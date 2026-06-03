State of Play deja una avalancha de anuncios y confirma un cierre explosivo para 2026

Los eventos digitales se han convertido en una de las principales vitrinas de la industria de los videojuegos. En cuestión de minutos pueden cambiar calendarios completos, revelar proyectos guardados durante años y dar a los jugadores una visión más clara de lo que les espera en el futuro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante los últimos meses, la expectativa alrededor de los próximos lanzamientos de PlayStation había crecido considerablemente. Varias producciones importantes permanecían sin fecha de lanzamiento, mientras que otros títulos seguían acumulando rumores y especulaciones por parte de la comunidad.

A medida que se acerca la recta final del año, también aumenta la presión sobre las compañías para mostrar resultados concretos. Los jugadores ya no solo quieren avances cinematográficos o promesas a largo plazo; buscan fechas, jugabilidad y detalles reales sobre los proyectos que llegarán a sus consolas.



Por esa razón, la nueva edición de State of Play generó tanta expectativa. La transmisión prometía actualizaciones de títulos ya conocidos, pero también espacio para anuncios completamente nuevos.



Y una vez comenzó la presentación, quedó claro que Sony tenía preparada una de las exhibiciones más cargadas del año.

Publicidad

El State of Play de junio de 2026 reunió más de una hora de anuncios, avances y revelaciones, confirmando fechas de lanzamiento para numerosos juegos que llegarán a PlayStation 5 durante los próximos meses y ofreciendo un primer vistazo a varias producciones inéditas.

Uno de los momentos más destacados fue la nueva demostración de jugabilidad de Marvel's Wolverine, donde Insomniac Games mostró más detalles sobre el combate de Logan, además de personajes como Jean Grey y otros integrantes de Team X. El juego mantiene su lanzamiento programado para el 15 de septiembre de 2026.

Publicidad

La presentación también sirvió para revelar oficialmente God of War: Laufey, una nueva entrega de la franquicia protagonizada por Faye, la esposa de Kratos. Aunque todavía no tiene fecha confirmada, el proyecto fue presentado como el próximo capítulo principal de la saga desarrollada por Santa Monica Studio.

Otro de los anuncios importantes llegó de la mano de Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Crystal Dynamics confirmó que la nueva aventura de Lara Croft llegará a PlayStation 5 el 12 de febrero de 2027, apostando por un regreso a las raíces clásicas de la franquicia.

La lista de fechas confirmadas continuó con títulos como Control Resonant, previsto para el 24 de septiembre; Silent Hill: Townfall, también programado para el 24 de septiembre; Onimusha: Way of the Sword, que llegará el 25 de septiembre; Ace Combat 8: Wings of Theve, fijado para el 2 de octubre; y Phantom Blade Zero, cuyo lanzamiento quedó establecido para el 9 de septiembre.

Además de las secuelas y franquicias conocidas, el evento dejó espacio para proyectos completamente nuevos. Kemuri, desarrollado por el estudio Unseen bajo la dirección de Ikumi Nakamura, presentó una propuesta sobrenatural ambientada en una ciudad vertical llena de fenómenos paranormales. Por otro lado, The Lost Wild mostró una experiencia de terror y supervivencia centrada en dinosaurios, mientras que ILL volvió a destacar por su enfoque de horror visceral y realista.

Publicidad

Los seguidores de los juegos cooperativos también recibieron novedades. Marathon anunció una semana de acceso abierto entre el 2 y el 9 de junio, mientras que Until Dawn 2 confirmó una nueva historia independiente desarrollada por Firesprite Games.

PlayStation Plus tampoco quedó por fuera de la presentación. Sony anunció futuras incorporaciones para el servicio, incluyendo Runescape: Dragonwilds y clásicos como Gitaroo Man, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy y Onimusha: Dawn of Dreams para los usuarios de PlayStation Plus Premium.

Publicidad

Más allá de un anuncio puntual, el State of Play de junio dejó la sensación de que PlayStation tiene preparado un calendario especialmente fuerte para el resto de 2026. Entre nuevas propiedades intelectuales, regresos de franquicias históricas y fechas finalmente confirmadas, la presentación ofreció una visión mucho más clara de lo que llegará a PS5 durante los próximos meses y el inicio de 2027.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.