Dying Light 2 sorprende con cambios que muchos pedían y agosto llega cargado de novedades

Después de varios años de su lanzamiento, Dying Light 2: Stay Human continúa recibiendo soporte constante por parte de Techland. Lejos de limitarse a corregir errores, el estudio ha mantenido un ritmo de actualizaciones que incorpora nuevos contenidos, ajustes en la jugabilidad y herramientas para que la comunidad siga encontrando razones para regresar a la ciudad de Villedor.

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En los últimos meses, el estudio ha reforzado su apuesta por mantener vivo el juego mediante contenido gratuito, mejoras en la calidad de vida y una estrategia enfocada en la creación de experiencias para los jugadores. A esto se suma una mayor integración del contenido generado por la comunidad, una característica que cada vez toma más protagonismo dentro del proyecto.

Todo apunta a que agosto será uno de los meses más activos para quienes siguen explorando el universo de Dying Light 2: Stay Human. Varias fechas ya están marcadas en el calendario y cada una traerá cambios importantes para diferentes tipos de jugadores, desde quienes apenas comenzarán la aventura hasta aquellos que llevan cientos de horas recorriendo la ciudad.



La principal novedad llegará el 3 de agosto con el lanzamiento del parche 1.29, una actualización que modifica aspectos clave de la progresión durante las primeras horas de juego.



A partir de este parche, los jugadores podrán subir de nivel y desbloquear habilidades casi el doble de rápido durante las primeras diez horas de la aventura. Con este cambio, Techland busca acelerar el acceso a las principales mecánicas de parkour y combate, permitiendo que las habilidades más importantes estén disponibles mucho antes.

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Entre las capacidades que podrán desbloquearse de forma anticipada se encuentran Dropkick, Heavy Attack y Slide, movimientos fundamentales para aprovechar el sistema de combate y desplazamiento que caracteriza a la franquicia.

La actualización también incluye cambios visuales que buscan acercar la ambientación de Dying Light 2 al estilo artístico de Dying Light: The Beast. Uno de los ajustes más visibles está relacionado con la iluminación UV: las tradicionales lámparas dejarán atrás su tonalidad rosada y púrpura para adoptar un color azul brillante, tanto durante la jugabilidad como en las secuencias cinematográficas.

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Techland confirmó que el listado completo de modificaciones del parche estará disponible el mismo 3 de agosto, cuando la actualización llegue oficialmente a todos los jugadores.

Las novedades no terminan ahí. Desde el 4 de agosto, Dying Light 2: Stay Human volverá a formar parte del catálogo de PlayStation Plus Essential, permitiendo que los suscriptores del servicio puedan acceder al juego base junto con todo el contenido gratuito publicado desde su lanzamiento, incluida la expansión Bloody Ties.

Esta será la segunda ocasión en la que el título aparece dentro de PlayStation Plus, una oportunidad para que nuevos jugadores descubran la experiencia o para que quienes la dejaron hace algún tiempo regresen y conozcan las mejoras implementadas durante los últimos años.

El calendario continuará el 6 de agosto con la llegada de The Breach: Chapter 3 – Open Worlds, la nueva entrega del programa de contenido que Techland desarrolla para ampliar las posibilidades del juego.

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Esta actualización incorporará una nueva selección de mapas creados por la comunidad, inspirados en la exploración de mundos abiertos. El nuevo capítulo llega después de Survival Archives y Undead West, ampliando el catálogo de experiencias disponibles dentro de The Breach, una iniciativa enfocada en ofrecer nuevas formas de jugar y descubrir escenarios temáticos desarrollados alrededor del contenido generado por los propios usuarios.

Además de estas novedades, Techland reiteró que continúa trabajando en el futuro de Dying Light 2: Stay Human y en el crecimiento de su ecosistema de contenido creado por la comunidad. El estudio incluso abrió la posibilidad de conversar con sus desarrolladores sobre la hoja de ruta del juego, su visión a largo plazo para el contenido generado por usuarios (UGC) y los desafíos de construir un ecosistema sostenible dentro de una producción AAA.

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Con tres actualizaciones programadas en apenas unos días, agosto se perfila como un mes importante para Dying Light 2: Stay Human. Ya sea por los cambios en la progresión, su regreso a PlayStation Plus o la llegada de nuevos mapas comunitarios, Techland deja claro que la aventura en Villedor todavía tiene mucho contenido por ofrecer.

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