VIDEOJUEGOS  / VALORANT Masters Santiago 2026 aún ofrece entradas para las primeras fases del torneo

VALORANT Masters Santiago 2026 aún ofrece entradas para las primeras fases del torneo

La respuesta del público ha sido inmediata, pero no todo está perdido. Aunque las instancias finales ya agotaron localidades, el torneo todavía abre una ventana para vivir el inicio de la temporada competitiva desde Chile.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 17 de dic, 2025
VALORANT Masters Santiago 2026
Cortesía: Riot

