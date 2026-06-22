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Todo apunta a que Call of Duty prepara uno de sus contenidos más ambiciosos del año

La mitad de temporada de Black Ops 7 y Warzone traerá nuevos mapas, una experiencia renovada en Zombies y hasta la llegada de Nick Cage como operador jugable.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Todo apunta a que Call of Duty
Todo apunta a que Call of Duty
Cortesía: Activision

El universo de Call of Duty está a punto de recibir una nueva oleada de contenido y, por lo visto, esta actualización no será una más dentro del calendario habitual del shooter de Activision. Nuevos escenarios, modos clásicos que regresan y una expansión importante para Zombies han comenzado a generar expectativa entre la comunidad.

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En los últimos años, las actualizaciones de mitad de temporada se han convertido en uno de los momentos más importantes para la franquicia. Más allá de ajustes de balance o nuevos cosméticos, estas temporadas suelen introducir cambios capaces de transformar por completo la experiencia de juego, y todo indica que esta vez no será la excepción.

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La historia cooperativa de Endgame también continúa avanzando. Los jugadores se preparan para un nuevo capítulo en el conflicto contra The Guild, una organización que ha sido pieza clave en la narrativa de Black Ops 7. Al mismo tiempo, los rumores sobre nuevos escenarios multijugador y el regreso de algunos mapas clásicos mantuvieron a la comunidad pendiente de cualquier anuncio oficial.

Y mientras eso ocurría, el modo Zombies seguía generando preguntas. Después de varias pistas y referencias dentro del juego, muchos esperaban la llegada de un nuevo mapa con una temática diferente a las vistas anteriormente.

La espera finalmente terminó.

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Activision confirmó que la Temporada 4 Recargada de Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone estará disponible el próximo 25 de junio, incorporando una gran cantidad de contenido en todas las plataformas. Entre las novedades más llamativas se encuentra la incorporación del actor Nick Cage como operador jugable a través del Pase de Evento, además de nuevas experiencias para los modos Multijugador, Zombies, Endgame y Warzone.

En Endgame llegará el Acto IV: Operación King Killer, una misión en la que los escuadrones deberán infiltrarse en Avalon para destruir el Central Command Node de The Guild. La actualización también añadirá nuevas habilidades, entre ellas la Psych Grenade, capaz de crear una nube alucinógena que afecta a los enemigos, además de nuevas habilidades exóticas y de pesadilla. Activision confirmó además que Endgame continuará siendo gratuito hasta el final de la Temporada 05.

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El multijugador también recibirá importantes novedades. El nuevo mapa Zenith llevará a los jugadores a un complejo de lujo construido sobre un acantilado, con rutas alternativas y zonas secretas para el combate. A esto se suma el regreso de Launch, el clásico mapa de Black Ops ambientado en una instalación rusa de lanzamiento de cohetes.

Los modos de juego tampoco se quedan atrás. Llegarán propuestas como Team Blueprint Sharpshooter, donde las armas cambian cada 45 segundos, y Knife Fight, un modo 2 contra 2 enfocado únicamente en el combate cuerpo a cuerpo. Además, Black Ops Classic se convertirá en un modo permanente con mapas icónicos como Fringe, Hacienda y Gridlock.

Sin embargo, uno de los grandes protagonistas de esta actualización será Zombies. El nuevo mapa basado en rondas, Kowakujō, transportará a los jugadores a un castillo feudal japonés rodeado por volcanes y fuego dentro del Dark Aether. Allí aparecerán enemigos inéditos, entre ellos el poderoso Oni, los Hellhounds y los Zombies Chamuscados.

La nueva experiencia incluirá una Wonder Weapon, trampas ambientales y una misión principal que permitirá liberar al último Shadowsmith y desbloquear recompensas exclusivas, incluido el atuendo “Purified” de Takeo.

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Por su parte, Warzone también tendrá cambios importantes. Rebirth Island recibirá una ambientación veraniega y nuevos puntos de interés, mientras que el esperado Champion's Quest regresará como el desafío definitivo para los escuadrones más competitivos.

La actualización también incorporará nuevas armas, entre ellas el regreso del fusil de asalto AN-94 y el arma cuerpo a cuerpo doble Executioner's Duet, además de eventos temáticos, nuevas recompensas y varios paquetes cosméticos para la tienda.

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Con contenido para prácticamente todos los modos de juego y la inesperada aparición de Nick Cage, la Temporada 4 Recargada apunta a convertirse en una de las actualizaciones más completas que ha recibido Call of Duty en los últimos meses. La acción volverá a encenderse el próximo 25 de junio y, una vez más, los jugadores tendrán muchos motivos para regresar al campo de batalla.

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