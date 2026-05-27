Realm of Ink abandona el acceso anticipado y expande su mundo de tinta a consolas

Los roguelite llevan años evolucionando dentro de la industria, pero pocos han logrado diferenciarse realmente en un género donde la repetición, la dificultad y la velocidad ya son parte de la fórmula básica. En medio de ese panorama, algunos proyectos han empezado a destacar no solo por su combate, sino por la identidad visual y narrativa que construyen alrededor de cada partida.

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Uno de esos casos apareció hace varios meses dentro del acceso anticipado de Steam. Con una estética inspirada en la tinta china, escenarios que parecen pinturas vivientes y un enfoque mucho más estilizado en el combate, Realm of Ink comenzó a llamar la atención entre jugadores que buscaban experiencias rápidas, frenéticas y visualmente distintas.

Desde sus primeras versiones, el juego desarrollado por Leap Studio apostó por una mezcla entre acción veloz, progresión constante y una narrativa centrada en el destino, la muerte y la reescritura de la propia historia. Todo esto dentro de un universo inspirado en el folclore y la literatura china.



La protagonista, Red, atraviesa un mundo construido literalmente con tinta mientras persigue al misterioso Fox Demon. Pero poco a poco descubre algo más inquietante: su vida y su camino ya fueron escritos dentro de un libro. A partir de ahí, el viaje deja de ser únicamente una cacería y se convierte en una lucha por romper el ciclo y escapar de un destino predeterminado.



Esa idea también se refleja directamente en la jugabilidad. Cada derrota devuelve a Red al Inn, una especie de santuario donde los jugadores pueden desbloquear nuevas habilidades, builds, armas y formas de combate para modificar completamente las siguientes partidas.

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Durante el acceso anticipado, el juego fue expandiendo progresivamente sus sistemas y contenido, mientras la comunidad esperaba el lanzamiento definitivo y la llegada oficial a otras plataformas fuera de PC.

Y finalmente ese momento ya llegó.

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4Divinity y Leap Studio confirmaron que Realm of Ink salió oficialmente del acceso anticipado y ya está disponible en su versión completa 1.0 para PC a través de Steam y Epic Games Store, además de debutar en PlayStation 5, Xbox Series X and Series S y Nintendo Switch.

La versión final incorpora varias de las características más importantes que el estudio había venido desarrollando durante los últimos meses. Entre ellas aparecen nueve formas de combate diferentes, más de 40 Ink Gems elementales para crear builds, más de 200 perks y artefactos desbloqueables, además de Ink Pets capaces de evolucionar dependiendo de las combinaciones utilizadas por el jugador.

El título también incluye cuatro grandes reinos inspirados en fantasía oriental y más de 20 criaturas míticas relacionadas con leyendas y folclore chino.

Junto al lanzamiento completo, el equipo reveló un nuevo tráiler con gameplay y escenas cinemáticas inéditas enfocadas en mostrar el combate, los escenarios y parte de la evolución narrativa del juego.

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Además, la actualización de lanzamiento incorpora un crossover especial con BlazBlue Entropy Effect. Gracias a esta colaboración, los jugadores podrán desbloquear a Oread, jefe del Stage 4 del juego de 91Act, como personaje jugable dentro de Realm of Ink.

La colaboración también añade una nueva Ink Gem, perks exclusivos y skins especiales para Ink Pets, ampliando todavía más las posibilidades de builds y estilos de pelea disponibles dentro del juego.

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Con su salida oficial del acceso anticipado, Realm of Ink entra a competir dentro de un género que sigue creciendo constantemente, pero intentando diferenciarse a través de su dirección artística y su enfoque narrativo. Y viendo la apuesta visual y la cantidad de sistemas que incorpora su versión 1.0, queda claro que Leap Studio quiere que cada partida se sienta como una nueva oportunidad para romper el ciclo y escribir una historia distinta.

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