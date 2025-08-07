Estados Unidos aumenta recompensa por Nicolás Maduro: "Uno de los más grandes narcotraficantes"

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron el aumento de la recompensa para dar con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por, presuntamente, estar involucrado en el tráfico de la droga que llega a ese país. Pam Bondi, Fiscal General de EE. UU., indicó que el dinero que el gobierno de Donald Trump ahora ofrece es de 50 millones de dólares.

En enero de ese año, el gobierno estadounidense había fijado una recompensa de 25 millones de dólares tanto por el paradero de Maduro, como el del ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello. Se trata de la cifra más alta permitida por la ley norteamericana.

Noticia en desarrollo...