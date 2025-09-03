Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Star Wars Outlaws Nintendo Switch 2 Edition | RESEÑA: Un contrabando portátil digno de la galaxia

Star Wars Outlaws Nintendo Switch 2 Edition | RESEÑA: Un contrabando portátil digno de la galaxia

Ubisoft Massive logra un port sólido para Switch 2, con ajustes que hacen que la experiencia se sienta más completa y pensada para el juego en portátil.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: septiembre 03, 2025 02:05 p. m.
Comparta en:
Star Wars Outlaws Nintendo Switch 2 Edition | RESEÑA
Star Wars Outlaws Nintendo Switch 2 Edition | RESEÑA
Cortesía: Ubisoft