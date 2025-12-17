VALORANT Masters Santiago 2026 aún ofrece entradas para las primeras fases del torneo

La llegada del VALORANT Masters Santiago 2026 ya dejó claro el peso que tiene la escena competitiva del shooter de Riot Games en la región. La venta de entradas, habilitada a través de PuntoTicket, generó una demanda masiva desde el primer día, con miles de fanáticos intentando asegurar su lugar en uno de los eventos más importantes del calendario global del VALORANT Champions Tour.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El resultado fue contundente: las entradas para las jornadas finales, correspondientes a las semifinales y la Gran Final, se agotaron en cuestión de minutos. Las fechas del 13, 14 y 15 de marzo ya no cuentan con disponibilidad, confirmando el enorme interés por un torneo que marcará el inicio oficial de la temporada competitiva 2026.

Sin embargo, no todas las puertas están cerradas. Aún hay entradas disponibles para las fases iniciales del campeonato, que se disputarán entre el 28 de febrero y el 15 de marzo en Espacio Riesco, uno de los recintos más importantes para eventos de gran formato en Santiago. Estas jornadas permitirán a los asistentes ver en acción a los doce mejores equipos del mundo en una etapa clave del torneo, donde se definen cruces, narrativas y primeros favoritos al título.



Más allá de la competencia en el escenario principal, el VALORANT Masters Santiago 2026 propone una experiencia integral para los asistentes. El evento contará con espacios pensados para la comunidad, como la Zona de Comunidad, La Galería y El Foro, áreas diseñadas para la interacción entre fans, creadores y la cultura que rodea al juego. Estos espacios refuerzan la idea de que el Masters no es solo un torneo, sino un punto de encuentro para el ecosistema competitivo y su audiencia.



Te puede interesar: VALORANT Masters Santiago 2026 revela sede, fechas y primeros detalles de boletería

Publicidad

La organización también ha definido horarios diferenciados para facilitar el acceso del público. De lunes a viernes, las puertas del recinto abrirán a las 13:30 horas, mientras que los fines de semana el ingreso estará habilitado desde las 12:00 horas. Esta planificación busca ordenar el flujo de asistentes y mejorar la experiencia general durante cada jornada.

Desde Riot Games, el llamado es claro: seguir de cerca los canales oficiales del evento y de VALORANT Esports. La compañía no descarta posibles nuevas liberaciones de boletos o anuncios adicionales relacionados con el desarrollo del Masters, una práctica que ya se ha visto en otros eventos del circuito internacional.

Publicidad

Para los fanáticos que no lograron asegurar entradas para las instancias decisivas, las fases iniciales representan una oportunidad real de vivir el torneo en vivo, presenciar el arranque del VCT 2026 y ser parte de un evento que consolida a Latinoamérica como una sede relevante dentro del competitivo global de VALORANT.

Las entradas disponibles pueden adquirirse directamente a través del sitio web oficial de PuntoTicket, mientras el reloj sigue corriendo hacia uno de los eventos más esperados del año para la escena competitiva del videojuego.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.