: "Apagué mi celular y me fui a dormir... ¿Por qué pensé que esta vez sería diferente?".

Las declaraciones que más han generado alerta fueron reveladas por seguidores de la influencer, señalando que ocurrieron días previos a su fallecimiento en medio de una transmisión en vivo. Allí, la famosa habló sobre la carga emocional que estaba atravesando y los episodios de tristeza profunda que se estaban apoderando de sus días.



"Son las cuatro treinta y siete de la mañana, no puedo dormir y sinceramente no sé dónde está mi cabeza últimamente. Estoy demasiado cansada de que un día yo esté feliz y al otro día completamente rota. Es difícil mostrarte ante las personas que realmente todo está bien cuando no lo está. Y solo para no dar explicaciones de cómo realmente te estás sintiendo", expresó.

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El funeral de la influencer se llevó a cabo y fue nuevamente su padre quien, en un doloroso discurso, reveló la constante batalla que Paola Márquez llevaba contra la depresión.

El hombre detalló que hubo un momento en el que su hija le manifestó sus ganas de no seguir viva. "Después de dos, tres años que estaba en ese mundo, me dice: ‘Papá yo ya no quiero estar en esta vida, yo me quiero ir’, ¿a dónde te quieres ir Paola?, ‘yo ya no quiero estar en esta vida, denme permiso de irme'”, expresó el papá de Márquez.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co