La fiebre del Mundial 2026 aterriza en EA SPORTS FC 26 con nuevo contenido

A medida que se acerca uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, la conversación alrededor del fútbol internacional comienza a ganar fuerza dentro y fuera de las canchas. Las expectativas crecen, las selecciones afinan detalles y los aficionados empiezan a imaginar posibles enfrentamientos, sorpresas y candidatos al título.

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Esa emoción no se limita únicamente al fútbol real. Los videojuegos también suelen convertirse en una extensión de la pasión que despiertan los grandes torneos, permitiendo recrear partidos históricos, cambiar resultados o construir nuevas historias con las selecciones favoritas de cada jugador.

En los últimos años, la búsqueda de autenticidad se ha convertido en uno de los principales objetivos de las franquicias deportivas. Más equipos licenciados, estadios detallados y modos de juego especializados forman parte de una estrategia que busca acercar cada vez más la experiencia virtual a lo que ocurre sobre el terreno de juego.



Con una comunidad global de millones de jugadores, EA SPORTS FC continúa ampliando su oferta de contenido para quienes disfrutan tanto de las competiciones de clubes como de los enfrentamientos entre selecciones nacionales.



Y ahora, justo cuando el fútbol internacional vuelve a captar la atención de millones de aficionados alrededor del mundo, Electronic Arts prepara una actualización que apunta directamente a esa emoción.

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EA SPORTS confirmó la llegada de la actualización “The World’s Game” para EA SPORTS FC 26 y EA SPORTS FC Mobile, una expansión que estará disponible a partir del 4 de junio y que pondrá el foco en las selecciones nacionales y los torneos internacionales.

La actualización introduce un nuevo modo de torneo que toma inspiración de las grandes competencias globales. En EA SPORTS FC 26, los jugadores podrán disputar un campeonato de 48 selecciones nacionales, comenzando con tres rondas de fase de grupos antes de avanzar a las eliminatorias directas que culminarán con la gran final.

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En FC Mobile, la experiencia también estará disponible mediante un formato adaptado para dispositivos móviles, permitiendo comenzar desde una llave personalizada de 16 equipos para buscar el campeonato.

Uno de los principales atractivos de esta actualización será la inclusión de 53 selecciones nacionales completamente licenciadas. Entre ellas se encuentran Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Portugal, Italia, Países Bajos, Marruecos, República de Corea y muchas más.

Además, EA SPORTS confirmó la incorporación de las licencias oficiales de Brasil, España y Portugal, lo que permitirá utilizar uniformes auténticos, escudos oficiales y representaciones oficiales de los futbolistas de estas selecciones dentro del juego.

La actualización también agregará nuevos escenarios para fortalecer la atmósfera internacional. Entre ellos aparecen el Gillette Stadium y el BMO Field, además de Central Maw, un estadio diseñado específicamente para capturar el ambiente de los grandes partidos de selecciones.

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Más allá del nuevo torneo, los jugadores podrán disputar encuentros internacionales a través del modo Patada Inicial, eligiendo entre más de 50 naciones licenciadas para crear sus propias historias futbolísticas.

Football Ultimate Team también recibirá contenido relacionado con esta celebración del fútbol internacional gracias a una Central de Eventos dedicada y campañas temáticas semanales inspiradas en el Festival de fútbol.

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Actualmente, EA SPORTS FC 26 cuenta con más de 20.000 futbolistas, más de 750 clubes y selecciones nacionales, más de 120 estadios, 35 ligas y el respaldo de más de 300 socios oficiales del mundo del fútbol, una base que continúa creciendo con cada actualización.

Con “The World’s Game”, EA SPORTS busca acercar a los aficionados a la emoción de los grandes torneos internacionales en un momento donde la expectativa por el Mundial de 2026 comienza a sentirse con más fuerza. La posibilidad de llevar a Colombia, Brasil, Argentina o cualquier otra selección hasta el título promete convertirse en uno de los grandes atractivos para los jugadores durante los próximos meses.

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