Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Terror al Parque 5 regresa a Bogotá con “El Origen del Mal” y supera su arranque anterior

Terror al Parque 5 regresa a Bogotá con “El Origen del Mal” y supera su arranque anterior

Mundo Aventura abrió la temporada de terror con una experiencia inmersiva que combina entretenimiento, empleo y alianzas estratégicas en la capital.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2025
Terror al Parque 5 regresa a Bogotá
Cortesía: Mundo aventura

