SOFA 2026: estos son los precios de las entradas y los descuentos para asistir a Corferias

El universo del anime, los videojuegos, el cosplay, los cómics y los juegos de mesa vuelve a reunirse en Bogotá. Durante cinco días, Corferias recibe a los visitantes que buscan descubrir nuevas aficiones, encontrarse con sus comunidades favoritas y disfrutar de diferentes experiencias alrededor de la cultura geek.

Con tantas actividades para recorrer, hay un detalle que conviene resolver antes de organizar el plan: el presupuesto para ingresar. Elegir entre una entrada individual, un pase familiar o una opción que permita asistir durante varias jornadas puede cambiar el costo total de la visita.

Publicidad

Además, existen beneficios para determinados medios de pago y condiciones especiales para algunos grupos de visitantes. Estas son las opciones que debes conocer antes de comprar.



Cinco días para disfrutar del SOFA 2026

Publicidad

El Salón del Ocio y la Fantasía se celebra del 8 al 12 de octubre de 2026 en Corferias, ubicado en la Carrera 37 #24-67, en Bogotá.

La feria reúne actividades, exhibiciones, torneos, charlas y encuentros relacionados con distintas aficiones e industrias creativas. Para organizar la visita, la boletería oficial ofrece alternativas para quienes quieren asistir un solo día, ir en grupo o regresar durante toda la feria.

Publicidad

Las entradas se pueden adquirir en línea a través del sitio oficial del evento y en las taquillas de Corferias durante las jornadas de la feria. La disponibilidad puede variar según el tipo de entrada y la etapa de venta.

¿Cuánto cuestan las entradas para SOFA 2026?

Publicidad

La organización dispone de tres modalidades principales: boletería general, Family Pass y SOFA Pass. Cada una está pensada para una forma diferente de asistir.

Estos son los precios publicados para las entradas:

Publicidad

Tipo de entrada Precio General — viernes 9 de octubre $27.000 General — sábado 10 de octubre $34.000 General — domingo 11 de octubre $34.000 General — lunes 12 de octubre $34.000 Family Pass — viernes, para 4 personas $96.000 Family Pass — sábado, domingo o lunes, para 4 personas $124.000 SOFA Pass — los cinco días $128.000

La entrada general permite ingresar durante un solo día. Es importante tener presente que, una vez que el visitante abandona el recinto, no puede volver a entrar con esa misma boleta.

El Family Pass está pensado para grupos de cuatro personas que ingresan juntas el mismo día. Por su parte, el SOFA Pass es personal e intransferible y permite entrar durante los cinco días del evento, con entradas y salidas libres dentro de los horarios de apertura. Para utilizarlo, es necesario presentar un documento de identidad en cada ingreso.

Publicidad

El descuento que puedes aprovechar al comprar tu boleta

Además de las distintas modalidades de entrada, SOFA 2026 cuenta con una promoción para quienes pagan con tarjetas Visa de cualquier banco.

Publicidad

El beneficio anunciado por la organización contempla:

20 % de descuento en la boletería general comprada por internet.

10 % de descuento en la compra de entradas generales en taquilla durante el evento.

La promoción está sujeta a disponibilidad y condiciones, con un límite anunciado de 15.000 entradas para compras en línea y 10.000 para taquilla. El descuento no aplica al Family Pass.

Publicidad

Antes de pagar, conviene revisar las condiciones de la promoción y confirmar que la entrada seleccionada sea elegible para el beneficio.

¿Quiénes pueden entrar gratis?

Publicidad

SOFA 2026 contempla ingreso gratuito para dos grupos de visitantes: niños menores de siete años y adultos mayores de 70 años.

En ambos casos, es necesario presentar un documento de identidad en el acceso para verificar la edad.

Publicidad

Para quienes asisten en familia, este beneficio puede ser importante al calcular el presupuesto total de la visita. Sin embargo, se recomienda revisar las condiciones de ingreso en la información oficial antes de desplazarse hasta Corferias.

¿Dónde comprar las entradas?

Publicidad

La boletería está disponible en la página oficial de SOFA 2026, donde se pueden consultar las modalidades de ingreso, las condiciones de cada pase y los beneficios vigentes.

Puedes ingresar directamente aquí: Boletería oficial de SOFA 2026.

Publicidad

La feria estará abierta el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. El lunes 12, último día del evento, el horario será de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Con las opciones individuales, familiares y para los cinco días, cada visitante puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su plan. Lo importante es verificar la disponibilidad y las condiciones antes de comprar, especialmente si se quiere aprovechar alguno de los descuentos anunciados para esta edición.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.