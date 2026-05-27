Pokémon GO prepara una temporada gigante con Megaevoluciones y eventos gratuitos

El ritmo de actualizaciones en Pokémon GO no se detiene. A casi una década de su lanzamiento, el juego de Niantic sigue expandiendo su contenido con temporadas que mezclan eventos globales, criaturas especiales y nuevas formas de mantener activa a una comunidad que todavía llena calles, parques y ciudades buscando Pokémon.

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Cada nueva temporada suele traer cambios importantes en mecánicas, incursiones y recompensas, pero durante los últimos meses el enfoque ha estado especialmente centrado en criaturas poderosas y variantes que los jugadores llevaban bastante tiempo esperando. Entre megaincursiones, combates Dinamax y nuevos sistemas competitivos, el juego ha venido preparando el terreno para una actualización mucho más ambiciosa.

Además, el crecimiento de los eventos gratuitos dentro de Pokémon GO también se convirtió en uno de los puntos más importantes para la comunidad. Actividades como el GO Fest ya no funcionan únicamente como celebraciones limitadas para ciertas ciudades, sino como experiencias globales donde millones de entrenadores participan al mismo tiempo desde cualquier parte del mundo.



Todo esto llega en un momento donde la competencia dentro del juego sigue creciendo gracias a la Liga de Combates GO y a las temporadas temáticas que constantemente introducen recompensas exclusivas, criaturas raras y nuevas bonificaciones.



Y justamente la próxima actualización apunta a convertirse en una de las temporadas más cargadas de contenido de los últimos meses.

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Niantic confirmó oficialmente la llegada de Pokémon GO: Siempre Adelante, la nueva temporada que estará disponible desde el 2 de junio de 2026 a las 10:00 a.m. hasta el 8 de septiembre de 2026 a las 10:00 a.m. en horario local.

La temporada traerá el debut de Mega Raichu X, Mega Raichu Y y Mega Skarmory a través de distintos Días de Megaincursiones. Además, también aparecerán Dinamax Electabuzz, Dinamax Magikarp y Dinamax Feebas mediante Combates Dinamax distribuidos durante toda la temporada.

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Uno de los puntos más importantes será el regreso del Pokémon GO Fest 2026: Global, evento gratuito que se celebrará del 11 al 12 de julio y permitirá encuentros especiales con Mewtwo y Zeraora.

Durante el GO Fest también debutarán Mega Mewtwo X y Mega Mewtwo Y. Los jugadores no solo podrán capturarlos en Supermegaincursiones, sino también utilizar estas formas para megaevolucionar Mewtwo previamente atrapados. Según confirmó Niantic, los Mega Mewtwo obtenidos durante el evento ya tendrán al menos un Meganivel desbloqueado y podrán megaevolucionar sin costo inicial de energía.

La temporada añadirá además nuevos Descubrimientos Diarios, actividades especiales por días y más bonificaciones enfocadas en exploración y rutas. Los domingos aumentarán las apariciones de Pokémon al recorrer rutas, mientras que los lunes Max incrementarán la frecuencia de Nodos Energéticos y rotaciones de Pokémon Dinamax.

También habrá cambios importantes en las Exhibiciones de Poképaradas y nuevas recompensas dentro del Pase GO. Entre los beneficios aparecen caramelos adicionales al intercambiar Pokémon, incremento en almacenamiento de regalos, mayor duración del Incienso de Aventura Diario y bonificaciones extra de XP y Polvos Estrella.

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En cuanto al contenido competitivo, la nueva temporada de la Liga de Combates GO comenzará el 2 de junio a las 15:00 CST con encuentros garantizados para entrenadores que suban de rango. Entre los Pokémon confirmados aparecen Gabite, Lucario, Honedge, Dreepy y Pikachu Libre, incluyendo posibilidades de obtener versiones Brillantes.

Los eventos de temporada también incluirán Días de la Comunidad programados para el 20 de junio, 4 de julio y 15 de agosto, además de encuentros especiales mediante Investigaciones de Campo con criaturas como Dragonite, Axew, Jangmo-o e Indeedee.

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Con Siempre Adelante, Pokémon GO vuelve a apostar por una temporada enfocada en criaturas poderosas, contenido gratuito y actividades constantes para mantener activa a una comunidad que sigue creciendo alrededor del juego móvil. Y viendo la cantidad de Megaevoluciones, eventos y variantes Dinamax confirmadas, todo apunta a que los próximos meses estarán cargados de uno de los calendarios más fuertes que ha tenido el juego recientemente.

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