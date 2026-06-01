PUBG MOBILE suma a aespa a su universo con una colaboración cargada de música y estilo

Las colaboraciones se han convertido en una de las herramientas más importantes dentro de los videojuegos modernos. Lo que antes se limitaba a nuevos mapas o eventos temporales, hoy permite que franquicias de entretenimiento, artistas y celebridades entren directamente a los mundos virtuales para conectar con millones de jugadores.

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En el caso de los títulos móviles, esta tendencia ha crecido todavía más. Los desarrolladores buscan constantemente nuevas formas de mantener activa a su comunidad mediante contenido temático que combine música, cine, deportes y cultura popular dentro de una misma experiencia.

PUBG MOBILE ha sido uno de los juegos que más ha explorado este camino en los últimos años. A través de diferentes colaboraciones, el battle royale ha logrado incorporar personajes, marcas y producciones reconocidas internacionalmente, ampliando constantemente las posibilidades de personalización para sus usuarios.



La industria musical tampoco ha sido ajena a esta estrategia. Cada vez es más frecuente ver artistas y agrupaciones participando en eventos dentro de videojuegos, creando experiencias que van más allá de escuchar una canción o ver un videoclip.



Y precisamente siguiendo esa tendencia, PUBG MOBILE acaba de anunciar una nueva alianza enfocada en uno de los fenómenos musicales más importantes de la actualidad.

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PUBG MOBILE confirmó oficialmente una colaboración con aespa, la agrupación surcoreana de K-pop conformada por KARINA, GISELLE, WINTER y NINGNING. El evento ya está disponible dentro del juego y permanecerá activo hasta el próximo 30 de junio de 2026.

La colaboración incorpora una amplia variedad de contenido inspirado en la identidad visual y musical del grupo. Entre las novedades destacan atuendos temáticos basados en las integrantes de aespa, paquetes de voz individuales para cada miembro, gestos de baile inspirados en sus coreografías más reconocidas y múltiples recompensas coleccionables.

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Uno de los principales atractivos será la llegada de la música de aespa al juego. Los jugadores podrán obtener álbumes virtuales inspirados en las canciones “Whiplash” y “Dark Arts”, que funcionarán como música para el lobby mediante eventos especiales dentro de PUBG MOBILE.

“Dark Arts” tiene un significado especial para la comunidad, ya que originalmente fue lanzada en julio de 2025 como una colaboración entre aespa y PUBG: BATTLEGROUNDS. Tras su paso por las versiones de Japón y Corea de PUBG MOBILE, ahora su contenido llega oficialmente a nivel global.

Además de la música, la colaboración incluirá objetos cosméticos exclusivos como una sartén personalizada, un diseño especial para armas, cascos temáticos y otros elementos que permitirán a los jugadores personalizar su experiencia dentro del battle royale.

El contenido podrá obtenerse a través de distintas actividades dentro del juego. El álbum “Dark Arts” estará vinculado al evento PUBG MOBILE Global Open (PMGO), mientras que “Whiplash” podrá conseguirse mediante el sistema Perk Exchange.

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La alianza también busca trasladar al juego parte de la identidad futurista que ha caracterizado a aespa desde su debut. La agrupación se ha destacado por construir una propuesta artística basada en conceptos que mezclan el mundo real y el digital, una temática que encaja de manera natural con el universo de PUBG MOBILE.

Actualmente, aespa es una de las agrupaciones más exitosas del K-pop. Desde su debut en 2020 con “Black Mamba”, el grupo ha acumulado múltiples éxitos comerciales, liderado listas internacionales y conseguido reconocimientos dentro y fuera de la industria musical.

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Con esta nueva colaboración, PUBG MOBILE continúa fortaleciendo su estrategia de integrar grandes referentes de la cultura global dentro de su ecosistema. Para los seguidores del juego representa una nueva oportunidad de conseguir contenido exclusivo, mientras que para los fanáticos de aespa se convierte en una forma diferente de interactuar con el universo de la agrupación dentro de uno de los videojuegos móviles más populares del mundo.

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