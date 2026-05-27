Cae banda señalada de comercializar medicamentos adulterados a gran escala para graves enfermedades

Las autoridades en Colombia tumbaron a una red criminal, cuyos integrantes son señalados de comercializar a gran escala medicamentos adulterados para enfermedades de alta complejidad como cáncer, la diabetes y otras de alto costo, poniendo en riesgo la vida y la salud de pacientes en Colombia y otros países en Latinoamérica.



¿Quiénes son los capturados por distribuir medicamentos adulterados?

Entre los capturados figuran el presunto líder del entramado ilegal, Domingo Antonio Gutiérrez, así como otros señalados de cumplir funciones de coordinación, comercialización y transporte, identificados como María del Carmen González, Leonardo André Pineda Galvis, Miller Sáenz Valderrama, Johan Alexis Pérez Acevedo, Diana Carolina Ordoñez García, Jairo Andrés Sarabia Pérez, Miguel Ángel López Ordoñez, Jeimmy Carolina Sandoval Hoyos, Patricia Parra Díaz, Gerson Yovanni Leal García, Robinson David Corredor Díaz y Andrea Mariana Varenzuela Sevilla.

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Según la Fiscalía General de la Nación, esta estructura distribuía medicamentos vencidos y en mal estado obtenidos en instituciones de salud, alterados en su apariencia para simular autenticidad, vendidos en redes sociales y mensajería, y enviados a distintas regiones del país, así como a Venezuela y Ecuador.

Las investigaciones de las autoridades señalan que medicamentos vencidos, descontinuados o en mal estado eran recolectados por estas personas en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), alterados en su apariencia para simular autenticidad y luego comercializados como tratamientos para cáncer, VIH, diabetes, lupus, obesidad y trastornos hormonales y de crecimiento.



Así distribuían medicamentos adulterados

Asimismo, la Fiscalía estableció que el grupo delictivo habría contratado a una empresa de impresiones para falsificar empaques y sellos, eliminar registros vencidos y modificar fechas de expiración y lotes. Desde Cúcuta (Norte de Santander), comercializaba los medicamentos en redes sociales y grupos cerrados de mensajería, y coordinaba su envío como encomiendas a distintas ciudades del país, así como a Venezuela y Ecuador.



La distribución en el Norte de Santander, dijo el ente investigador, se realizaba en droguerías de barrios y de manera informar a pacientes que buscaban adquirir los medicamentos a bajo costo.



Por estos hechos, el Cuerpo Técnico de Investigación, en coordinación con la Policía y el Ejército, 13 personas fueron capturadas en las ciudades de Bogotá, Cúcuta y Pelaya. A los señalados les imputaron los delitos de concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial, usurpación de derechos de propiedad intelectual y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Los cargos no fueron aceptados.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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