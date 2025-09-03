Star Wars Outlaws Nintendo Switch 2 Edition | RESEÑA: Un contrabando portátil digno de la galaxia

Los ports en consolas de Nintendo siempre han sido un volado: algunos rozan la magia técnica y otros se sienten como jugar a tres cuadros por segundo en una calculadora. Con ese antecedente, era lógico que muchos dudaran cuando Ubisoft anunció que llevaría Star Wars Outlaws a la Nintendo Switch 2. El juego original, desarrollado por Massive Entertainment en colaboración con Lucasfilm Games, ya había dejado buenas sensaciones con su propuesta de mundo abierto y enfoque en el lado criminal de la galaxia, aunque también arrastraba problemas como un sigilo tosco y una ejecución técnica irregular.

Ahora, con varios parches encima y una edición portátil bajo el brazo, la pregunta era clara: ¿podría Switch 2 hacer justicia a la ambición de este título o terminaría siendo un downgrade doloroso? La respuesta, para sorpresa de muchos, es que Massive supo escuchar, mejorar y entregar un port digno que, aunque no es perfecto, sí se siente hecho con cariño y respeto hacia los jugadores.

Una historia diferente en la saga

A diferencia de la mayoría de juegos de Star Wars, que suelen enfocarse en Jedi, Sith o la Rebelión, Outlaws propone algo distinto: vivir la vida de una contrabandista en el Borde Exterior. Kay Vess, acompañada de su inseparable criatura Nix, busca escapar del submundo criminal en medio del caos que precede a El Imperio Contraataca. Este ángulo refresca la franquicia porque explora un aspecto menos heroico y más terrenal de la galaxia: las mafias, el contrabando y la supervivencia.



La narrativa es uno de los puntos fuertes. Aunque no alcanza las cotas épicas de una película, logra enganchar con misiones que mezclan exploración, tiroteos y decisiones morales. Además, el port no recorta nada de esta historia: todo el guion, las cinemáticas y las interacciones están intactas en la Switch 2, lo que asegura que la experiencia narrativa sea igual de rica que en consolas mayores.



Mejoras clave tras los parches

Una de las principales críticas al lanzamiento original fue el sistema de sigilo, torpe y frustrante. Massive lo corrigió con parches que ahora están incluidos desde el día uno en la versión de Switch 2. El sigilo se siente más orgánico y viable, dándole otra capa de estrategia a las misiones.

Lo mismo ocurrió con la jugabilidad en persecuciones: ahora es posible disparar el bláster mientras conduces el speeder, lo que transforma estas secuencias en momentos más intensos y fluidos. También se ajustaron las mecánicas de cambio de armas, que antes resultaban toscas; ahora puedes enfundar y alternar entre equipo de manera natural, sin esa sensación de torpeza que afectaba al ritmo.

Incluso la nave Trailblazer recibió mejoras, con sistemas pasivos que enriquecen los combates espaciales. En conjunto, se nota un compromiso post-lanzamiento que eleva al juego a una versión mucho más redonda de lo que fue en su debut.



Rendimiento y gráficos en Switch 2

Aquí está el punto más sensible: ¿cómo corre en la Switch 2? La respuesta es “bien, dentro de lo esperado”. No es la versión más bonita ni la más fluida, pero sí una adaptación respetuosa.

La resolución dinámica se mantiene estable en portátil y en modo dock alcanza un nivel decente, sin volverse borrosa. Los frames caen en escenarios muy cargados, pero no se siente injugable. Comparado con ports desastrosos de la generación pasada, este es un ejemplo de cómo hacer las cosas.

El detalle gráfico de planetas y ciudades está intacto, aunque con texturas menos definidas. A cambio, la interfaz fue optimizada para que leer diálogos y subtítulos en pantalla pequeña no sea un dolor de ojos. Aquí se nota un cuidado adicional que pocas veces vemos en ports rápidos.



Controles adaptados a la consola

Una de las sorpresas más gratas es el uso de funciones específicas de Switch 2. Massive añadió controles táctiles para navegar menús y resolver minijuegos como hackeos. También implementó controles por movimiento para apuntar, pilotar la Trailblazer o darle órdenes a Nix.

¿Son indispensables? No. Pero aportan un toque diferenciador que hace sentir esta edición menos como un simple “downgrade” y más como una adaptación hecha a conciencia. Además, al ser opcionales, cada jugador puede decidir si quiere usarlos o no.



Sonido y ambientación

El diseño de sonido mantiene intacta la esencia de Star Wars. Los blásters, las naves y la música orquestal transmiten la misma épica que en las películas. En portátil, el audio por bocinas internas pierde un poco de fuerza, pero con audífonos se aprecia todo su potencial.

Las voces y doblajes están completos, y aunque la compresión de audio es perceptible respecto a consolas de mayor potencia, nunca arruina la experiencia. En este aspecto, se agradece que Ubisoft no haya recortado contenido para encajar el juego en la consola.



Comparaciones necesarias

No se puede hablar de este port sin compararlo con otros experimentos en la misma plataforma. Juegos como Cyberpunk 2077 en Switch 2 ya habían demostrado que era posible traer experiencias de mundo abierto modernas con un rendimiento decente. Outlaws se une a esa lista, mostrando que el nuevo hardware de Nintendo tiene más músculo que su predecesora y puede sostener títulos AAA sin hundirse en la mediocridad.

Eso sí, frente a sus versiones en PS5, Xbox Series o PC, se nota el recorte. Texturas menos detalladas, reflejos ausentes y un frame rate más modesto. Pero a cambio, ofrece la portabilidad que esas plataformas no tienen. Es un trueque justo para quienes priorizan la movilidad.



¿Para quién es recomendable?

Si tienes otra consola potente y ya jugaste Outlaws, la versión de Switch 2 no te va a volar la cabeza, pero sí puede tentar si quieres revivir la experiencia en cualquier lugar de la casa o en un viaje.

Si tu única plataforma es la Nintendo Switch 2, entonces no hay duda: este port es la puerta de entrada perfecta al juego. No es un recorte indigno ni una versión secundaria, sino un título completo, optimizado y con detalles que demuestran dedicación.

En un panorama donde muchos ports se sienten como conversiones apuradas, Star Wars Outlaws Nintendo Switch 2 Edition destaca como un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas.



Conclusión

Massive Entertainment no solo entregó un buen juego en su lanzamiento, sino que lo fue puliendo con parches y ahora lo adaptó a un formato portátil sin perder su esencia. Star Wars Outlaws en Switch 2 no es la versión más espectacular, pero sí la más versátil.

En una galaxia donde jugar en cualquier parte es un lujo, este port se convierte en una propuesta muy atractiva. Para fans de Star Wars, amantes de los mundos abiertos y quienes buscan experiencias AAA en portátil, es una compra que vale cada crédito imperial.

Calificación Star Wars Outlaws en Switch 2 VolkGames

