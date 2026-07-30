Este software podría cambiar cómo escuchas cada partida y no depende solo de los audífonos

En los videojuegos competitivos, reaccionar una fracción de segundo antes puede marcar la diferencia entre conseguir la victoria o regresar al punto de reaparición. Aunque el rendimiento suele asociarse con tarjetas gráficas, procesadores o monitores de alta tasa de refresco, hay un componente que cada vez gana más protagonismo: el sonido.

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Escuchar con claridad la dirección de unos pasos, identificar la ubicación de un disparo o distinguir detalles del entorno se ha convertido en parte de la estrategia en títulos de disparos, supervivencia y acción. Por eso, los fabricantes de periféricos no solo trabajan en mejorar la calidad del hardware, sino también en desarrollar herramientas que permitan personalizar la experiencia según las preferencias de cada jugador.

En los últimos años, el software ha pasado de ser un complemento opcional a convertirse en una pieza importante del ecosistema gamer. Hoy es posible modificar perfiles de audio, ajustar micrófonos, crear configuraciones específicas para distintos géneros e incluso aprovechar tecnologías que buscan generar una mayor sensación de inmersión durante cada partida.



Es precisamente en ese escenario donde JBL presentó una de sus apuestas para fortalecer su línea de productos orientados al gaming.



La compañía anunció JBL QuantumEngine, un software diseñado para personalizar el sonido, el micrófono y el audio espacial de los audífonos compatibles, con el objetivo de ofrecer una experiencia más inmersiva y adaptada a cada usuario.

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La plataforma permite configurar diferentes perfiles de ecualización según el tipo de juego o contenido que se esté utilizando, además de modificar parámetros relacionados con el audio espacial y el rendimiento del micrófono. La idea es que cada jugador pueda ajustar el comportamiento del headset de acuerdo con sus preferencias, en lugar de depender de una configuración estándar.

Uno de los dispositivos que aprovecha estas funciones es el JBL Quantum 950, un headset inalámbrico que integra drivers dinámicos de carbono de 50 mm y la tecnología JBL Quantum Spatial Sound, diseñada para ofrecer una percepción más precisa de la dirección de pasos, disparos y otros efectos sonoros dentro de los videojuegos.

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El equipo también incorpora JBL Quantum Spatial Sound con Head Tracking 3D, una función que mantiene estable la escena sonora mientras el usuario mueve la cabeza. Esto permite conservar la referencia espacial del audio y reforzar la sensación de estar dentro del entorno del juego.

A estas características se suman la cancelación activa de ruido (ANC), un micrófono boom cardioide con reducción de ruido y conectividad inalámbrica mediante 2.4 GHz y Bluetooth 5.3, facilitando el cambio entre sesiones de juego, música, llamadas o contenido multimedia sin necesidad de cambiar de dispositivo.

Desde QuantumEngine, los usuarios también pueden crear perfiles personalizados, modificar la ecualización, gestionar la iluminación RGB y ajustar el comportamiento del micrófono según sus necesidades. El software incorpora además perfiles Smart EQ optimizados para diferentes géneros de videojuegos y herramientas de reducción de ruido basadas en inteligencia artificial para mejorar la comunicación durante las partidas.

Con esta propuesta, JBL busca que el software y el hardware funcionen como un solo ecosistema. En lugar de limitarse a ofrecer un headset con buenas especificaciones, la compañía apuesta por una plataforma que permita adaptar el sonido a diferentes escenarios, ya sea una partida competitiva, una película o una sesión de música.

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De esta manera, JBL QuantumEngine amplía las posibilidades de personalización para quienes utilizan audífonos compatibles de la línea Quantum y refuerza la importancia que ha adquirido el audio dentro del gaming moderno, donde cada detalle sonoro puede influir tanto en la inmersión como en el desempeño dentro de la partida.

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