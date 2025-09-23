Terror al Parque 5 regresa a Bogotá con “El Origen del Mal” y supera su arranque anterior

El pasado 19 de septiembre, el parque Mundo Aventura inauguró la quinta edición de Terror al Parque, evento que en esta ocasión lleva por nombre El Origen del Mal. Con más de 4.500 asistentes en la primera noche, el inicio de temporada confirmó la fuerza que tiene este tipo de experiencias en Bogotá, superando en un 15% la asistencia de apertura frente a 2024.

El parque recreó un ambiente de suspenso con ocho estaciones temáticas, seis experiencias itinerantes y más de 300 actores que dieron vida a personajes inspirados en zombies, payasos, asesinos y criaturas inesperadas. La atmósfera se reforzó con iluminación limitada y la compañía de 15 atracciones mecánicas incluidas en el pasaporte, entre ellas Troncos, Gravity y Vertical Swing.



Una apuesta que mueve la economía

Más allá de la diversión, Terror al Parque 5 se consolida como un motor económico en la ciudad. La organización reportó la generación de más de 450 empleos directos e indirectos y una meta de ingresos superiores a los 3.000 millones de pesos.

De acuerdo con cifras de Fenalco, el 73% de los colombianos planea participar en actividades relacionadas con Halloween. Ese panorama refuerza la estrategia de Mundo Aventura al abrir espacios que no solo atraen público, sino que también dinamizan la economía local.



Estaciones para todos los valientes

Cada edición busca innovar, y este año las casas del terror presentan temáticas que exploran diferentes miedos:



Viaje Fobia: enfrentar los temores más profundos en una cueva oscura.

Furia: un autobús donde los susurros no dejan en paz a los visitantes.

Cementerio Zombi: maldiciones antiguas que cobran vida.

Bunker Psicópata: un pueblo atrapado por un asesino serial.

Manicomio Azabaka: el control pasa a manos de los reclusos tras un motín.

Infierno: un recorrido que lleva al límite las pesadillas.

Tortura: un espacio donde el miedo y el dolor se cruzan sin salida.

Zona Cero: Meteorito Ácido: la nueva atracción que mezcla ciencia ficción y horror, presentada junto a Galletas Festival.

Alianzas y novedades

La edición de 2025 cuenta con el apoyo de Galletas Festival, Super Ricas y DJI Drones, marcas que se integraron a la experiencia con actividades especiales y lanzamientos. Según Iván González, director general de Corparques, la apuesta es ofrecer un evento con aliados que potencien la inmersión: “Llegan sonriendo y salen gritando”, resume la esencia de esta temporada.



Fechas y recomendaciones

El evento se realiza los viernes y sábados, además de domingos con lunes festivo, entre las 6:00 p.m. y 11:00 p.m. Para la semana de receso escolar, se anunció una operación especial los días 4, 5, 11, 12 y 13 de octubre.

Las recomendaciones para los visitantes incluyen llevar ropa cómoda y abrigada, evitar calzado descubierto o de tacón, y tener presente que la entrada solo es permitida para mayores de 14 años en compañía de un adulto. Asimismo, no se permite el ingreso de disfraces, mascotas, mujeres en embarazo o personas con condiciones médicas especiales.



Una experiencia que trasciende

Con su quinta edición, Terror al Parque ratifica que las experiencias inmersivas de miedo tienen un lugar consolidado en el calendario cultural y de entretenimiento de Bogotá. La combinación de espectáculo, empleo y alianzas estratégicas lo convierte en algo más que un simple pasatiempo: es una propuesta que conecta con la tradición de Halloween y que año tras año encuentra nuevas formas de sorprender a su público.

