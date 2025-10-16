ROG Xbox Ally y Ally X llegan a Colombia: la alianza que redefine el gaming portátil

La espera terminó. Las nuevas ROG Xbox Ally y Ally X debutan en Colombia con mejoras en rendimiento, autonomía y diseño, fruto de una alianza que busca transformar la experiencia de juego en movimiento.



Una colaboración que da un nuevo paso en el gaming portátil

Republic of Gamers (ROG), la división especializada en hardware gamer de ASUS, y Xbox han unido fuerzas para lanzar oficialmente las nuevas ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, dos consolas portátiles con Windows 11 que llegan al mercado colombiano y global desde el 16 de octubre de 2025.

Ambos modelos fueron diseñados desde cero en una colaboración que combina la potencia del ecosistema Xbox con la experiencia de ROG en hardware portátil. El resultado: una propuesta que busca equilibrar rendimiento, autonomía y ergonomía, ofreciendo a los jugadores una experiencia más fluida y cómoda.



Rendimiento y autonomía mejorados

La ROG Xbox Ally X, modelo premium, integra el procesador AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, acompañado de 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD. Este conjunto ofrece potencia suficiente para ejecutar títulos AAA a resolución Full HD, con un rendimiento hasta 30% superior frente a la generación anterior y el doble de duración de batería. Su precio en Colombia es de $4.099.900.

Por su parte, la ROG Xbox Ally base incorpora el Ryzen™ Z2 A, 16 GB de RAM y 512 GB SSD, con un rendimiento mejorado del 20% en juegos como Forza Horizon 5 y Gears of War: Reloaded, y una autonomía hasta 110% mayor. Este modelo se comercializa a $2.599.900, manteniendo una experiencia fluida a resolución 720p.



Ambos equipos aprovechan las tecnologías más recientes de AMD, como FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) y Fluid Motion Frames (AFMF), que permiten alcanzar hasta un 60% más de cuadros por segundo sin sacrificar calidad visual. Además, la versión Ally X incorpora una NPU dedicada a funciones de inteligencia artificial, anticipando futuras integraciones en los videojuegos.



Un software pensado para la fluidez

Más allá del hardware, la gran novedad está en la integración de un nuevo software Xbox optimizado para Windows 11. Esta capa ofrece una experiencia Xbox a pantalla completa, combinando lo mejor de las bibliotecas de PC y consola en una sola interfaz.

Los jugadores podrán acceder fácilmente a sus títulos mediante Xbox Game Pass, Play Anywhere y Remote Play, además de ejecutar juegos de otras tiendas o plataformas, manteniendo la libertad total del entorno Windows.

El equipo de Xbox destacó que esta colaboración con ROG “combina lo mejor de ASUS, Xbox y Windows en una experiencia portátil sin precedentes”, con una navegación adaptada al control físico y una optimización que reduce significativamente la carga del sistema.

Con solo presionar el botón de Xbox, el jugador puede acceder a menús rápidos, configuraciones y widgets personalizables a través de la Game Bar, simplificando la interacción y manteniendo la sensación de estar frente a una consola tradicional.



Diseño ergonómico y comodidad extendida

El rediseño físico de la serie ROG Xbox Ally responde a años de retroalimentación de la comunidad. Ambos modelos cuentan con un chasis más ergonómico, inspirado en el control de Xbox, con agarres texturizados y contornos naturales que facilitan sesiones prolongadas sin fatiga.

La versión Ally X incorpora además gatillos de impulso (impulse triggers), que mejoran la respuesta háptica y la sensación de inmersión durante el juego. Este detalle, sumado a una distribución de peso más equilibrada, apunta a una experiencia portátil tan cómoda como jugar con un control de consola doméstica.

“Queríamos llevar la experiencia al siguiente nivel, pero sabíamos que no podíamos hacerlo solos”, explicó Diego Fernández, Director de Marketing y líder de Ecommerce de ASUS Latam. “Esta colaboración con Xbox nos permitió combinar lo mejor de ambos mundos: la libertad de Windows con el espíritu y la familiaridad del ecosistema Xbox”.



Disponibilidad en Colombia

Desde hoy, las nuevas ROG Xbox Ally y Ally X están disponibles en Colombia a través de la página oficial de ASUS y en tiendas aliadas como Alkosto, Falabella, Éxito y Cencosud. Con esta llegada, el país se suma al lanzamiento global de una propuesta que promete consolidar el formato portátil dentro del ecosistema Xbox.

Con más potencia, una interfaz optimizada y un diseño centrado en la comodidad, la alianza entre ROG y Xbox marca un nuevo capítulo en la evolución del gaming portátil: uno donde la línea entre PC y consola se vuelve cada vez más delgada.

