Overwatch 2 relanza la campaña "Mercy Rosa" con el icónico aspecto de la Heroína

Overwatch 2 anuncia el relanzamiento de la aclamada campaña "Mercy for a Cause", en colaboración con la Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Desde el 25 de junio hasta el 8 de julio, los jugadores podrán adquirir la skin original de Mercy Rosa y un nuevo diseño exclusivo: Mercy de Oro rosa.

Ambos aspectos de edición limitada se podrán adquirir en el juego, y el 100% del precio de compra (excluyendo tasas e impuestos aplicables) será donado para apoyar la investigación del cáncer de mama. Esta campaña benéfica no solo permite a los jugadores lucir aspectos impresionantes, sino que también contribuye a una causa crucial.

La colaboración original entre Overwatch y BCRF, lanzada en 2018, resultó ser un rotundo éxito, recaudando $12.7 millones de dólares en apoyo a la investigación del cáncer de mama. Esta cifra representó la mayor donación individual jamás realizada a la BCRF, marcando un hito significativo en la lucha contra esta enfermedad.

"Blizzard está encantada de trabajar junto a BCRF una vez más, llamando la atención y aportando fondos a una causa tan importante", declaró Johanna Faries, presidenta de Blizzard Entertainment. "Overwatch superó recientemente el hito de los 100 millones de jugadores de por vida, y esperamos que nuestra increíble comunidad se una nuevamente para ayudar a apoyar el trabajo crítico de la BCRF, todo mientras presumen estos hermosos diseños en el juego."

Un vistazo a los nuevos diseños

La skin Mercy Rosa original, lanzada durante la primera campaña en 2018, regresa para dar a los jugadores una segunda oportunidad de adquirir este codiciado aspecto. Además, el nuevo diseño Mercy de Oro rosa ofrece una elegante variación que seguro encantará tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

Ambos aspectos estarán disponibles del 25 de junio al 8 de julio, brindando a los jugadores la oportunidad de unirse a esta noble causa mientras disfrutan de Overwatch 2.

Disponible del 25 de junio al 8 de julio

Impacto de la campaña

La primera campaña "Mercy for a Cause" no solo recaudó una cantidad impresionante de fondos, sino que también aumentó significativamente la conciencia sobre el cáncer de mama entre la comunidad de jugadores. La BCRF utilizó los fondos recaudados para financiar investigaciones cruciales que han llevado a avances importantes en la prevención y tratamiento del cáncer de mama.

La campaña de este año busca repetir y superar el éxito anterior, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de contribuir directamente a la lucha contra el cáncer de mama, todo mientras disfrutan de contenido exclusivo en Overwatch 2.

Cómo participar

Para participar en la campaña, los jugadores pueden adquirir los aspectos de Mercy Rosa y Mercy de Oro rosa a través de la tienda del juego en Overwatch 2. Los fondos recaudados serán destinados íntegramente a la BCRF, apoyando su misión de prevenir y curar el cáncer de mama.

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta iniciativa. Marca tus calendarios y prepárate para unirte a la campaña "Mercy for a Cause", mostrando tu apoyo y solidaridad a través de estos icónicos aspectos en Overwatch 2.

