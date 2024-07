Llega la cuarta temporada de The Crew Motorfest y tendrá un fin de semana gratuito

Ubisoft ha desvelado la llegada de la Temporada 4 de The Crew Motorfest, ya disponible mundialmente como una actualización sin costo. Esta nueva temporada introduce la innovadora Playlist "Donk vs Lowrider", sumergiendo a los jugadores en un vibrante enfrentamiento de culturas automotrices con opciones de personalización profundas y una serie de nuevos eventos y contenido adicional, además estará disponible para ser probado por todos los jugadores entre el 4 y el 8 de julio en PlayStation y PC, y del 11 al 15 de julio en Xbox

Inmersión y rivalidad automotriz en su máxima expresión

Durante esta temporada, los jugadores se verán inmersos en el electrizante duelo "Donk vs Lowrider". Deberán escoger entre dos icónicas subculturas automotrices: los vehículos Donk, conocidos por sus enormes ruedas y presencia imponente, o los Lowriders, famosos por sus sistemas de suspensión hidráulica que permiten un control preciso del vehículo. A través de una serie de talleres y desafíos, los jugadores podrán construir y personalizar su automóvil ideal, mientras descubren las peculiaridades y el encanto de cada estilo.

Nuevos modos y vehículos para revolucionar la experiencia

La Temporada 4 no solo se limita a la personalización, sino que también introduce modos de juego novedosos. "Car Dance" es un modo basado en el ritmo que destaca las habilidades dinámicas de los Lowriders, mientras que "Street Versus" ofrece un enfrentamiento de rendimiento entre los Donks en emocionantes carreras de arrastre. Completar la playlist recompensa a los jugadores con cuatro vehículos nuevos y espectaculares, cada uno reflejando el espíritu de su facción.

Exploración y aventura en la Playlist Off-Roading Addict Vol. 2

Además de la batalla entre Donks y Lowriders, la temporada también invita a los jugadores a la aventura con la "Off-Roading Addict Vol. 2", disponible a partir del 14 de agosto. Esta playlist ofrece nuevas rutas para explorar el entorno exuberante y desafiante de O'ahu, prometiendo más emoción y exploración al volante.

Un festín de nuevos vehículos y colaboraciones exclusivas

Ubisoft también ha anunciado la inclusión de 29 vehículos nuevos en esta temporada, entre ellos 22 exclusivos de The Crew Motorfest y siete procedentes de actualizaciones recientes de The Crew 2. Destacan colaboraciones con marcas como BMW y diseños personalizados por Yiannimize, añadiendo un nivel adicional de exclusividad y diseño a la colección de cada jugador.

Experiencia mejorada y acceso gratuito

Para celebrar el lanzamiento de esta temporada, Ubisoft ha programado un "Free Weekend" para que nuevos jugadores y veteranos disfruten del juego sin costo. Disponible en varias plataformas, incluidas PlayStation (PS5 y PS4), PC (Ubisoft Connect y Epic Games Store), y Xbox (One y Series), este período gratuito permitirá a los jugadores sumergirse plenamente en el vibrante mundo de The Crew Motorfest.

Compromiso con la comunidad y mejoras continuas

El equipo de The Crew Motorfest reafirma su compromiso con la comunidad, incorporando mejoras basadas en sus comentarios para optimizar la experiencia de juego. Esta temporada no solo promete ser un punto culminante para los entusiastas de los autos, sino también un testimonio del dinamismo y la evolución constante de The Crew Motorfest.

