¿Cómo identificar los lotes de Electrolit que están siendo falsificados, según el Invima?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó a la ciudadanía sobre la falsificación del medicamento Electrolit, el cual es usado por los consumidores como un rehidratante oral. Según la entidad, varios lotes de este producto están presentando falsificación.



¿Cómo están falsificando el Electrolit?

Según el Invima, la falsificación del Electrolit se está presentando con el sabor, la etiqueta y el envase, los cuales representan unas diferencias significativas que pueden confundir a los consumidores. Así lo confirmó William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, quien agregó que, incluso, “en algunos casos, el contenido no corresponde a lo que indica el envase, lo que evidencia una adulteración que puede generar riesgos para la salud”.

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De acuerdo con la información reportada por la entidad, en este producto se han evidenciado diferencias con el sabor que dice en la etiqueta y el contenido real de la bebida, así como variaciones en el color de la solución.



Los lotes de Electrolit falsicados, según Invima

Para que los ciudadanos estén atentos, hay que tener particular atención a los siguientes lotes, según William Saza: “Se hace especial llamado en el lote M24N339, que corresponde originalmente a sabor maracuyá, y ha sido identificado en el mercado como fresa-kiwi; el lote M24G354, originalmente de fresa, ha sido alterado a mora azul; y el lote M24S323, también de maracuyá, se ha encontrado como Jamaica”.

Agregó el experto que “estos ejemplos son claramente una confusión para el consumidor y ello propende por la ocurrencia de efectos adversos tras su consumo. Es importante mencionar que las entidades territoriales de salud deben ejercer las actividades de inspección, vigilancia y control para que estos productos no lleguen a los consumidores”.



Además de los lotes que mencionó Saza, el Invima señaló que se han detectado nuevas inconsistencias, entre ellas el lote M24T302, que originalmente correspondía a fresa pero figura como fresa–kiwi, y el lote M24T472, en el cual, además de su presentación original de uva, se ha identificado una versión falsificada con sabor a ponche de frutas, por lo que los ciudadanos, además de los comerciantes, deben estar atentos a estos importantes datos.



Lista de lotes de Electrolit falsicado

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Ojo a las tapas, sellos y etiquetas del Electrolit que estarían falsificadas

Por otra parte, el Invima detectó irregularidades en los envases del Electrolit. Dichas anomalías se reportaron en los puntos de sellado, además de tapas con acabados distintos al producto original y sellos de seguridad con cortes extraños o desprendimientos que no corresponden o no son uniformes.

Otro dato importante que los consumidores y comerciantes deben tener muy en cuenta son, según el Invima, “signos de alerta como la presencia de sedimentos en el fondo de la botella, cambios en el olor característico del producto y deficiencias en la calidad de impresión de la etiqueta, donde el logo puede verse borroso o con colores no definidos”.

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Para la entidad, “estos productos son considerados fraudulentos conforme a lo establecido en la normatividad sanitaria vigente y no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Además, se desconoce su composición real, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte”, lo que incrementa el riesgo de efectos secundarios para los consumidores.

En su comunicado, el Invima señaló que “el Instituto recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir el producto con las características descritas, verificar siempre el registro sanitario antes de su consumo y consultar la autenticidad de los productos a través de los canales oficiales. Asimismo, en caso de estar consumiendo este producto, se recomienda suspender de inmediato su uso y reportar cualquier evento adverso o información sobre su comercialización a las autoridades sanitarias competentes”.

Por último, indicó que se hace un llamado a las entidades territoriales de salud, a los prestadores de servicios de salud y a los establecimientos comerciales para que refuercen las acciones de inspección, vigilancia y control, con el propósito de prevenir la distribución y comercialización de estos productos en el país.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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