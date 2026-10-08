SOFA 2026: conoce las fechas y horarios para no perderte ningún día

El SOFA vuelve a convertir a Corferias en uno de los puntos de encuentro más importantes para los amantes del entretenimiento, los videojuegos, el cosplay, el anime, los cómics, los juegos de mesa y las diferentes comunidades que hacen parte de la cultura geek en Colombia.

Durante cinco días, los visitantes podrán recorrer los diferentes espacios preparados para esta edición, encontrar actividades, participar en experiencias y descubrir una programación que reúne propuestas muy diferentes bajo un mismo techo.

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Pero con tantas cosas para hacer, hay un dato que puede cambiar por completo la manera de organizar la visita: no todos los días tienen el mismo horario.



Cinco días para recorrer el multiverso del SOFA

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La edición 2026 del Salón del Ocio y la Fantasía se realizará en Corferias Bogotá, ubicado en la Carrera 37 #24-67, entre el jueves 8 y el lunes 12 de octubre.

La organización ya tiene publicada la programación oficial, con actividades distribuidas en escenarios y espacios como el Auditorio, SOFA Stage, Ciudadela SOFA, Hobby Center, Zona Retro, Beta Test Fest, Geek Academy, Ciudad de Artistas y Cosplay Parade, entre otros.

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Esto significa que la visita puede cambiar bastante dependiendo del día elegido. Algunas actividades tienen horarios específicos y la programación oficial permite consultar cada jornada por separado.

Por eso, antes de salir hacia Corferias, vale la pena tener claro cuándo abre y cuándo cierra el evento.

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La primera jornada comienza al mediodía

El jueves 8 de octubre será diferente al resto de los días.

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Las puertas del SOFA 2026 estarán abiertas desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 p. m.

Esto convierte al jueves en una jornada más corta, por lo que quienes tengan pensado asistir ese día deberán organizar bien el recorrido para aprovechar las horas disponibles.

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Además, la agenda oficial ya cuenta con actividades programadas para esta primera jornada, que pueden consultarse directamente en el calendario del evento.

El fin de semana tendrá el horario más amplio

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Aquí llega el cambio más importante para quienes planean asistir durante los días de mayor movimiento.

El viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre, SOFA 2026 abrirá sus puertas desde las 10:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

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Son tres jornadas completas de diez horas en las que los asistentes podrán recorrer los diferentes pabellones y escenarios.

Además, la agenda oficial muestra actividades distribuidas durante estos días. Por ejemplo, el sábado aparecen eventos en el Auditorio desde las 12:00 del mediodía, mientras que algunas actividades especiales se extienden hasta las 6:00 p. m.

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El domingo también tendrá actividades destacadas, como una presentación sinfónica dedicada a la música de los videojuegos a las 3:00 p. m. y un espacio dedicado al doblaje a las 6:00 p. m.

El lunes cambia nuevamente el horario

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El último día del SOFA 2026 será el lunes 12 de octubre.

En esta jornada, las puertas abrirán a las 10:00 a. m. y el evento finalizará a las 7:00 p. m., una hora antes que durante el viernes, sábado y domingo.

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El cierre también tendrá actividades importantes dentro de la programación. Entre ellas aparece la Gala Final del World Cosplay Summit Colombia, programada para las 3:00 p. m. en el Auditorio.

Estas son todas las fechas y horarios del SOFA 2026

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Para tenerlo claro antes de organizar la visita:

Día Fecha Horario Jueves 8 de octubre 12:00 p. m. – 8:00 p. m. Viernes 9 de octubre 10:00 a. m. – 8:00 p. m. Sábado 10 de octubre 10:00 a. m. – 8:00 p. m. Domingo 11 de octubre 10:00 a. m. – 8:00 p. m. Lunes 12 de octubre 10:00 a. m. – 7:00 p. m.

Estos son los horarios generales publicados oficialmente por SOFA 2026.

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La programación puede cambiar

Además del horario general, hay otro detalle que los visitantes deberían tener presente. La agenda oficial de SOFA advierte que la programación está sujeta a cambios sin previo aviso.

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Por eso, conocer la hora de apertura y cierre no es suficiente si existe una actividad específica que se quiere ver.

La organización permite filtrar la agenda por día y por escenario para consultar los horarios de cada experiencia. Así es posible organizar el recorrido antes de llegar a Corferias y evitar perderse una actividad por estar en otro pabellón.

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El SOFA 2026 tendrá cinco jornadas para explorar sus diferentes universos, pero cada una tendrá su propio ritmo. El jueves comenzará al mediodía, el viernes y el fin de semana tendrán jornadas completas y el lunes cerrará una hora más temprano.

Con las fechas claras, solo queda revisar la agenda oficial y escoger qué actividades hacen parte de la ruta de cada visitante durante el SOFA 2026.

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