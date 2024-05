Summer Game Fest 2024 revela las estrellas de la industria de los videojuegos que se unen al evento

El Summer Game Fest 2024 está a punto de abrir sus puertas virtuales para sumergir a los aficionados en un mundo de emociones y anticipación. Este evento, que ha ido ganando prestigio con el tiempo, se ha convertido en la cita predilecta para los jugadores ávidos de novedades y anuncios emocionantes, especialmente tras la despedida del E3.

En esta edición, el Summer Game Fest reunirá a un total de 55 compañías, incluyendo gigantes como PlayStation, Xbox, 2K, Capcom, EA, Ubisoft, Epic Games, Warner Bros. Games y SEGA, entre otros destacados nombres de la industria. La participación de PlayStation y Xbox es especialmente destacada, con rumores de un Showcase por parte de la primera y un gran evento de junio por parte de la segunda.

Te puede interesar: Participa con Volk por un código de Stellar Blade

La conferencia principal del Summer Game Fest 2024 se llevará a cabo el viernes 7 de junio desde el YouTube Theater del Hollywood Park de Los Ángeles. Durante dos horas, los espectadores podrán disfrutar de emocionantes anuncios y avances que podrán seguir en plataformas como Twitch, TikTok, X y otras.

Publicidad

Entre las compañías que participarán en el evento se encuentran nombres reconocidos como Amazon Games, Bandai Namco Entertainment, Capcom, Discord, Electronic Arts, Netflix Games, Riot Games, SEGA, Ubisoft, Xbox, y muchas más, cada una prometiendo revelaciones y sorpresas que mantendrán a los jugadores al borde de sus asientos.

El Summer Game Fest 2024 promete superar las expectativas, recordando el éxito del año anterior que nos trajo juegos como Prince of Persia: The Lost Crown, Sonic Superstars y Like a Dragon Gaiden: The Man Who Lost His Name, además de importantes anuncios de títulos como Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2 y Final Fantasy VII Rebirth. La emoción está en el aire y los jugadores están listos para ser testigos de un evento épico que marcará el futuro de la industria de los videojuegos.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.