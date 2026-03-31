“Le advertí”: hermana de María Camila Díaz, colombiana desaparecida en México, da detalles del caso

El paradero de María Camila Díaz Grajales, una joven de 25 años oriunda de Medellín, es una incógnita para su familia desde que viajó a México y perdió contacto con sus allegados desde febrero de 2025. La hipótesis de que el caso de la colombiana es uno de tantos que se registran de trata de personas en el mundo es bastante fuerte. Sus allegados incluso insisten en que la mujer, estudiante de mercadeo, sigue viva, pero privada de su libertad.

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Testimonio de Cristina Grajales, hermana de María Camila

Noticias Caracol habló con Cristina Grajales, la hermana de María Camila, y el abogado que representa a los Díaz Grajales en este proceso para dar con su familiar. La mujer relató que el caso inició desde 2024, cuando su hermana ya cursaba la carrera universitaria y vivía sola. El día 4 de diciembre de ese año, Camila le dijo a su familia que viajaría a México. Según ella, iría con una agencia de marketing para impulsar una marca de licor. La versión dio un vuelco cuando la propia María Camila confesó a su familia que trabajaría en un restaurante donde recibiría dólares como propina. La mujer llegó a México el 7 de diciembre de ese mismo año.

“Desde el primer momento en que Camila me anunció que viajaba a Ciudad de México, le advertí que era trata de personas. Ella igual decidió irse, decidió viajar”, contó Cristina a este medio. La mujer recuerda que el comportamiento de su hermana empezó a cambiar una vez llegó al país. “Duró un mes haciendo videollamadas en ángulos muy cerrados y dando una información muy precisa y muy puntual que no nos permitía saber mucho de ella”. Dichos comportamientos se enmarcaron en las sospechas que su familia tenía.



Hubo una instancia en la que Cristina viajó hasta México para descubrir qué había ocurrido con su hermana, en febrero de 2025. “Ahí es cuando ya desapareció”. La mujer, ahora en Colombia, cuenta que en su visita al país extranjero pudo constatar que dos fiscalías en México adelantan investigaciones: una de desaparecidos y otra de trata de personas. Sin embargo, asegura que no hay capturados ni personas vinculadas directamente al proceso.



Sin embargo, en los últimos días fue arrestado un hombre conocido como alias ‘Édgar’, quien es señalado por las autoridades colombianas como el responsable de contactar a María Camila y tenderle la trampa. Con la promesa falsa de una oportunidad laboral y facilitarle el viaje a México, este criminal habría hecho que la colombiana cayera en las redes de una organización criminal.



Lo último que se sabe del caso de María Camila

Las investigaciones de los entes judiciales revelan que María Camila habría sido obligada a entrar a una red de explotación sexual controlada por organizaciones criminales transnacionales. Mostrar contrariedad a esto habría sido el detonante de extorsiones y amenazas, según denuncian sus familiares.



La última pista que hay de María Camila data del 26 de febrero de 2025, cuando, en horas de la tarde, una cámara registró el momento en que la colombiana tomó un Uber desde su vivienda para dirigirse al Hotel Radisson, en Ciudad de México, y cumplir con un supuesto servicio. Las alarmas se encendieron cuando el novio de María Camila llamó a Cristina para decirle que no había hablado con ella desde hacía dos días.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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