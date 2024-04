Sumérgete en los misteriosos reinos de Tales of Kenzera: ZAU, la emotiva aventura indie

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y Surgent Studios abren las puertas a los valientes aventureros que buscan sumergirse en una historia conmovedora de madurez y perseverancia en Tales of Kenzera: ZAU, disponible en una variedad de plataformas, incluyendo PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam, Epic Games Store y la EA App.

Tales of Kenzera: ZAU es el resultado de años de trabajo y exploración Imagen: cortesía Electronic Arts Inc.

Este videojuego se despliega un vibrante tapiz de narrativas y folclores inspirados en la rica cultura bantú. Nos invita a emprender un viaje tipo metroidvania que nos sumerge en el vínculo entre un padre y un hijo, el viaje de autodescubrimiento, la resistencia frente a la adversidad y la búsqueda de fuerza tras una dolorosa pérdida.

"La creación de Tales of Kenzera: ZAU ha sido un viaje de años lleno de dedicación y exploración. Contar la historia de Zau ha sido un proceso creativo profundo y memorable", explicó Abubakar Salim, actor nominado al BAFTA y fundador de Surgent Studios.

"Los videojuegos poseen un poder narrativo único, capaz de transportarnos a nuevos mundos y evocar emociones poderosas a través de experiencias tanto nuevas como familiares. Para mí, dar vida a la historia de Zau ha sido un tributo a mi difunto padre, y compartir esos recuerdos a través de un medio tan potente ha sido una experiencia verdaderamente conmovedora. Estamos emocionados de finalmente presentar Tales of Kenzera: ZAU al mundo, y esperamos que los jugadores encuentren en este juego la misma inspiración, emoción y sanación que nosotros durante su creación".

En Tales of Kenzera: ZAU, los jugadores se ponen en la piel de Zau, un guerrero chamán que enfrenta una pérdida devastadora mientras busca resucitar a su padre y liberarlo de las garras de la muerte. Guiado por Kalunga, el dios de la Muerte, Zau atraviesa reinos místicos en 2.5D mientras aprende a dominar los poderes cósmicos del Sol y la Luna.

Este juego nos sumerge en un viaje inolvidable de sanación espiritual, donde la resiliencia frente a la adversidad revela nuestro verdadero carácter y fuerza. Con unos gráficos impresionantes, un elenco estelar de actores de doblaje y una cautivadora banda sonora original creada por la galardonada compositora Nainita Desai, Tales of Kenzera: ZAU entrelaza la inspiración bantú y el dinamismo futurista para crear un mundo lleno de relatos de antiguos chamanes, espíritus sagrados y criaturas fascinantes. La animación meticulosamente elaborada nos sumerge en el verdadero poder de las energías cósmicas a través de las máscaras del Sol y la Luna, llevándonos a un combate rítmico para derrotar a incansables espíritus.

Zau recorre reinos místicos llenos de aventura Imagen: cortesía Electronic Arts Inc.

Tales of Kenzera: ZAU ya está disponible en tiendas físicas y digitales para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam, Epic Games Store y la EA app. El juego cuenta con voces en inglés y en Swahili. La banda sonora original de Tales of Kenzera: ZAU, con música de Nainita Desai, estará disponible para escuchar o adquirir a partir del 26 de abril. Este videojuego cuenta con una clasificación ESRB EVERYONE 10+ y PEGI 7.