Spellcasters Chronicles | Quantic Dream se lanza a la acción multijugador con su primer título 3v3

Tras casi tres décadas desarrollando experiencias centradas en la narrativa interactiva, Quantic Dream ha decidido dar un giro significativo. Spellcasters Chronicles, su nuevo proyecto gratuito, representa la primera incursión del estudio en el terreno multijugador competitivo. Se trata de un juego de acción y estrategia por equipos que debutará con una beta cerrada en PC (Steam) a finales de 2025.

El anuncio llega acompañado de una presentación especial en la TwitchCon San Diego 2025, donde el título será jugable por primera vez. Los asistentes y espectadores podrán conocer sus mecánicas en vivo, participar en sesiones con los desarrolladores y descubrir más sobre esta nueva propuesta del estudio francés.



Una visión renovada, sin perder identidad

David Cage, fundador y presidente de Quantic Dream, destacó que el proyecto fue desarrollado en los estudios de París y Montreal, en paralelo con Star Wars Eclipse™. Según explicó, esta expansión hacia un nuevo género responde a la búsqueda de crecimiento creativo y técnico del equipo.

“Dar el salto a un nuevo género ha sido tanto un desafío como una fuente de aprendizaje”, comentó Cage. “Queremos moldear esta experiencia junto a los jugadores, perfeccionando el juego a partir de sus comentarios”.



Este enfoque participativo marca un cambio clave en la filosofía del estudio, acostumbrado a ofrecer experiencias guiadas. Spellcasters Chronicles busca combinar su legado narrativo con dinámicas sociales y competitivas, en un formato más abierto y evolutivo.



Magia, estrategia y trabajo en equipo

El núcleo de Spellcasters Chronicles se basa en combates 3v3 en arenas místicas donde la movilidad y la coordinación son esenciales. Cada partida, de aproximadamente 25 minutos, enfrenta a dos equipos que deben capturar altares y destruir las “Lifestones” rivales para reclamar la victoria.

Cada jugador encarna a un Spellcaster, un mago basado en distintos arquetipos —tanque, soporte o daño— con habilidades e invocaciones únicas. Una de las particularidades del juego es la libertad de movimiento: los personajes pueden volar libremente por el escenario, lo que añade una capa táctica y visual poco común en el género.



Además, el título incorpora un sistema de construcción de mazos que permite personalizar los hechizos disponibles en cada combate. Con más de 50 conjuros e invocaciones, los jugadores pueden adaptar su estrategia según la composición del equipo. A esto se suman los Titans, enormes criaturas invocables capaces de alterar el rumbo de la partida, reforzando el componente estratégico y espectacular del juego.



Una narrativa compartida con la comunidad

Aunque el foco inicial está puesto en la jugabilidad competitiva, Quantic Dream no abandona su esencia narrativa. El director del juego, Grégorie Diaconu, adelantó que Spellcasters Chronicles explorará una historia impulsada por la comunidad, donde las acciones colectivas de los jugadores influirán en el desarrollo del universo del juego.

“Queremos que la narrativa evolucione de forma conjunta, con los jugadores participando activamente en su construcción”, explicó Diaconu. Este enfoque busca trasladar el ADN narrativo de títulos como Detroit: Become Human a un formato más dinámico, donde la historia se construya de manera colaborativa.



Un estreno pensado para conectar con los jugadores

La presentación oficial en la TwitchCon San Diego incluirá demostraciones de jugabilidad, partidas de exhibición con creadores de contenido y una sesión de preguntas y respuestas con el equipo creativo. También se revelará a la cosplayer oficial del juego, un detalle que refuerza el esfuerzo del estudio por construir una identidad sólida y cercana a la comunidad.

Los interesados en participar en la beta cerrada pueden registrarse desde ya y unirse al servidor oficial de Discord, donde el estudio planea mantener un diálogo directo con los jugadores durante las pruebas.



Un punto de inflexión para Quantic Dream

Spellcasters Chronicles marca una nueva etapa para Quantic Dream, que busca expandir su legado más allá de la narrativa cinematográfica hacia experiencias multijugador vivas y cambiantes. Si logra equilibrar su ADN narrativo con la emoción del combate estratégico, podría convertirse en un referente dentro del género.

Por ahora, la comunidad espera con expectativa la primera beta cerrada, que será la oportunidad perfecta para comprobar si esta fusión entre magia, táctica y creatividad colectiva cumple con su ambicioso propósito.

