Un épico crossover entre Sonic the Hedgehog y Angry Birds ya está disponible

SEGA y Rovio han revelado un emocionante evento crossover que fusiona dos universos de juego icónicos: Sonic the Hedgehog y Angry Birds. Desde hoy hasta el 21 de marzo de 2024, los jugadores tendrán la oportunidad de sumergirse a través de cinco juegos móviles populares, incluyendo Angry Birds 2, Angry Birds Dream Blast, Angry Birds Friends, Sonic Forces y Sonic Dash, disponibles en la App Store y Google Play.

Portales Abiertos entre dos Mundos: Sonic y Angry Birds

La aventura comienza cuando un plan para robar los huevos de los Angry Birds resulta en la apertura de portales que conectan los mundos de Sonic the Hedgehog y los Angry Birds. Para derrotar al malvado Dr. Eggman, a sus temibles Badniks y a los traviesos cerdos, Red, Sonic y todos sus amigos se embarcarán en épicas aventuras en ambos mundos, ofreciendo a los jugadores experiencias de juego únicas a lo largo de cinco títulos. Durante esta semana, los jugadores encontrarán nuevos personajes jugables, objetos coleccionables, eventos de tiempo limitado y recompensas exclusivas.

Una alianza entre SEGA y Rovio para un evento épico

Este evento marca el primer crossover de marcas desde que Rovio se unió a la familia SEGA el año pasado. Ambas compañías buscan unir a sus amplias bases de fans en todo el mundo. Con millones de jugadores disfrutando diariamente de los títulos de Angry Birds y Sonic the Hedgehog en dispositivos móviles.

Sonic x Angry Birds buscan derrotar al malvado Dr. Eggman Imagen: cortesía SEGA of America, Inc.

Este crossover no solo atraerá a los fanáticos de ambas franquicias, sino que también introducirá a nuevos jugadores en los universos de Sonic y Angry Birds. Mike Evans, vicepresidente Senior de Publicación de móviles y de juegos como servicio en Sega of America, comentó: "A través de este crossover con Rovio, queríamos crear algo especial para los fans de Sonic the Hedgehog y Angry Birds. Este evento ofrece a los jugadores la memorable experiencia de ver a personajes icónicos como Sonic y Red jugables en el mismo universo".

Transformando el Juego a través del transmedia

La estrategia transmedia es fundamental tanto para Rovio como para SEGA. Ambas compañías tienen propiedades intelectuales icónicas con raíces en los juegos, y han tenido éxito en diversas áreas, desde productos bajo licencia hasta largometrajes. Este crossover ejemplifica la versatilidad de Sonic y Angry Birds, ofreciendo experiencias valiosas más allá del juego para los jugadores y fans de ambas IP.

Hanna Valkeapää-Nokkala, vicepresidenta de transmedia de Rovio, dijo: "Estamos emocionados de reunir a los fans de Sonic y Angry Birds en este evento y por lo que nos depara el futuro como parte de SEGA."

Shuji Utsumi, CEO de Sega of America y Co-COO de SEGA CORPORATION, agregó: "Con nuestra colaboración inaugural con Rovio, aspiramos a unir a los leales fans de ambas IP y a la vez dar la bienvenida a nuevas audiencias".